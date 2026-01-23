Spis treści: Gdzie należy wyrzucić popiół? To zależy od jednej kwestii O czym trzeba pamiętać? Upewnij się przed wyrzuceniem Popiół w ogrodzie? To świetny sposób na jego wykorzystanie

Gdzie należy wyrzucić popiół? To zależy od jednej kwestii

Sposób utylizacji popiołu zależy przede wszystkim od jego pochodzenia.

Popiół z drewna

Jeśli pochodzi ze spalania czystego, nieimpregnowanego drewna (np. z kominka), można go wyrzucić do pojemnika na bioodpady (brązowy). Jest to materiał organiczny, który nadaje się do kompostowania.

Popiół z węgla lub brykietów

Popiół powstały ze spalania węgla lub brykietów (np. w piecach węglowych) należy wrzucać do odpadów zmieszanych (czarny pojemnik). Zawiera on zanieczyszczenia i nie nadaje się ani do recyklingu, ani do kompostowania.

Popiół z papieru lub kartonu

Popiół ze spalania czystego papieru lub kartonu można wyrzucić do bioodpadów, pod warunkiem, że nie zawiera resztek farb, klejów ani innych substancji chemicznych.

O czym trzeba pamiętać? Upewnij się przed wyrzuceniem

Przed wyrzuceniem popiołu należy bezwzględnie upewnić się, że jest całkowicie wystudzony. Gorący popiół lub żar mogą doprowadzić do pożaru w pojemniku na odpady. Nigdy nie należy wyrzucać popiołu razem z tlącymi się węglami.

Warto również zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji odpadów - w niektórych gminach obowiązują szczegółowe wytyczne dotyczące utylizacji popiołu.

Popiół w ogrodzie? To świetny sposób na jego wykorzystanie

Czysty popiół drzewny (np. z kominka) może znaleźć praktyczne zastosowanie w ogrodzie. Zawiera cenne mikroelementy, w tym potas, które wspierają wzrost roślin i poprawiają strukturę gleby. Może być stosowany jako naturalny nawóz, pod warunkiem używania go w umiarkowanych ilościach - jego nadmiar może zmieniać odczyn gleby.

Popiół bywa także wykorzystywany jako naturalny środek odstraszający niektóre szkodniki, co czyni go wszechstronnym i ekologicznym dodatkiem ogrodniczym.

Te rośliny najlepiej reagują na nawożenie popiołem:

ogórek,

pomidor,

jabłoń,

malina,

truskawka,

winorośl,

lawenda,

czarny bez,

bukszpan,

juka ogrodowa.

