Spis treści: Egzotyczny napar kwiatowy Właściwości zdrowotne naparu z kwiatów granatu Gdzie kupić kwiaty granatu i ile kosztują?

Egzotyczny napar kwiatowy

Nie od dziś wiadomo, że napary z liści, owoców suszonych oraz kwiatów mogą być nieocenionym wsparciem wielu dolegliwości oraz stanowić uzupełnienie profilaktyki wielu chorób cywilizacyjnych. Oprócz doskonale znanych nam: rumianku, mięty czy hibiskusa, warto zainteresować się mało znanym w Polsce suszem z kwiatów granatu, który od dawna łączony jest z lepszym zdrowiem serca.

Napar z kwiatów granatu powstaje z suszonych płatków drzewa owocowego, które od tysięcy lat jest cenione w medycynie i kuchni wielu kultur. Choć w Europie najczęściej spożywa się sam owoc, czyli granat , to w krajach Bliskiego Wschodu i Azji popularny jest także napar z jego kwiatów. Herbata z kwiatów granatu właśnie zdobywa popularność także w Europie, ponieważ łączy delikatny, lekko kwaskowy smak z właściwościami zdrowotnymi, które przyciągają osoby zainteresowane naturalnymi metodami wspierania organizmu.

Właściwości zdrowotne naparu z kwiatów granatu

Napar z kwiatów granatu ma piękną, rubinową barwę i bogaty smak Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio 123RF/PICSEL

Najczęściej podkreślaną zaletą naparu jest wysoka zawartość przeciwutleniaczy, które pomagają neutralizować wolne rodniki. Dzięki temu napar z kwiatów granatu bywa łączony z profilaktyką chorób serca, wsparciem odporności oraz spowalnianiem procesów starzenia. Ponadto może świetnie uzupełnić dietę o witaminę C i E, które z pewnością podczas przesilenia wiosennego wzmocnią organizm i dodadzą energii. Jak wszystkie naturalne ziołowe napary niemal nie zawiera kalorii, więc śmiało może być stosowany podczas każdej diety redukcyjnej. W Ajurwedzie czy tradycyjnej medycynie chińskiej czerwony napar wykorzystywano również do łagodzenia stanów zapalnych, wspierania trawienia i regulowania poziomu cukru we krwi.

Świeże kwiaty granatu Anton Gorbachev 123RF/PICSEL

Dla Polaków może to być ciekawa alternatywa dla popularnych naparów ziołowych, zwłaszcza że ma łagodny smak i można go pić zarówno na ciepło, jak i na zimno. Przygotowanie jest banalnie proste: 1-2 łyżeczki suszonych kwiatów zalewa się gorącą, ale nie wrzącą wodą (przez zalanie wrzątkiem herbata straci swoje cenne właściwości) i parzy przez 5-10 minut. Napar można pić samodzielnie, albo wzbogacić miodem czy cytryną. Ma piękny, rubinowy kolor i bardzo bogaty, oryginalny smak.

Gdzie kupić kwiaty granatu i ile kosztują?

Suszone kwiaty granatu można kupić w sklepach zielarskich oraz w internecie 123RF/PICSEL

Suszone kwiaty granatu można dziś kupić w sklepach z żywnością orientalną, zielarskich oraz w internecie. Opakowanie 50-100 g zwykle kosztuje około 20-40 zł, w zależności od jakości i kraju pochodzenia. Najłatwiej wprowadzić napar do diety jako zamiennik wieczornej herbaty albo poranny napój, szczególnie dla osób, które szukają napojów bez kofeiny. Warto jednak pamiętać, że nie każdy powinien go spożywać w dużych ilościach. Ostrożność zaleca się osobom przyjmującym leki obniżające ciśnienie lub poziom cukru, ponieważ napar może wzmacniać ich działanie. Niewskazany bywa także dla kobiet w ciąży oraz osób z alergią na rośliny z tej grupy. Jak w przypadku większości ziół, najlepiej zaczynać od niewielkich ilości i obserwować reakcję organizmu. Dzięki temu napar z kwiatów granatu może stać się ciekawym i zdrowym urozmaiceniem codziennej diety.

