Nie zwlekaj i zabierz z balkonu. Jakie rośliny przenieść do domu na zimę?
Temperatura za oknem nie rozpieszcza? Nie zapomnij przenieść z balkonu do domu niektórych roślin. Zimą wymagają one zupełnie innego traktowania niż dotychczas. Jeśli odpowiednio zadbasz o nie w okresie spoczynku, wiosną zyskają odporność na choroby i szkodniki, a do tego będą obficie kwitły.
Spis treści:
- Zimowanie roślin w domu. O czym pamiętać? Najważniejsze zasady
- Jakie rośliny przenieść do domu na zimę? Oto lista
- Tak zadbasz o rośliny zimą. Przydatne wskazówki
Część roślin zdobiących nasze balkony pochodzi z ciepłych rejonów świata. Z tego względu nie są zbyt odporne na mróz i niskie temperatury. Jeśli zapomnimy je przenieść do pomieszczenia w odpowiednim czasie, zastanie nas przykry widok.
Zimowanie roślin w domu. O czym pamiętać? Najważniejsze zasady
Jesień na dobre rozgościła się w Polsce. Niektóre dni przynoszą też niższe temperatury, które mogą zaszkodzić roślinom na balkonie. Już teraz warto zaplanować ich przeniesienie w odpowiednie miejsce w domu. Jeśli zapewnimy im odpowiednie warunki w okresie spoczynku, wiosną odwdzięczą się obfitym kwitnieniem i będą odporniejsze na choroby. Rośliny ciepłolubne do domu należy przenieść jeszcze przed pierwszymi przymrozkami.
Niska temperatura może uszkodzić rośliny, a sygnałem takiego obrotu sprawy będą czarne lub białe plamy na liściach. Niektóre gatunki przed przeniesieniem dobrze jest przyciąć i usunąć przekwitłe kwiatostany.
Ważny jest również wybór miejsca na zimowanie. Wszystko zależy od wymagań danej rośliny - niektóre preferują chłodne i zacienione miejsca. Inne z kolei wolą duże nasłonecznienie i niską temperaturę.
Jakie rośliny przenieść do domu na zimę? Oto lista
Lista roślin, które należy zabrać z balkonu jest dość długa. Wśród nich znajdują się m.in.:
- Fuksja (wrażliwe na mróz, preferują chłodne i ciemne miejsce podczas zimowania),
- Pelargonia (odporne na lekkie przymrozki, przed zabraniem z balkonu należy przyciąć pędy i zmniejszyć częstotliwość podlewania, roślina lubi jasne i chłodne pomieszczenie),
- Petunia, surfinia (chociaż są traktowane jako rośliny jednoroczne, można spróbować przezimować sadzonki w chłodnym i jasnym miejscu),
- Begonia bulwiasta (po pierwszym przymrozku należy wykopać bulwy, oczyścić i pozostawić w chłodnym i suchym miejscu, np. skrzynce z trocinami),
- Lobelia (jeśli chcemy spróbować przezimować roślinę, doniczkę należy przenieść do chłodnego i jasnego pomieszczenia),
- Oleander (należy je przenieść do jasnego i chłodnego miejsca, a zimą podlewać w sposób umiarkowany),
- Bieluń (krzew należy przenieść do chłodnego i jasnego pomieszczenia już przed pierwszymi przymrozkami).
W pomieszczeniu, w którym temperatura wynosi ok. 5 st. C dobrze jest trzymać następujące rośliny:
- Laur,
- Oliwkę,
- Granatowiec.
Nieco cieplejsze wnętrze (ok. 10 st. C) będzie z kolei idealne dla roślin takich jak:
- Akacja,
- Chryzantema,
- Gardenia,
- Kliwia,
- Fuksja.
Natomiast cyprysy czy oleander preferują temperaturę wynoszącą od 5 do 15 st. C. Przeprowadzkę warto też zaplanować dla ziół balkonowych, np. mięty, bazylii czy rozmarynu.
Tak zadbasz o rośliny zimą. Przydatne wskazówki
Do przezimowania dobrze jest wybierać rośliny zdrowe, które nie zostały zaatakowane przez szkodniki. W jego trakcie nie należy nawozić roślin, bo serwowanie im składników odżywczych może je pobudzić do kwitnienia, co w czasie spoczynku jest niewskazane. W tym czasie należy też ograniczyć podlewanie. Zimą nie należy podlewać kaktusów, reszcie roślin wodę dobrze jest serwować raz na 2 tygodnie. Na bieżąco należy sprawdzać ziemię w doniczce i sprawdzać, czy podłoże nie jest zbyt suche. Nie należy dopuszczać do całkowitego przesuszenia.