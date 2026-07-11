Spis treści: Anginka - pachnąca roślina, która znów jest modna Skrzydłokwiat - dobrze sprawdzi się w mieszkaniu Lawenda - nie tylko do ogrodu Zielistka - idealna dla zapominalskich Sansewieria - jedna z najłatwiejszych roślin w uprawie

Anginka - pachnąca roślina, która znów jest modna

Anginka pewnie kojarzy wam się z parapetem u babci. Dziś ta roślina przeżywa drugą młodość i trudno się temu dziwić. Wystarczy delikatnie potrzeć jej liść, by w całym pokoju rozniósł się przyjemny, cytrynowo-różany zapach. Latem rośnie jak szalona, dlatego najlepiej postawić ją w jasnym miejscu, ale bez bezpośredniego, palącego słońca. Jeśli chcecie, żeby ładnie się zagęściła i miała zwarty pokrój, po prostu regularnie uszczykujcie czubki gałązek. Z podlewaniem nie trzeba przesadzać - anginka bardzo nie lubi mieć stale mokrych "nóg", bo jej korzenie łatwo gniją. Lepiej poczekać, aż ziemia lekko przeschnie, zanim znów sięgniecie po konewkę.

Skrzydłokwiat - dobrze sprawdzi się w mieszkaniu

Skrzydłokwiat to od lat jeden z najpopularniejszych zielonych lokatorów w naszych domach. Oprócz eleganckich, ciemnozielonych liści i białych skrzydełkowatych kwiatów ma jeszcze jedną dużą zaletę: świetnie nawilża powietrze, co bardzo poprawia komfort w nagrzanym mieszkaniu. Ponieważ na jego szerokich liściach łatwo osiada kurz, warto regularnie przecierać je wilgotną ściereczką. Czysta roślina nie tylko wygląda ładniej, ale też lepiej "oddycha". Skrzydłokwiat najlepiej czuje się w półcieniu. Pamiętajcie tylko, żeby latem nie przesuszyć go na wiór - kiedy brakuje mu wody, jego liście bardzo szybko i widowiskowo wiotczeją.

Elegancka roślina do mieszkania 123RF/PICSEL

Lawenda - nie tylko do ogrodu

Lawenda kojarzy się głównie z ogrodami i fioletowymi polami, ale jej mniejsze odmiany świetnie radzą sobie również w doniczkach. Latem ma idealne warunki do wzrostu, pod warunkiem, że dostanie dużo słońca - im bardziej nasłoneczniony parapet, tym intensywniej będzie pachnieć. Lawendę najlepiej posadzić w lekkiej ziemi zmieszanej z piaskiem lub perlitem, pamiętając o sypnięciu warstwy drenażu (np. keramzytu) na dno doniczki. Roślina ta zdecydowanie łatwiej wybaczy chwilowe przesuszenie niż nadmiar wody. W upalne dni nie trzeba jej podlewać codziennie - najważniejsze to nie dopuścić, by woda stała w podstawce.

Lawenda w doniczce 123RF/PICSEL

Zielistka - idealna dla zapominalskich

Jeśli zdarza wam się zapomnieć o podlewaniu roślin, zielistka będzie strzałem w dziesiątkę. To gatunek niemal nie do zdarcia. Świetnie sprawdzi się w kuchni, ponieważ jej długie, pasiaste liście pomagają oczyszczać powietrze z oparów powstających podczas gotowania na gazie. Zielistka magazynuje wodę w grubych korzeniach, więc kilkudniowa susza nie robi na niej większego wrażenia. Latem bardzo chętnie wypuszcza długie pędy z małymi, młodymi rozetkami. Posadzona w wiszącej doniczce lub makramie stworzy efektowną, zieloną kaskadę.

Zielistka to mało wymagająca i odporna roślina pokojowa 123RF/PICSEL

Sansewieria - jedna z najłatwiejszych roślin w uprawie

Sansewieria, znana też jako wężownica lub "język teściowej", to absolutna klasyka gatunku dla zapracowanych lub zapominalskich. Oczyszcza powietrze, a przy tym wymaga minimum uwagi. W przeciwieństwie do większości roślin, tlen produkuje głównie w nocy, dlatego jest świetną kandydatką do sypialni. Latem wystarczy podlać ją dopiero wtedy, gdy ziemia w doniczce całkowicie wyschnie. Najlepiej rośnie w przepuszczalnym podłożu do kaktusów. Dobrze znosi wysokie temperatury, suche powietrze i nie obrazi się, nawet jeśli wyjedziecie na krótki urlop bez wcześniejszego podlania.

Rośliny, które skutecznie odświeżają powietrze 123RF/PICSEL

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