Nie tylko spacer. Ta forma ruchu po 60. roku życia może poprawić kondycję bez obciążania stawów

Jagoda Pazur

Jagoda Pazur

Pływanie i gimnastyka w wodzie mogą być dla osób po 60. roku życia jednym z najbezpieczniejszych sposobów na poprawę kondycji. Woda odciąża stawy, a jednocześnie zmusza mięśnie do pracy. Latem taka aktywność przynosi dodatkową ulgę, ale wymaga rozsądku.

Starsza kobieta w czerwonym stroju kąpielowym stojąca po ramiona w wodzie basenu, patrząca w bok.
Stawy bolą podczas ćwiczeń? W wodzie ciało pracuje inaczej123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Woda odciąża ciało, ale trening nadal działa
  2. Korzystają stawy, mięśnie i równowaga
  3. Trening dla serca, płuc i lepszego nastroju
  4. Nie trzeba umieć pływać
  5. Latem basen może być lepszy niż wysiłek w upale
  6. Kiedy najpierw porozmawiać z lekarzem?

Woda odciąża ciało, ale trening nadal działa

Spacery i jazda na rowerze mają wiele zalet, jednak nie każdy senior może korzystać z nich bez ograniczeń. Ból kolan, zwyrodnienia bioder, sztywność kręgosłupa, nadwaga czy kłopoty z równowagą sprawiają, że ruch na lądzie bywa nieprzyjemny. W wodzie ciało staje się wyraźnie lżejsze. Wypór ogranicza nacisk na stawy i kręgosłup, dlatego łatwiej wykonać krok, unieść nogę, skręcić tułów czy poruszać ramionami w większym zakresie.

Jednocześnie woda stawia naturalny opór. Nawet spokojny marsz w basenie angażuje mięśnie nóg, brzucha, pleców i obręczy barkowej. Nie trzeba więc pływać szybko ani pokonywać wielu długości basenu. Dla organizmu pracą jest również aqua aerobik, chodzenie w wodzie, delikatne wymachy czy ćwiczenia z piankowym makaronem. To dobra propozycja dla osób wracających do ruchu po dłuższej przerwie.

Starsza kobieta w stroju kąpielowym korzysta z poręczy w krytym basenie, uśmiechnięta i zrelaksowana, otoczona jasnym, nowoczesnym wnętrzem.
Gimnastyka w wodzie. Prosty sposób na sprawniejsze ciało123RF/PICSEL

Korzystają stawy, mięśnie i równowaga

Regularne ćwiczenia w wodzie pomagają wzmacniać mięśnie stabilizujące tułów i kończyny. Mocniejsze nogi oraz lepsza kontrola ciała przekładają się na codzienne czynności: łatwiejsze wstawanie z krzesła, wchodzenie po schodach, ubieranie się czy przenoszenie zakupów. Trening równowagi w basenie jest mniej stresujący niż na sali, ponieważ woda podtrzymuje ciało i łagodzi skutki chwilowej utraty stabilności.

Zajęcia wodne są często wybierane przez osoby z chorobą zwyrodnieniową stawów. Ruch w odciążeniu może zmniejszać sztywność i ułatwiać korzystanie z bolesnych stawów bez nasilania dolegliwości. Ciśnienie wody sprzyja też przepływowi krwi i może przynosić ulgę zmęczonym nogom. Basen nie zastępuje jednak leczenia ani rehabilitacji - powinien być ich bezpiecznym uzupełnieniem.

Trening dla serca, płuc i lepszego nastroju

Pływanie jest wysiłkiem aerobowym, podobnie jak marsz czy jazda na rowerze. W spokojnym tempie pobudza krążenie, zwiększa wydolność oddechową i pomaga utrzymać sprawność potrzebną do samodzielnego funkcjonowania. Rytmiczny oddech oraz skoordynowana praca rąk i nóg wymagają koncentracji, a sam kontakt z wodą działa na wiele osób uspokajająco.

