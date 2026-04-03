Spis treści: Przesądy o Wielkim Piątku Przesądy o Wielkiej Sobocie Przesądy o Niedzieli Wielkanocnej Przesądy o Lanym Poniedziałku

Przesądy o Wielkim Piątku

Triduum paschalne rozpoczyna się w Wielki Czwartek i trwa do Wielkiej Soboty. Najważniejszym jego dniem jest Wielki Piątek, którym wierni upamiętniają śmierć Chrystusa na krzyżu.

Choć dziś nie podchodzimy już do tego tematu tak restrykcyjnie (większość osób w piątek wciąż pracuje, niektórzy także w Wielką Sobotę), to nasze babcie wierzyły, że tego dnia nie należy już sprzątać i robić prania. Osoby przekładające w ten dzień czystość domu nad religijną kontemplację, miały borykać się z brudem aż do kolejnej Wielkanocy. Istnieje także przesąd, mówiący o tym, że w Wielki Piątek nie należy się czesać.

Najsłynniejsze przesądy wielkanocne. W niektóre wciąż wierzymy

W wielu polskich domach, zarówno kiedyś jak i dziś zachowuje się w Wielki Piątek ciszę i nie podnosi głosu, nie słucha głośno muzyki, a nawet nie włącza telewizora. Kiedyś wierzono, że takie zachowania mogą ściągnąć na nas wiele nieszczęść, dziś nie robimy tego głównie z szacunku do święta.

Przesądy o Wielkiej Sobocie

Wielka Sobota to dzień oczekiwania na zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa oraz święcenia pokarmów w koszyczkach. Związanych jest z nim kilka przesądów, niektóre z nich są wciąż żywe w wielu polskich domach.

Pierwszy z nich mówi o tym, że wody, w której gotowały się jajka do święconki, nie należy wylewać. Należy też umyć w niej ręce i twarz, ponieważ wygania ona choroby i wzmacnia zdrowie.

Święconka pomoże stworzyć barierę ochronną wokół domu

Istnieje jeszcze jeden przesąd związany ze święconką, który głosi, że ciemne skorupki jajek ściągają pecha, więc zawsze należy mieć w koszyku te jasne.

Przesądy o Niedzieli Wielkanocnej

Niedziela Wielkanocna to najważniejszy dzień świąt - nic dziwnego, że i z nim związanych jest kilka ludowych wierzeń i przesądów. Pierwszy z nich mówi o tym, że osoba, która wstanie tego dnia najwcześniej, zapewni sobie szczęście, zdrowie i pomyślność przez cały nadchodzący rok. Przed laty wierzono też, że dotknięcie poświęconą pisanką budynków, drzew czy zwierząt gospodarczych ma ściągnąć na całe gospodarstwo i domowników szczęście i dobrobyt.

Jeśli w domu mieszka "panna na wydaniu", to należy policzyć wszystkie jajka na wielkanocnym stole. Jeżeli otrzymana liczba jest parzysta, to będzie można liczyć na rychłe wesele!

W samą Wielkanoc nie powinniśmy rozpalać ognia, pracować i sprzątać, by nie wymieść szczęścia. Nie wolno nam także leżeć w łóżku przez cały dzień. Warto za to usiąść do świątecznego stołu w nowym ubraniu - przyniesie to nam szczęście i pomyślność.

Przesądy o Lanym Poniedziałku

Wielki Poniedziałek to kolejny dzień obfitujący w przesądy. Najważniejszy jest ten, mówiący, że pod żadnym pozorem nie wolno tego dnia pozostać suchym - woda ma bowiem silne właściwości oczyszczające, uzdrawia i przynosi powodzenie.

Panny, które zostaną sowicie oblane, mogą liczyć na zdrowie i pomyślność a chłopcy, którzy zmoczą jak najwięcej dziewcząt, cieszyć się będą największym powodzeniem płci przeciwnej przez cały rok.

"Ewa gotuje": Brookies. Ciasteczkowe brownie Polsat