Co powinno trafić do PSZOK?

Selektywna zbiórka odpadów tekstylnych i odzieży obejmuje między innymi zużytą odzież, obuwie, pościel, zasłony, ręczniki, obrusy, koce, firany, bieliznę, skarpetki, rękawiczki, czapki, szaliki, portfele, torebki, paski, galanterię skórzaną, plecaki, pluszowe zabawki oraz dywany.

Obowiązek selektywnego zbierania tekstyliów, odzieży i obuwia wynika z przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r., która zmieniła dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów.

Polska zaimplementowała ten obowiązek poprzez nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2019 r., która zobowiązała gminy do przyjmowania tekstyliów w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Obowiązek ten wszedł w życie 1 stycznia 2025 r. - wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Resort zachęca gminy do podejmowania inicjatyw, które wykraczają poza standardowe działania i tworzą nową jakość w zarządzaniu odpadami komunalnymi. Rozwiązaniami, które sprawdziły się na świecie i wielu miejscach w Polsce są m.in. zbiórka workowa "od drzwi do drzwi" w wyznaczenie dni, w których mieszkańcy mogą wystawić worki z tekstyliami przed domami czy rozmieszczenie kontenerów na tekstylia w miejscach łatwo dostępnych dla mieszkańców, np. przy szkołach, centrach handlowych, placach miejskich.

Ściereczki do usuwania kurzu mogą trafić do kontenera na odpady zmieszane?

Jakie tekstylia mogą trafić do kontenera na odpady zmieszane?

Nie wszystkie odpady tekstylne muszą być oddawane bezpośrednio do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Niektóre z nich wystarczy wyrzucić do kontenera z odpadami zmieszanymi.

"Pojedyncze tekstylia, silnie zabrudzone np. ścierki, gąbki, tkaniny nasiąknięte substancjami organicznymi, tłuszczami, mogą być wrzucane do pojemników na odpady zmieszane tak aby np. nie zanieczyścić, dobrej jakości, selektywnie zebranych surowców tekstylnych. Natomiast tekstylia skażone substancjami chemicznymi lub niebezpiecznymi należy przekazywać do specjalnych punktów zbiórki wskazanych przez gminę (PSZOK)" - wskazuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Należy mieć na uwadze, że w regulaminie utrzymania czystości i porządku każdej gminy powinny zostać określone szczegółowe zasady segregacji poszczególnych tekstyliów i odzieży. Zasady takie obowiązują na terenie danej gminy, a podczas ich określenia powinny być wzięte pod uwagę przede wszystkim dalsze sposoby zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów - dodaje resort klimatu.

