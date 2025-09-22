Spis treści: Awokado jako odżywczy nawóz Jak przygotować domowy preparat krok po kroku? Które rośliny polubią ten naturalny nawóz?

Awokado jako odżywczy nawóz

To, że awokado jest prawdziwą skarbnicą witamin i minerałów wie każdy z nas, jednak nie każdy zdaje sobie sprawę, że bogactwo składników odżywczych znajduje się również w jego skórce. Znajdziemy w niej wapń, magnez i fosfor, które wspierają rozwój systemu korzeniowego i wzrost zielonych części roślin.

Aby jednak wzmocnić działanie tego naturalnego nawozu, warto dodać do niego ocet, który ma właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze, a więc ogranicza ryzyko chorób i inwazji szkodników.

Warto jednak pamiętać, że nadmiar octu może uszkodzić delikatne liście i zakwasić podłoże. Dlatego odpowiednie proporcje mają kluczowe znaczenie - tylko wtedy preparat działa jak naturalna tarcza ochronna.

Jak przygotować domowy preparat krok po kroku?

Zrobienie wzmacniającej mieszanki jest wyjątkowo proste i nie wymaga doświadczenia w ogrodnictwie. Wystarczy zmiksować umytą skórkę z awokado z roztworem octu i wody, zachowując proporcję: jedna część octu na dwie części wody. Powstały płyn najlepiej przecedzić, by łatwiej go aplikować.

Preparat należy stosować co dwa lub trzy tygodnie, w zależności od potrzeb roślin. Najlepiej polewać nim glebę wokół roślin, unikając kontaktu z liśćmi. Dzięki temu składniki mineralne trafiają tam, gdzie są najbardziej potrzebne - do korzeni. Nadmiar mieszanki można wlać do kompostu, wzbogacając go o dodatkowe minerały.

Jak przygotować tani nawóz z awokado do ogrodu? 123RF/PICSEL

Które rośliny polubią ten naturalny nawóz?

Nie każda roślina reaguje tak samo na domowe preparaty, dlatego warto wiedzieć, gdzie skórka awokado z octem sprawdzi się najlepiej.

Największe korzyści zauważysz u warzyw liściastych, takich jak sałata czy szpinak, a także u aromatycznych ziół - bazylii i mięty. Z mieszanki skorzystają również kwiaty balkonowe i ogrodowe, np. pelargonie, begonie czy surfinie. W ich przypadku nawóz poprawia intensywność barw i zwiększa odporność na choroby. Rośliny o wyjątkowo delikatnych liściach wymagają większej ostrożności - tu warto dodatkowo rozcieńczyć preparat i obserwować reakcję upraw.

