Spis treści: Co można zrobić z wiśni? Nie wyrzucaj pestek z wiśni. Oto co możesz z nich zrobić

Co można zrobić z wiśni?

Sezon na wiśnie w Polsce trwa od czerwca do połowy sierpnia. Te niewielkie, kwaskowe, ciemnoczerwone owoce pestkowe są prawdziwą skarbnicą witaminy C i antyoksydantów, dlatego warto jeść je nie tylko w świeżej formie, ale wykorzystywać także na przetwory, które będą służyć w sezonie jesienno-zimowym.

Wiśnie idealnie nadają się na soki, dżemy, syropy, konfitury czy nalewki. Poza tym, że świetnie sprawdzają się w słodkich wypiekach, to można wykorzystać je także jako dodatek do potraw wytrawnych - np. mięs, pieczeni czy sałatek. Jeśli planujesz zakup większej ilości wiśni i chcesz wykorzystać te owoce na przetwory, wiedz, że równie cenne jak ich miąższ są także pestki. Nie każdy wie, do czego mogą one posłużyć.

Termofor z pestek po owocach to alternatywa dla popularnego podgrzewacza napełnianego wodą Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio 123RF/PICSEL

Nie wyrzucaj pestek z wiśni. Oto co możesz z nich zrobić

Jedząc czereśnie, wiśnie, nektarynki czy śliwki zazwyczaj odruchowo wyrzucamy pestki i traktujemy je jako odpad. Tymczasem mogę mieć one w sobie więcej dobroci, niż mogłoby się wydawać. Chociaż pestki wiśni nie nadają się do bezpośredniego spożycia to mogą posłużyć do stworzenia m.in. przydatnych gadżetów w ogrodzie oraz naparów łagodzących różne dolegliwości. Jak zatem je wykorzystać? Świetnie sprawdzą się jako:

Termofor lub kompres - dzięki specyficznej budowie długo utrzymują temperaturę (zarówno ciepło, jak i zimno) i oddają ją bardzo powoli, dlatego są szczególnie polecane na wkład do termoforów przynoszących ulgę przy bólach brzucha czy pleców. Schłodzone zadziałają z kolei kojąco na stłuczenia czy miejsca po ukąszeniach owadów.

Wypełnienie do poduszek - pestki wiśni zapewniają przyjemny, lekki ciężar i delikatnie masują, dlatego można je wykorzystać jako wkład poduszek relaksacyjnych.

Napary i okłady na stawy - z wysuszonych pestek warto zrobić napar, który po ostudzeniu posłuży jako okład przy bólach reumatycznych.

Odstraszacz infektów - palenie suchymi pestkami (np. w ogrodowym kominku lub misie ogniskowej) wytwarza dym, działający odstraszająco na komary i meszki oraz kleszcze.

Drenaż do doniczek - pestki wiśni są trwałe dlatego dobrze sprawdzą się jako warstwa drenażowa na dnie donic dla roślin ogrodowych lub pokojowych.

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