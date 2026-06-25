Spis treści: Nieproszeni goście w ogrodzie. Aktywność szczurów latem Owoce i warzywa są dla szczurów ucztą Kompostownik przyciąga intruzów do ogrodu Karma dla zwierząt zachęca szczury do odwiedzin Woda równie ważna jak jedzenie Gęsta roślinność zapewnia bezpieczne schronienie

Nieproszeni goście w ogrodzie. Aktywność szczurów latem

Często powtarzasz, że w letnich miesiącach naprawdę chce się żyć? Ciepła pora roku sprzyja również aktywności szczurów. Wyższe temperatury oznaczają łatwiejszy dostęp do pożywienia oraz dogodne warunki do rozmnażania. Wiosną i latem populacja gryzoni szybko rośnie. Z tego powodu nie są widokiem typowym wyłącznie dla miejskich zakamarków, ale często dają się zauważyć w bardziej wiejskich okolicach.

Ogrody stanowią dla szczurów atrakcyjne środowisko. Znajdują w nich wszystko, czego potrzebują do przetrwania: schronienie, pokarm oraz wodę. Jeśli uznają, że warunki są sprzyjające, mogą zadomowić się w sąsiedztwie na dłużej.

Widok szczura w ogrodzie nie należy do najprzyjemniejszych 123RF/PICSEL

Owoce i warzywa są dla szczurów ucztą

Nie tylko ogrodnicy cieszą się na widok dojrzewających owoców i warzyw. Szczury też zacierają łapy na myśl o obfitym posiłku. Gryzonie chętnie podjadają opadające na ziemię gruszki, jabłka, śliwki i owoce jagodowe. Nie pogardzą również warzywami uprawianymi w przydomowych ogródkach.

Szczególnie atrakcyjne i na wyciągnięcie szczurzego pazura są owoce i warzywa pozostawione na ziemi. Ich intensywny zapach działa na gryzonie jak zaproszenie do posiłku. Regularne zbieranie opadłych plonów może znacząco ograniczyć zainteresowanie szkodników naszym ogrodem.

Kompostownik przyciąga intruzów do ogrodu

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że kompostownik działa na szczury jak magnes. Resztki warzyw, owoców i innej materii organicznej stanowią łatwo dostępne źródło pożywienia.

Dostęp do otwartego kompostownika to dla szczurów prawdziwa gratka 123RF/PICSEL

Jeśli kompostownik nie jest odpowiednio zabezpieczony, gryzonie mogą wykorzystywać go nie tylko w charakterze stołówki, ale również schronienia. Szczególnie ryzykowne jest wrzucanie do kompostu resztek gotowanych potraw, pieczywa czy produktów pochodzenia zwierzęcego i niedbanie o domknięcie pojemnika.

Karma dla zwierząt zachęca szczury do odwiedzin

Latem wiele osób wystawia na zewnątrz miski z karmą dla zwierzaków domowych. To wygodne rozwiązanie z perspektywy zarówno opiekunów, jak i pupili, ale jednocześnie prosta droga do zwabienia gryzoni.

Szczury mają doskonały węch i szybko odnajdują miejsca, w których regularnie pojawia się jedzenie. Nawet niewielkie ilości rozsypanej karmy mogą być dla nich łakomym kąskiem.

Woda równie ważna jak jedzenie

Podczas upalnych dni szczury intensywnie poszukują dostępu do wody. Oczka wodne, fontanny, poidła dla zwierząt czy wiadra z deszczówką mogą przyciągać intruzów. Możliwość ugaszenia pragnienia zwiększa szanse szczurów na przetrwanie i rozmnażanie.

Gęsta roślinność zapewnia bezpieczne schronienie

Szczury nie lubią otwartych przestrzeni. Najlepiej czują się w miejscach, które zapewniają im osłonę przed drapieżnikami i ludźmi. Gęste żywopłoty, wysokie trawy, zarośla, rzadko używane szopy ogrodowe oraz nieuporządkowane zakątki posesji stają dla nich wygodną kryjówką.

Gryzonie często zakładają nory pod stertami drewna, zalegającymi deskami czy stosami gałęzi. Im więcej tego rodzaju zacisznych miejsc w ogrodzie, tym większe prawdopodobieństwo, że szczury postanowią zostać naszymi najbliższymi sąsiadami.

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