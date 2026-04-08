Przydomowy trawnik po sezonie zimowym bywa często w opłakanym stanie. Niekorzystne warunki atmosferyczne wyrządzają bowiem wiele szkód, a gdzieniegdzie mogą się nawet pojawić objawy pleśni śniegowej. W miejscach, gdzie pojawiły się po zimie brunatne plamy konieczne będzie dosianie trawy. Zanim jednak się do tego zabierzesz, przeprowadź kilka zabiegów pielęgnacyjnych, które pomogą źdźbłom zregenerować się po zimie i wpłyną na ich atrakcyjny wygląd w okresie letnim.

W kwietniu, w pierwszej kolejności trawnik należy dobrze wygrabić, aby usunąć zanieczyszczenia, liście czy martwe, uschnięte źdźbła. Pozwoli nam to dokładnie poznać jego kondycję i przystąpić do kolejnych etapów wiosennej pielęgnacji. Grabienie trawnika również go napowietrzy i nieco spulchni podłoże. Najlepiej użyć do tego grabi wachlarzowych - szerszych u nasady, dzięki czemu warstwa suchego filcu zostanie dokładnie usunięta. Na starszych, mocno zwartych murawach może okazać się jednak konieczna aeracja - w celu napowietrzenia korzeni traw lub wertykulacja, aby dokładniej go oczyścić. W przypadku, gdy powierzchnia jest pofalowana, koniecznie może okazać się wałowanie.

Kolejnym zabiegiem, jaki należy wykonać - najlepiej w połowie lub pod koniec kwietnia - jest koszenie (nie zaleca się tego robić wcześniej, z uwagi na ryzyko przemarznięcia źdźbeł). Dobrze będzie wykonać je na wysokość około 4-5 cm, co pobudzi trawę do krzewienia i pozytywnie wpłynie na jej odporność na deptanie.

Jednocześnie warto także wykonać nawożenie trawnika nawozami azotowymi - np. saletrą amonową. Granulki należy rozsypać równomiernie na całej powierzchni murawy.

Wiosną warto zastosować na trawnik nawozy azotowe, które pobudzą źdźbła do wzrostu i zregenerują je po zimie

W następnej kolejności można już wziąć się za uzupełnianie ubytków darni i jej dosiewanie. Zaleca się użycie tym samych nasion, z których trawnik został na początku założony. Można także wysiać specjalną, szybko rosnącą mieszankę.

Pod koniec kwietnia trawnik warto obserwować ze szczególną uwagą. Wówczas na murawie może pojawiać się mnóstwo chwastów, które należy tępić poprzez palenie, a w skrajnych przypadkach - stosowanie środków chemicznych.

Ostatni, równie ważny zabieg pielęgnacyjny trawnika w kwietniu to podlewanie. Najlepiej robić to wieczorem, raz na kilka dni.

Kwiecień to także odpowiedni termin na zakładanie trawnika. Najlepiej wybrać się do dobrze zaopatrzonego sklepu ogrodniczego i doradzić specjalisty, który pomoże wybrać odpowiednie nasiona do rodzaju gleby i stopnia nasłonecznienia.

"Ewa gotuje": Pasztet jajeczny w boczku Polsat