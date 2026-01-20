Spis treści: Recykling opakowań po jedzeniu z dowozu Gdzie wyrzucić pudełko po pizzy? Gdzie wyrzucić pudełko plastikowe po jedzeniu? Gdzie wyrzucić pudełko styropianowe? Inne opakowania po jedzeniu - do którego pojemnika wyrzucić?

Recykling opakowań po jedzeniu z dowozu

Popularność dań zamawianych do domu w Polsce stale rośnie. Nie tylko na co dzień korzystamy z usług cateringów dietetycznych, ale często zamawiamy także obiady do pracy. Według danych firmy Volt Polacy chętnie zamawiają dania z dowozem do domu także na wyjątkowe okazje np. walentynki.

Posiłki na wynos są wygodnym rozwiązaniem, jednak nie można ukryć, że generują znaczną ilość odpadów. Przy obecnym obciążeniu środowiska prawidłowe segregowanie opakowań po jedzeniu umożliwiające recykling jest kluczowe dla ochrony naszej planety.

Restauratorzy i firmy cateringowe korzystają z różnych opakowań na jedzenie. Znajdziemy wśród nich zarówno rozwiązania tradycyjne, jak i ekologiczne. Do ich produkcji wykorzystuje się papier, plastik lub materiały w pełni biodegradowalne. Właściwa segregacja opakowań po jedzeniu nie jest jednak tak łatwa, jak się na pierwszy rzut oka wydaje. Do wyboru właściwego kosza na śmieci kluczowa może być zewnętrzna warstwa opakowania czy zabrudzenie.

Gdzie wyrzucić pudełko po pizzy?

Pizza jest jednym z częściej zamawianych dań. Do jej przewożenia wykorzystuje się tekturowe opakowania. Nie mają one zewnętrznych warstw plastiku, dlatego można je wyrzucać do niebieskiego kosza na odpady papierowe.

Istnieje jednak pewien problem. Recykling papieru jest bardzo trudny. Nadaje się do niego jedynie czysty papier lub tektura, bez śliskich nawierzchni i zabrudzeń po jedzeniu. Niestety opakowanie po pizzy często jest zabrudzone sosem czy tłuszczem, a takie nie nadaje się do recyklingu.

Można oddzielić od opakowania po pizzy czyste fragmenty tektury i wrzucić je do niebieskiego kosza. Reszta niestety musi trafić do kosza czarnego, czyli na odpady zmieszane.

Gdzie wyrzucić pudełko plastikowe po jedzeniu?

Duża część dań na wynos pakowana jest w pudełka plastikowe. Są odporne na uszkodzenia, zatrzymują nieco ciepła, a niektóre z nich można nawet podgrzewać w mikrofali. Wykonywane są z takich tworzyw sztucznych jak PET lub PP. Te opakowania można spokojnie wyrzucić do pojemnika na odpady plastikowe, czyli żółtego.

Wiele osób zastanawia się, czy przed wyrzuceniem należy opakowanie umyć. Nie trzeba, ponieważ w procesie recyklingu plastiki są myte. Należy jednak opróżnić je z resztek jedzenia.

Gdzie wyrzucić opakowania po jedzeniu? Ten błąd przy segregacji robi prawie każdy 123RF/PICSEL

Gdzie wyrzucić pudełko styropianowe?

Pudełka styropianowe jeszcze nie tak dawno były powszechnie używane w gastronomii. Nie tylko chroniły dania na wynos, ale także świetnie zatrzymywały ciepło. Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej z 2019 roku ich produkcja i użycie w gastronomii są zakazane. W Polsce wprowadzenie dyrektywy SUP nastąpiło w 2023 roku. Zezwala się jednak na wykorzystanie pudełek i kubków styropianowych z zapasów. Po tym czasie mają być zastąpione opakowaniami z innych materiałów.

Opakowania styropianowe zabrudzone jedzeniem nie nadają się do recyklingu w przeciwieństwie do czystego styropianu używanego np. do zabezpieczeń sprzętu AGD. Należy je wyrzucić do czarnego kosza na odpady zmieszane.

Inne opakowania po jedzeniu - do którego pojemnika wyrzucić?

Podczas przewozu dań na wynos korzysta się z różnych rozwiązań. Obok popularnych kartonów i pudełek plastikowych możemy spotkać pudełka tekturowe, ale obleczone folią, która zabezpiecza przed przemakaniem. Takie opakowania powinny trafić do żółtego kontenera na śmieci. Z kolei torby papierowe, w których przewodzi się opakowania z jedzeniem, można wyrzucić do niebieskiego kosza na śmieci, o ile są czyste.

Niektóre firmy korzystają z ekologicznych rozwiązań i pakują swoje dania w pojemniki wykonane z bagassy z trzciny cukrowej. Opakowania te nadają się do przechowywania ciepłych posiłków, a nawet podgrzewania w mikrofali. Są ponadto w pełni biodegradowalne i spokojnie można wyrzucić je do kosza na odpady BIO.

Jeśli masz wątpliwości i nie wiesz, z czego wykonane jest opakowanie na jedzenie - szukaj informacji na ten temat na pudełku. Specjalne oznaczenia wskażą materiał wykonania i kosz, do którego powinno być wyrzucone opakowanie.

