Spis treści: Co robimy z truskawkami na wiosnę? Jak przygotować truskawki po zimie? Truskawki potrzebują spulchnienia Nawożenie truskawek: masz zielone światło

Co robimy z truskawkami na wiosnę?

W marcu temperatury zaczynają być bardziej sprzyjające, więc roślinność powoli budzi się do życia. Nie inaczej jest z truskawkami, bo w drugiej połowie miesiąca zaczynają powoli wypuszczać liście, dlatego trzeba nieco je przygotować wiosną do sezonu. Nie są to wymagające czynności, ale niezbędne do tego, aby latem bogato obrodziły w owoce. Co trzeba zrobić? Przede wszystkim oczyścić je po zimie, ponieważ to zapewni im odpowiedni start.

Kiedy jest odpowiedni na moment na pracę przy truskawkach w marcu? Przede wszystkim, gdy jesteśmy pewni tego, że ziemia już rozmarzła, a ponadto krzew zaczął wypuszczać zalążki nowych liści na rozetach.

Jak przygotować truskawki po zimie?

Truskawki nie są mrooodporne, dlatego trzeba je przykrywać agrowłókniną albo słomą AgapeBakii 123RF/PICSEL

Co trzeba zrobić z truskawkami w marcu? Przede wszystkim trzeba pozbyć się okrywy, które zabezpieczały je przed mrozami zimą. Jeśli była to słoma, warto ją dobrze, ale równocześnie delikatnie wygrabić z krzaczków i pomiędzy rzędami. Oczywiście, jeśli ułożyliśmy agrowłókninę, również można ją odsłonić.

Skoro pozbyliśmy się starych osłon, czas przyjrzeć się kondycji liści. To doskonały moment, aby odciąć wszystkie suche części, ale także sprawdzić, czy nie pojawiają się na nich patogeny. Jeśli widać, że liście są zaatakowane przez chorobę grzybową, to dla pewności można zastosować odpowiedni środek przeciwgrzybiczy.

Pamiętajmy, że mimo wszystko truskawki są delikatne i po wstępnej pielęgnacji nadal trzeba je osłaniać przed przymrozkami.

Truskawki potrzebują spulchnienia

Przed zimą glebę wokół truskawek trzeba spulchnić motyką 123RF/PICSEL

Skoro już udało nam się w marcu odsłonić truskawki, czas nieco spulchnić glebę. Wystarczy wziąć motykę i poruszać płytko ziemią pomiędzy oraz krzaczkami, co pomoże napowietrzyć nieco ziemię. Trzeba robić to jednak uważnie i z wyczuciem, ponieważ truskawki mają płytki system korzeniowy.

Jeśli już motyka poszła w ruch, przy okazji możemy pozbyć się chwastów. W tym przypadku ostrożność również powinna być ważna. Jeśli już musimy wyrwać niechciane rośliny, nie usuwajmy ich na siłę, ponieważ możemy również uszkodzić korzenie truskawek.

Nawożenie truskawek: masz zielone światło

Skoro nadciągnęła wiosna, czas sięgnąć po nawozy. W marcu można skorzystać z obornika i kompostu, który ma skoncentrowaną dawkę nawozu, potasu i fosforu, który jest konieczny dla wzrostu truskawek. Ponadto można skorzystać z nawozów azotowych lub takich przeznaczonych specjalnie dla truskawek. Ale w ich przypadku trzeba czekać do momentu, aż faktycznie zostanie pobudzona do wzrostu, czyli zacznie tworzyć nowe liście.

