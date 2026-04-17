Nie potrzebują podlewania co chwilę. Najbardziej odporne rośliny do ogrodu

Sezon na sadzenie roślin w pełni. Jeśli nadal zastanawiasz jakie gatunki powinny znaleźć się w twojej przydomowej rabatce, jednak bierzesz pod uwagę nie tylko ich dekoracyjny wygląd ale również odporność na niekorzystne warunki, mamy doskonałe propozycje. Oto najbardziej odporne na suszę i trudne warunki glebowe. Przetrwają upały i będą wymagać minimalnej uwagi.

Sukulenty na słonecznej rabacie sprawdzą się doskonale, ponieważ w swoich mięsistych liściach magazynują wodę

Kiedy najlepiej założyć rabatę w ogrodzie?

Nadeszła pora, kiedy to można wziąć się pełną parą za zakładanie rabat. W naszej sferze klimatycznej zaleca się sadzenie roślin ozdobnych do gruntu w dwóch terminach, kiedy gleba nie jest ani zamarznięta, ani zbyt nagrzana. Przypadają one na wiosnę - od marca do początku maja oraz jesień - wrzesień-październik. Miesiące wiosenne będą natomiast idealną porą na zasadzenie roślin wrażliwych na mróz, jednak w przypadku niektórych gatunków należy pamiętać o ich regularnym podlewaniu, co przygotuje je na sezon letni. Istnieją jednak rośliny ozdobne, które praktycznie nie wymagają nawadniania, a ich pielęgnację można ograniczyć do totalnego minimum. Będą idealną opcją dla osób zabieganych, często podróżujących, które nie mają zbyt dużo czasu na zajmowanie się roślinami w ogrodzie. Jakie zatem rośliny najlepiej sprawdzą się na słonecznej rabacie?

Lawenda i kocimiętka są często wybieranymi roślinami na słoneczną rabatę. Poza tym, że są bardzo odporne na suszę to zachwycają fioletowymi kwiatostanami

Odporne rośliny na rabatę. Przetrwają suszę i wszelkie niekorzystne warunki

Do bylin wśród roślin ozdobnych, które będą wspaniale dekorować przydomowe otoczenie, a jednocześnie nie uschną w czasie upałów oraz przy niedostatku składników mineralnych należą:

  • Kocimiętka - bardzo wytrzymała, łatwa w uprawie roślina miododajna
  • Rozchodniki - wytwarzają drobne kwiaty zebrane są płaskie, baldachowate kwiatostany, rośliny bardzo odporne na suszę - magazynują wodę w liściach, nie wymagają nawożenia
  • Krwawnik pospolity - roślina posiadające kremowe lub białe, drobne kwiaty, kwitnie nawet w ekstremalne upały
  • Lawenda wąskolistna - pięknie pachnie i genialnie wygląda, uwielbia ciepło i suche podłoże
  • Rojniki - latem wytwarzają różnokolorowe kwiatostany zebrane w szczytowe wierzchotki, są odporne na suchę, bo magazynują w liściach wodę
  • Czyścieć wełnisty - roślina z długimi, srebrnymi, podłużnymi liśćmi, wygląda pięknie, a przy tym jest bardzo odporna

Do roślin, które idealnie zniosą upały zalicza się też trawy ozdobne np. kostrzewę siną, ostróżkę czy seslerię błotną, jak również krzewy - np. tamaryszka, rokitnika czy jałowca.