Nie bez znaczenia jest aspekt towarzyski. Grupowa gimnastyka daje stały punkt tygodnia, możliwość rozmowy i poznania osób w podobnym wieku. Dla seniorów, którzy rzadziej wychodzą z domu, takie spotkania mogą być równie ważne jak sam trening. Regularna aktywność sprzyja lepszemu samopoczuciu, ogranicza napięcie i wspiera zdrowy sen.

Nie trzeba umieć pływać

Obawa przed głęboką wodą nie musi przekreślać tej formy ruchu. Wiele zajęć dla seniorów odbywa się w płytkim basenie, gdzie uczestnik przez cały czas dotyka stopami dna. Instruktor może wykorzystać deski, pasy wypornościowe, piłki lub piankowe makarony. Tempo jest spokojne, a ćwiczenia można uprościć, gdy pojawia się zmęczenie.

Typowe zajęcia zaczynają się od marszu i lekkiej rozgrzewki. Później pojawiają się unoszenie kolan, wymachy nóg, skręty tułowia, ruchy ramion pod wodą i proste ćwiczenia równoważne przy brzegu. Na zakończenie warto zwolnić, rozciągnąć mięśnie i wyrównać oddech. Początkującym może wystarczyć 20-30 minut ruchu dwa razy w tygodniu. Z czasem, jeśli organizm dobrze reaguje, trening można wydłużyć.

Zobacz również:

Jak w prosty sposób rozluźnić układ nerwowy?
Zdrowie

Wystarczy położyć się na podłodze. Ten prosty nawyk pomaga się wyciszyć

Paulina Szymczak
Paulina Szymczak

Latem basen może być lepszy niż wysiłek w upale

W gorące dni spacer w pełnym słońcu lub jazda na rowerze w południe mogą mocniej obciążać organizm. Kryta pływalnia pozwala ćwiczyć w kontrolowanych warunkach, bez bezpośredniego działania promieni słonecznych. W wodzie łatwo jednak nie zauważyć utraty płynów, dlatego przed zajęciami oraz po nich trzeba się napić.

Ostrożności wymaga korzystanie z jeziora lub morza. Senior nie powinien wchodzić do wody samotnie ani gwałtownie zanurzać rozgrzanego ciała. Najpierw warto schłodzić kark, klatkę piersiową i nogi. Należy wybierać miejsca strzeżone, unikać fal, silnych prądów i odpływania daleko od brzegu. Nawet dobry pływak może dostać skurczu, osłabnąć albo źle zareagować na zimną wodę.

Starsza kobieta w stroju kąpielowym obejmuje dużą niebieską piłkę gimnastyczną, będąc w basenie i uśmiechając się.
Nie obciąża kolan, wzmacnia mięśnie. Idealny trening dla osób po 60. roku życia123RF/PICSEL

Kiedy najpierw porozmawiać z lekarzem?

Konsultacja jest szczególnie ważna, gdy senior długo nie ćwiczył, ma niestabilne nadciśnienie, chorobę serca, zaburzenia rytmu, duszność, omdlenia, problemy z równowagą lub niedawno przeszedł operację. Trening trzeba przerwać, jeśli pojawi się ból w klatce piersiowej, silne zawroty głowy, nagła duszność, kołatanie serca albo nietypowe osłabienie. Intensywność wysiłku zawsze powinna odpowiadać aktualnej sprawności i stanowi zdrowia.

Na basen warto zabrać antypoślizgowe klapki, dobrze dopasowany strój, ręcznik i wodę. Największe zagrożenie często czeka nie w niecce, lecz na mokrych płytkach w szatni. Po zajęciach należy dokładnie osuszyć stopy i spokojnie odpocząć.

Zobacz również:

Najgorszy nawyk seniorów podczas spacerów. Fizjoterapeuci widzą go codziennie
Porady

Najgorszy nawyk seniorów podczas spacerów. Fizjoterapeuci widzą go codziennie

Jagoda Pazur


"Byłam rozliczana za kształt brzucha". Joanna Przenicka-Malek o otyłości, ciąży i hejcieINTERIA.PL

Najnowsze