Łóżko, to miejsce, gdzie odpoczywamy. Lepiej zwróć na nie uwagę

Sypialnia to jedno z najważniejszych miejsc w domu. To przestrzeń do odpoczynku, regeneracji i intymności. W filozofii feng shui, starożytnej sztuce aranżacji przestrzeni wywodzącej się z Chin, właśnie tu koncentruje się energia, która ma wpływ na zdrowie, relacje i poczucie bezpieczeństwa domowników. Kluczem jest prawidłowe ustawienie łóżka.

Żeby zrozumieć ważność ułożenia łóżka w feng shui, należy wiedzieć czym jest energia chi. To subtelna energia życiowa, która powinna swobodnie przepływać przez wnętrze. Zbyt gwałtowny ruch chi, np. wzdłuż długiego korytarza, może powodować napięcie, a jej zastój z kolei, poczucie ciężkości.

Zadaniem feng shui jest stworzenie harmonii: takiego układu mebli, kolorów i oświetlenia, by energia krążyła spokojnie i wspierała domowników.

Według mistrzów feng shui łóżko symbolizuje człowieka w stanie największej podatności - podczas snu. Dlatego jego położenie ma bezpośredni wpływ na jakość odpoczynku i samopoczucie i jego ułożenie jest wręcz kluczowe dla naszego funkcjonowania.

O tym, jak ustawić łóżko w sypialni opowiedziała ostatnio w swoich mediach społecznościowych Karolina Kowejsza, dyplomowana mistrzyni praktyk takich jak Feng Shui, Ba Zi oraz Date Selection (dobór korzystnych dat).

Źle sypiasz? Zmień ustawienie łóżka

Jak ustawić łóżko w sypialni według feng shui? 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Specjalistka od feng shui w swoich mediach społecznościowych poruszyła temat ustawienia łóżka w sypialni.

Zaczęła od pytania "Śpisz w pozycji nieboszczyka i nawet o tym nie wiesz…?", mając na myśli spanie w łóżku, gdy nasze nogi w nim skierowane są w stronę drzwi.

Ostrzegła, że jeżeli już to robimy, powinniśmy w "nogach" łóżka ustawić wysoką barierę, jak chociażby stworzoną z regału, by zasłonić drzwi.

Innymi niekorzystnymi ustawieniami według specjalistki jest położenie łóżka, tak, że śpimy z głowa przy oknie. Wówczas możemy odczuwać brak oparcia w życiu. A także postawienie łóżka przy tej samej ścianie co drzwi - wówczas pojawi się przeciążenie energią Yang.

Rozwiń

Gdzie wobec tego najlepiej ustawić miejsce do spania?

"Pozycja dowodzenia - widzisz drzwi, ale nie jesteś na ich linii" - przekonuje Karolina Kowejsza.

Chodzi o takie ustawienie, które daje poczucie bezpieczeństwa i kontroli. W czasie snu jesteśmy najbardziej bezbronni, dlatego feng shui zaleca, by miejsce do spania było ustawione w sposób symbolicznie "silny i chroniący".

W takiej pozycji powinniśmy mieć widok na drzwi - leżąc w łóżku powinniśmy widzieć wejście do sypialni, ale jednocześnie nie będąc na osi drzwi - łóżko. Łóżko nie może stać dokładnie naprzeciw drzwi, bo energia chi wchodzi wtedy zbyt gwałtownie i "uderza" w śpiącego. Można powiedzieć, że łóżko powinno stać po ukosie od drzwi.

Mury, kamery i wiecha na szczęście. Co sprawia, że w budynkach czujemy się bezpiecznie? Interia.pl INTERIA.PL