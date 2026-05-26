Rukola: zadajemy dużo pytań

Czy rukola to sałata? Czy rukola to warzywo? Wiele pytań zostaje zadawany w kontekście tej jadalnej rośliny, która znana w Polsce jest już od czasów przedwojennych. Rokietta siewna, bo taka jest jej botaniczna nazwa, to warzywo zaliczane do rodziny kapustowatych. Co prawda, rukolę można uprawiać w ogródku, ale zdecydowanie łatwiej można ją kupić w sklepach: paczkowaną, umytą i gotową do spożycia.

Jak smakuje rukola? Jest ona dosyć charakterystyczna i wyrazista, więc trudno pomylić ją z czymkolwiek innym z rodziny kapustowatych. Co prawda jest pikantna, ale nie jest bardzo ostra (to zasługa związków siarki), więc trzeba mieć to na uwadze, kiedy komponujemy z nią dania. Równocześnie w rukoli jest wyczuwalny orzechowy, pieprzny posmak, ale niekiedy wiele osób mówi, że w zielonych liściach czuć także goryczkę - dla wielu wręcz pożądaną.

Jak jeść rukolę? Oto najlepsze połączenia

Nie posmakowała nam rukola? Prawdopodobnie zjadaliśmy ją w niewłaściwy sposób. Trzeba przyznać, że podawana solo nie może zachęcać do kosztowania przynajmniej za pierwszym razem. Jak najłatwiej rukolę serwować? Oczywiście w sałatkach. Najprościej podać ją z pomidorami i wyrazistym serem (np. fetą), ale całość powinna być jeszcze skropiona solidną porcją sosu winegret, który zrównoważy smaki. Jak jeszcze zjadać rukolę? Oto propozycje:

Na ciepło : zielone listki rukoli można podawać od dań na ciepło. Wystarczy już kilka na świeżo serwowanej pizzy albo makaronie. Co prawda, pod wpływem ciepła dania liście zaczną więdnąć, ale uwolnią smak.

Pesto - chcemy stworzyć szybkie danie? Można przygotować domowe pesto. Do kielicha blendera wystarczy dodać szczodrą garść rukoli, oliwę, czosnek, ulubione orzechy, sól, pieprz oraz parmezan. Zmielić na gładką masę, a później dodać do ugotowanego makaronu.

Sałatki : rukola doskonale czuje się w towarzystwie różnych innych, wyrazistych produktów. Warto miksować ją z serami (fetą, kozim, mozzarellą, parmezanem), warzywami (pomidorami, burakami, ogórkami), owocami (figami, gruszkami, winogronami, granatami, pomarańczami) lub orzechami/nasionami (nerkowcami, piniowymi, dynią, słonecznikiem), itp.

Sosy: jeśli nie wiemy, jak przyprawić sałatkę z rukolą, warto stawiać na mocne akcenty. Miód, ocet balsamiczny albo sok z cytryny podkreślą smak zielonych listków.

Czy rukola jest zdrowa?

Rukola może zachwycać smakiem, ale o gustach się nie dyskutuje. Wszyscy sceptycy powinni się jednak zainteresować jej właściwościami prozdrowotnymi. Dlaczego warto po nią sięgnąć? Przede wszystkim rukola jest niskokaloryczna, dlatego powinna znaleźć się w diecie, nie tylko odchudzającej.

Rukala ma także wiele cennych dla zdrowotnych substancji. Na czele trzeba wspomnieć o witaminach: A, C, E, K oraz z grupy B. Ponadto to skarbnica magnezu, potasu i wapnia. Listę zamykają antyoksydanty, które dla organizmu są po prostu niezbędne.

Jakie są korzyści z jedzenie rukoli?

Usuwa nadmiar toksyn, co jest doskonałe dla kondycji nerek oraz wątroby.

Pomaga budować kości, mięśnie i zęby.

Wzmacnia serce i łagodzi poziom ciśnienia tętniczego krwi.

Chroni skórę przed niekorzystnymi czynnikami, pomaga ją uelastycznić.

Wpływa na połączenie nerwowe - zyskuje mózg i umysł.

