Spis treści: Imbir w lemoniadzie. Dlaczego warto go dodać? Jak przygotować lemoniadę imbirową? Lemoniada z imbirem na lato. Kto powinien uważać? Domowe dodatki, które zmieniają lemoniadę

Imbir w lemoniadzie. Dlaczego warto go dodać?

Kłącze imbiru to składnik niezwykle ceniony w kuchni, szczególnie azjatyckiej. Jego aromat genialnie podkręca smak różnych potraw. Co ciekawe, produkt ten można również dodać do lemoniady i tym samym sprawić, że stanie się o wiele bardziej orzeźwiająca.

Wzbogacenie smaku to niejedyny powód, dla którego warto dodać imbir do lemoniady. Okazuje się bowiem, że kłącze może wykazywać pewnie właściwości prozdrowotne. Chodzi tu między innymi o poprawę trawienia, wsparcie odporności, przyspieszenie metabolizmu czy działanie przeciwzapalne.

Lemoniada z imbirem to napój, który rewelacyjnie gasi pragnienie 123RF/PICSEL

Jak przygotować lemoniadę imbirową?

Przygotowanie orzeźwiającej lemoniady imbirowej nie jest skomplikowane. Do jej wykonania potrzebujemy następujących składników:

1 litr wody;

3 cm kłącza imbiru;

3 cytryny;

1 pomarańcza;

3 łyżki miodu lub cukru;

kilka listków mięty.

Sposób przygotowania:

Z cytryn oraz pomarańczy wyciskamy sok i wlewamy do większego naczynia. Następnie dorzucamy obrany i pokrojony w plasterki kawałek imbiru i listki mięty. Zalewamy całość wodą, uzupełniamy dwiema łyżkami miodu bądź cukru i porządnie mieszamy. Co ciekawe, składniki te możemy zastąpić również syropem z agawy, który doda całości ciekawego aromatu. Całość wkładamy do lodówki na około godzinę. Po tym czasie lemoniada jest gotowa do serwowania.

Lemoniada z imbirem na lato. Kto powinien uważać?

Lemoniada z imbirem to napój, który rewelacyjnie gasi pragnienie. Okazuje się jednak, że niektórzy powinni na nią uważać. Chodzi tutaj przede wszystkim o osoby cierpiące na problemy z układem pokarmowym (takie jak refluks czy choroba wrzodowa). W ich przypadku imbir może nasilać zgagę oraz inne dolegliwości.

Z picia lemoniady z imbirem powinni zrezygnować także ci, którzy przyjmują leki przeciwzakrzepowe (omawiany składnik może zintensyfikować ich działanie oraz zwiększyć ryzyko krwawień) oraz kobiety w ciąży.

Domowe dodatki, które zmieniają lemoniadę

Oprócz imbiru, lemoniada może zostać wzbogacona rozmaitymi dodatkami, które kompletnie zmienią jej oblicze. Klasyczny napój możemy uzupełnić choćby ziołami takimi jak bazylia, rozmaryn, tymianek czy lawenda. Niektórzy dodają do lemoniady również kwiat czarnego bzu, który nadaje całości ciekawego aromatu.

Do lemoniady możemy dodać również owoce. Warto spróbować połączyć napój z malinami, borówkami, arbuzem, mango czy truskawkami. Przed dorzuceniem ich do lemoniady, dobrze jest włożyć je na pół godziny do zamrażarki. Wówczas całość nabierze wyjątkowego charakteru, a ponadto owoce nie rozpadną się i schłodzą napój bez rozwadniania go.





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