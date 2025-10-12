Nie zwlekaj i zabierz z balkonu. Jakie rośliny przenieść do domu na zimę?

Temperatura za oknem nie rozpieszcza? Nie zapomnij przenieść z balkonu do domu niektórych roślin. Zimą wymagają one zupełnie innego traktowania niż dotychczas. Jeśli odpowiednio zadbasz o nie w okresie spoczynku, wiosną zyskają odporność na choroby i szkodniki, a do tego będą obficie kwitły.

Niektóre rośliny należy przenieść z balkonu do domu. Nie są odporne na mróz
Spis treści:

  1. Zimowanie roślin w domu. O czym pamiętać? Najważniejsze zasady
  2. Jakie rośliny przenieść do domu na zimę? Oto lista
  3. Tak zadbasz o rośliny zimą. Przydatne wskazówki

Część roślin zdobiących nasze balkony pochodzi z ciepłych rejonów świata. Z tego względu nie są zbyt odporne na mróz i niskie temperatury. Jeśli zapomnimy je przenieść do pomieszczenia w odpowiednim czasie, zastanie nas przykry widok.

Zimowanie roślin w domu. O czym pamiętać? Najważniejsze zasady

Jesień na dobre rozgościła się w Polsce. Niektóre dni przynoszą też niższe temperatury, które mogą zaszkodzić roślinom na balkonie. Już teraz warto zaplanować ich przeniesienie w odpowiednie miejsce w domu. Jeśli zapewnimy im odpowiednie warunki w okresie spoczynku, wiosną odwdzięczą się obfitym kwitnieniem i będą odporniejsze na choroby. Rośliny ciepłolubne do domu należy przenieść jeszcze przed pierwszymi przymrozkami.

Niektóre rośliny są mrozoodporne, ale na balkonie sobie nie poradzą
Niektóre rośliny są dość odporne na mróz, ale zimą na balkonie sobie nie poradzą123RF/PICSEL

Niska temperatura może uszkodzić rośliny, a sygnałem takiego obrotu sprawy będą czarne lub białe plamy na liściach. Niektóre gatunki przed przeniesieniem dobrze jest przyciąć i usunąć przekwitłe kwiatostany.

Ważny jest również wybór miejsca na zimowanie. Wszystko zależy od wymagań danej rośliny - niektóre preferują chłodne i zacienione miejsca. Inne z kolei wolą duże nasłonecznienie i niską temperaturę.

Jakie rośliny przenieść do domu na zimę? Oto lista

Lista roślin, które należy zabrać z balkonu jest dość długa. Wśród nich znajdują się m.in.:

  • Fuksja (wrażliwe na mróz, preferują chłodne i ciemne miejsce podczas zimowania),
  • Pelargonia (odporne na lekkie przymrozki, przed zabraniem z balkonu należy przyciąć pędy i zmniejszyć częstotliwość podlewania, roślina lubi jasne i chłodne pomieszczenie),
  • Petunia, surfinia (chociaż są traktowane jako rośliny jednoroczne, można spróbować przezimować sadzonki w chłodnym i jasnym miejscu),
  • Begonia bulwiasta (po pierwszym przymrozku należy wykopać bulwy, oczyścić i pozostawić w chłodnym i suchym miejscu, np. skrzynce z trocinami),
  • Lobelia (jeśli chcemy spróbować przezimować roślinę, doniczkę należy przenieść do chłodnego i jasnego pomieszczenia),
  • Oleander (należy je przenieść do jasnego i chłodnego miejsca, a zimą podlewać w sposób umiarkowany),
  • Bieluń (krzew należy przenieść do chłodnego i jasnego pomieszczenia już przed pierwszymi przymrozkami).
Pelargonia może zdobić balkon nawet do października
Pelargonia może zdobić balkon nawet do października. Na zimę należy ją zabrać z balkonu do jasnego pomieszczenia123RF/PICSEL

W pomieszczeniu, w którym temperatura wynosi ok. 5 st. C dobrze jest trzymać następujące rośliny:

  • Laur,
  • Oliwkę,
  • Granatowiec. 

Nieco cieplejsze wnętrze (ok. 10 st. C) będzie z kolei idealne dla roślin takich jak:

  • Akacja,
  • Chryzantema,
  • Gardenia,
  • Kliwia,
  • Fuksja.

Natomiast cyprysy czy oleander preferują temperaturę wynoszącą od 5 do 15 st. C. Przeprowadzkę warto też zaplanować dla ziół balkonowych, np. mięty, bazylii czy rozmarynu.

Tak zadbasz o rośliny zimą. Przydatne wskazówki

Do przezimowania dobrze jest wybierać rośliny zdrowe, które nie zostały zaatakowane przez szkodniki. W jego trakcie nie należy nawozić roślin, bo serwowanie im składników odżywczych może je pobudzić do kwitnienia, co w czasie spoczynku jest niewskazane. W tym czasie należy też ograniczyć podlewanie. Zimą nie należy podlewać kaktusów, reszcie roślin wodę dobrze jest serwować raz na 2 tygodnie. Na bieżąco należy sprawdzać ziemię w doniczce i sprawdzać, czy podłoże nie jest zbyt suche. Nie należy dopuszczać do całkowitego przesuszenia.

