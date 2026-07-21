Spis treści: Woda odciąża ciało, ale trening nadal działa Korzystają stawy, mięśnie i równowaga Trening dla serca, płuc i lepszego nastroju Nie trzeba umieć pływać Latem basen może być lepszy niż wysiłek w upale Kiedy najpierw porozmawiać z lekarzem?

Woda odciąża ciało, ale trening nadal działa

Spacery i jazda na rowerze mają wiele zalet, jednak nie każdy senior może korzystać z nich bez ograniczeń. Ból kolan, zwyrodnienia bioder, sztywność kręgosłupa, nadwaga czy kłopoty z równowagą sprawiają, że ruch na lądzie bywa nieprzyjemny. W wodzie ciało staje się wyraźnie lżejsze. Wypór ogranicza nacisk na stawy i kręgosłup, dlatego łatwiej wykonać krok, unieść nogę, skręcić tułów czy poruszać ramionami w większym zakresie.

Jednocześnie woda stawia naturalny opór. Nawet spokojny marsz w basenie angażuje mięśnie nóg, brzucha, pleców i obręczy barkowej. Nie trzeba więc pływać szybko ani pokonywać wielu długości basenu. Dla organizmu pracą jest również aqua aerobik, chodzenie w wodzie, delikatne wymachy czy ćwiczenia z piankowym makaronem. To dobra propozycja dla osób wracających do ruchu po dłuższej przerwie.

Gimnastyka w wodzie. Prosty sposób na sprawniejsze ciało 123RF/PICSEL

Korzystają stawy, mięśnie i równowaga

Regularne ćwiczenia w wodzie pomagają wzmacniać mięśnie stabilizujące tułów i kończyny. Mocniejsze nogi oraz lepsza kontrola ciała przekładają się na codzienne czynności: łatwiejsze wstawanie z krzesła, wchodzenie po schodach, ubieranie się czy przenoszenie zakupów. Trening równowagi w basenie jest mniej stresujący niż na sali, ponieważ woda podtrzymuje ciało i łagodzi skutki chwilowej utraty stabilności.

Zajęcia wodne są często wybierane przez osoby z chorobą zwyrodnieniową stawów. Ruch w odciążeniu może zmniejszać sztywność i ułatwiać korzystanie z bolesnych stawów bez nasilania dolegliwości. Ciśnienie wody sprzyja też przepływowi krwi i może przynosić ulgę zmęczonym nogom. Basen nie zastępuje jednak leczenia ani rehabilitacji - powinien być ich bezpiecznym uzupełnieniem.

Trening dla serca, płuc i lepszego nastroju

Pływanie jest wysiłkiem aerobowym, podobnie jak marsz czy jazda na rowerze. W spokojnym tempie pobudza krążenie, zwiększa wydolność oddechową i pomaga utrzymać sprawność potrzebną do samodzielnego funkcjonowania. Rytmiczny oddech oraz skoordynowana praca rąk i nóg wymagają koncentracji, a sam kontakt z wodą działa na wiele osób uspokajająco.

Nie bez znaczenia jest aspekt towarzyski. Grupowa gimnastyka daje stały punkt tygodnia, możliwość rozmowy i poznania osób w podobnym wieku. Dla seniorów, którzy rzadziej wychodzą z domu, takie spotkania mogą być równie ważne jak sam trening. Regularna aktywność sprzyja lepszemu samopoczuciu, ogranicza napięcie i wspiera zdrowy sen.

Nie trzeba umieć pływać

Obawa przed głęboką wodą nie musi przekreślać tej formy ruchu. Wiele zajęć dla seniorów odbywa się w płytkim basenie, gdzie uczestnik przez cały czas dotyka stopami dna. Instruktor może wykorzystać deski, pasy wypornościowe, piłki lub piankowe makarony. Tempo jest spokojne, a ćwiczenia można uprościć, gdy pojawia się zmęczenie.

Typowe zajęcia zaczynają się od marszu i lekkiej rozgrzewki. Później pojawiają się unoszenie kolan, wymachy nóg, skręty tułowia, ruchy ramion pod wodą i proste ćwiczenia równoważne przy brzegu. Na zakończenie warto zwolnić, rozciągnąć mięśnie i wyrównać oddech. Początkującym może wystarczyć 20-30 minut ruchu dwa razy w tygodniu. Z czasem, jeśli organizm dobrze reaguje, trening można wydłużyć.

Latem basen może być lepszy niż wysiłek w upale

W gorące dni spacer w pełnym słońcu lub jazda na rowerze w południe mogą mocniej obciążać organizm. Kryta pływalnia pozwala ćwiczyć w kontrolowanych warunkach, bez bezpośredniego działania promieni słonecznych. W wodzie łatwo jednak nie zauważyć utraty płynów, dlatego przed zajęciami oraz po nich trzeba się napić.

Ostrożności wymaga korzystanie z jeziora lub morza. Senior nie powinien wchodzić do wody samotnie ani gwałtownie zanurzać rozgrzanego ciała. Najpierw warto schłodzić kark, klatkę piersiową i nogi. Należy wybierać miejsca strzeżone, unikać fal, silnych prądów i odpływania daleko od brzegu. Nawet dobry pływak może dostać skurczu, osłabnąć albo źle zareagować na zimną wodę.

Nie obciąża kolan, wzmacnia mięśnie. Idealny trening dla osób po 60. roku życia 123RF/PICSEL

Kiedy najpierw porozmawiać z lekarzem?

Konsultacja jest szczególnie ważna, gdy senior długo nie ćwiczył, ma niestabilne nadciśnienie, chorobę serca, zaburzenia rytmu, duszność, omdlenia, problemy z równowagą lub niedawno przeszedł operację. Trening trzeba przerwać, jeśli pojawi się ból w klatce piersiowej, silne zawroty głowy, nagła duszność, kołatanie serca albo nietypowe osłabienie. Intensywność wysiłku zawsze powinna odpowiadać aktualnej sprawności i stanowi zdrowia.

Na basen warto zabrać antypoślizgowe klapki, dobrze dopasowany strój, ręcznik i wodę. Największe zagrożenie często czeka nie w niecce, lecz na mokrych płytkach w szatni. Po zajęciach należy dokładnie osuszyć stopy i spokojnie odpocząć.





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