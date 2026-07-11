Nie tylko ozdabiają parapet. Te rośliny to naturalny sposób na świeższe powietrze w domu
Niektóre rośliny potrafią zrobić znacznie więcej niż tylko ozdobić parapet. Jedne wypełniają mieszkanie przyjemnym zapachem, inne pomagają utrzymać lepszy mikroklimat lub zatrzymują kurz osiadający na liściach. Jeśli szukasz gatunków, które latem będą nie tylko efektownie wyglądać, ale też okażą się praktyczne na co dzień, te pięć roślin zdecydowanie warto mieć w domu.
Spis treści:
- Anginka - pachnąca roślina, która znów jest modna
- Skrzydłokwiat - dobrze sprawdzi się w mieszkaniu
- Lawenda - nie tylko do ogrodu
- Zielistka - idealna dla zapominalskich
- Sansewieria - jedna z najłatwiejszych roślin w uprawie
Anginka - pachnąca roślina, która znów jest modna
Anginka pewnie kojarzy wam się z parapetem u babci. Dziś ta roślina przeżywa drugą młodość i trudno się temu dziwić. Wystarczy delikatnie potrzeć jej liść, by w całym pokoju rozniósł się przyjemny, cytrynowo-różany zapach. Latem rośnie jak szalona, dlatego najlepiej postawić ją w jasnym miejscu, ale bez bezpośredniego, palącego słońca. Jeśli chcecie, żeby ładnie się zagęściła i miała zwarty pokrój, po prostu regularnie uszczykujcie czubki gałązek. Z podlewaniem nie trzeba przesadzać - anginka bardzo nie lubi mieć stale mokrych "nóg", bo jej korzenie łatwo gniją. Lepiej poczekać, aż ziemia lekko przeschnie, zanim znów sięgniecie po konewkę.
Skrzydłokwiat - dobrze sprawdzi się w mieszkaniu
Skrzydłokwiat to od lat jeden z najpopularniejszych zielonych lokatorów w naszych domach. Oprócz eleganckich, ciemnozielonych liści i białych skrzydełkowatych kwiatów ma jeszcze jedną dużą zaletę: świetnie nawilża powietrze, co bardzo poprawia komfort w nagrzanym mieszkaniu. Ponieważ na jego szerokich liściach łatwo osiada kurz, warto regularnie przecierać je wilgotną ściereczką. Czysta roślina nie tylko wygląda ładniej, ale też lepiej "oddycha". Skrzydłokwiat najlepiej czuje się w półcieniu. Pamiętajcie tylko, żeby latem nie przesuszyć go na wiór - kiedy brakuje mu wody, jego liście bardzo szybko i widowiskowo wiotczeją.
Lawenda - nie tylko do ogrodu
Lawenda kojarzy się głównie z ogrodami i fioletowymi polami, ale jej mniejsze odmiany świetnie radzą sobie również w doniczkach. Latem ma idealne warunki do wzrostu, pod warunkiem, że dostanie dużo słońca - im bardziej nasłoneczniony parapet, tym intensywniej będzie pachnieć. Lawendę najlepiej posadzić w lekkiej ziemi zmieszanej z piaskiem lub perlitem, pamiętając o sypnięciu warstwy drenażu (np. keramzytu) na dno doniczki. Roślina ta zdecydowanie łatwiej wybaczy chwilowe przesuszenie niż nadmiar wody. W upalne dni nie trzeba jej podlewać codziennie - najważniejsze to nie dopuścić, by woda stała w podstawce.
Zielistka - idealna dla zapominalskich
Jeśli zdarza wam się zapomnieć o podlewaniu roślin, zielistka będzie strzałem w dziesiątkę. To gatunek niemal nie do zdarcia. Świetnie sprawdzi się w kuchni, ponieważ jej długie, pasiaste liście pomagają oczyszczać powietrze z oparów powstających podczas gotowania na gazie. Zielistka magazynuje wodę w grubych korzeniach, więc kilkudniowa susza nie robi na niej większego wrażenia. Latem bardzo chętnie wypuszcza długie pędy z małymi, młodymi rozetkami. Posadzona w wiszącej doniczce lub makramie stworzy efektowną, zieloną kaskadę.
Sansewieria - jedna z najłatwiejszych roślin w uprawie
Sansewieria, znana też jako wężownica lub "język teściowej", to absolutna klasyka gatunku dla zapracowanych lub zapominalskich. Oczyszcza powietrze, a przy tym wymaga minimum uwagi. W przeciwieństwie do większości roślin, tlen produkuje głównie w nocy, dlatego jest świetną kandydatką do sypialni. Latem wystarczy podlać ją dopiero wtedy, gdy ziemia w doniczce całkowicie wyschnie. Najlepiej rośnie w przepuszczalnym podłożu do kaktusów. Dobrze znosi wysokie temperatury, suche powietrze i nie obrazi się, nawet jeśli wyjedziecie na krótki urlop bez wcześniejszego podlania.
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