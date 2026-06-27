Spis treści: Awokado po dojrzeniu powinno trafić do lodówki Banany nie zawsze lubią kuchenny blat Pieczywo szybciej pleśnieje, niż się wydaje Orzechy tracą aromat i chrupkość Kawa nie przepada za światłem Pomidory tylko do czasu Czosnek i cebula potrzebują odpowiednich warunków Oleje roślinne starzeją się szybciej przy kuchence Ziemniaki nie powinny leżeć na widoku

Awokado po dojrzeniu powinno trafić do lodówki

Awokado potrafi przez kilka dni leżeć na blacie twarde jak kamień, a później dojrzeć niemal z dnia na dzień. I właśnie wtedy wiele osób popełnia ten sam błąd. Dojrzały owoc pozostawiony w temperaturze pokojowej szybko zaczyna tracić swoją idealną konsystencję. Miąższ ciemnieje, staje się bardziej włóknisty i mniej apetyczny. Jeśli awokado jest już miękkie, najlepiej przełożyć je do lodówki. Dzięki temu zachowa świeżość przez kilka dodatkowych dni.

Awokado Pakorn 123RF/PICSEL

Banany nie zawsze lubią kuchenny blat

Banany najczęściej trafiają do ozdobnej miski stojącej na stole lub blacie. Problem w tym, że wysoka temperatura znacząco przyspiesza ich dojrzewanie. Jeśli w kuchni jest ciepło, na skórce szybko pojawiają się ciemne plamy, a owoce stają się miękkie. Warto też pamiętać, że banany wydzielają etylen, który wpływa na dojrzewanie innych owoców znajdujących się w pobliżu.

Pieczywo szybciej pleśnieje, niż się wydaje

Chleb kupiony rano, a dwa dni później na skórce pojawiają się pierwsze ślady pleśni. Brzmi znajomo? Wiele osób przechowuje pieczywo w foliowych opakowaniach pozostawionych na blacie. W ciepłym pomieszczeniu wilgoć gromadzi się wewnątrz folii, tworząc idealne warunki do rozwoju pleśni. Znacznie lepiej sprawdza się chlebak lub lniany worek, który pozwala pieczywu oddychać.

Orzechy tracą aromat i chrupkość

Miska pełna orzechów może wyglądać dekoracyjnie, ale nie jest najlepszym miejscem do ich przechowywania. Zawarte w nich tłuszcze są bardzo wrażliwe na działanie światła i wysokiej temperatury. Po pewnym czasie orzechy zaczynają tracić swój charakterystyczny smak, a niektóre stają się lekko gorzkawe. Najlepiej przechowywać je w szczelnym pojemniku, w chłodnym i zacienionym miejscu.

Kawa nie przepada za światłem

Słoik z ziarnami kawy ustawiony obok ekspresu wygląda jak element kuchennej dekoracji. Niestety ziarna nie podzielają naszego zamiłowania do takich ozdób. Kawa wyjątkowo źle znosi kontakt ze światłem, powietrzem i częstymi zmianami temperatury. Z czasem traci aromat, przez co napar staje się mniej intensywny. Najlepszym miejscem będzie zamknięta szafka z dala od piekarnika, kuchenki i promieni słonecznych.

Pomidory tylko do czasu

Dojrzewające pomidory dobrze czują się poza lodówką, ale w pełni dojrzałe owoce nie powinny zbyt długo leżeć na blacie. Latem wystarczy jeden szczególnie ciepły dzień, by zaczęły mięknąć i tracić jędrność. Jeśli nie planujesz wykorzystać ich od razu, warto znaleźć dla nich chłodniejsze miejsce. Dzięki temu dłużej zachowają smak i świeżość.

Kilka prostych zmian, które wydłużą świeżość produktów 123RF/PICSEL

Czosnek i cebula potrzebują odpowiednich warunków

Choć nie wymagają przechowywania w lodówce, nie przepadają również za miejscem tuż obok kuchenki. Ciepło i światło sprawiają, że szybciej wypuszczają zielone pędy, wysychają i tracą swoje właściwości. Najlepiej przechowywać je w przewiewnym koszyku lub papierowej torbie, w zacienionej szafce.

Oleje roślinne starzeją się szybciej przy kuchence

Butelka oliwy stojąca tuż obok płyty grzewczej to częsty widok. Trudno się dziwić, skoro podczas gotowania jest wtedy zawsze pod ręką. Niestety wysoka temperatura przyspiesza proces utleniania tłuszczów. Z czasem wpływa to nie tylko na smak, ale również na jakość produktu. Oleje najlepiej przechowywać w chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła.

Ziemniaki nie powinny leżeć na widoku

Kosz z ziemniakami ustawiony przy oknie może wyglądać niewinnie, ale światło nie działa na te warzywa korzystnie. Pod jego wpływem ziemniaki zaczynają zielenieć i kiełkować. Zielone fragmenty zawierają większe ilości solaniny, dlatego najlepiej ich unikać. Ziemniaki najdłużej zachowują świeżość w chłodnym, ciemnym miejscu z dobrą cyrkulacją powietrza.

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