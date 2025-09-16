Nie zwlekaj. Posadź tulipany już w tym terminie. To gwarancja, że wiosną zachwycą wyglądem
Już teraz zadbaj o to, by wiosną ogród zachwycał feerią barw. Mowa o tulipanach, które są kwiatami, bez których trudno wyobrazić sobie tę porę roku. Kiedy sadzić cebule? Pamiętaj o tych zasadach, a za kilka miesięcy kwiaty staną się piękną dekoracją.
Marzysz o ogrodzie pełnymtulipanów? Aby taki obrazek stał się rzeczywistością, o ich sadzenie należy zadbać jesienią, nim nadejdą przymrozki. Wszystko zaczyna się już przy wyborze cebul - nie chodzi jedynie o ulubione kolory czy odmiany.
Spis treści:
Sadzenie tulipanów. O tym pamiętaj przy zakupie cebul
Najważniejsze, by cebule nie miały śladów pleśni, nie były miękkie i nadgnite. Sygnałem ostrzegawczym są również plamy i nierówna powierzchnia. Najlepiej sięgać po dość duże cebule, które - już na pierwszy rzut oka - są zdrowe. To gwarancja, że wiosną tulipany wzejdą.
Jeśli dopiero rozpoczynasz przygodę z tulipanami, zadbaj, by ich stanowisko było słoneczne ewentualnie tylko odrobinę zacienione.
Rośliny preferują wilgotną i żyzną glebę - jeśli nie mamy takiego stanowiska, warto wzbogacić podłoże o kompost lub odkwaszony torf. Natomiast gliniastą ziemię dobrze jest nieco rozluźnić piaskiem. To bariera ochronna, dzięki której cebule nie będą gniły w ziemi. Jeśli o to nie zadbamy, wiosną zamiast okazałych kwiatów, będzie na nas czekała przykra niespodzianka.
Kiedy kwitną tulipany? Ta odmiana zaczyna już końcem marca
Tulipany kwitną od kilkunastu dni do miesiąca. Czas ten zazwyczaj przypada na marzec i kwiecień - pędy i liście zamierają dopiero w czerwcu. Przy wyborze tulipanów warto pamiętać, że niektóre z nich kwitną wcześniej niż inne. Wśród nich znajdują się te, które kwitną od końca marca do kwietnia, kwitnące od kwietnia do maja i kwitnące dopiero w maju. Najwcześniej zakwitają tulipany Kaufmanna, których cechą charakterystyczną są płatki w żółtym kolorze. Pod koniec maja nadchodzi czas tulipanów z grupy Viridiflora o płatkach z zielony przebarwieniami i z grupy liliokształtnych.
Kiedy sadzić tulipany? Oto najlepszy termin
Tulipany należy posadzić już jesienią: najlepszy czas przypada na połowę września - koniec października. Jeśli pogoda będzie sprzyjać, cebule możemy posadzić do gruntu już w listopadzie. Najważniejsze jednak, by zrobić to przed przymrozkami.
Jak sadzić tulipany? Stanowisko wybrane, czas na kolejne kroki. Przygotuj podłoże i usuń chwasty. Przyjmuje się, że głębokość dołka, w którym sadzimy cebulę, powinna przekraczać trzy razy jej wielkość. Zazwyczaj dołek powinien mieć od 15 do 20 cm głębokości.
Dzięki temu cebula będzie miała szansę lepiej się ukorzenić. Cebule w lżejszej glebie należy posadzić głębiej niż w cięższym podłożu.
Warto pamiętać o odpowiedniej głębokości, ponieważ zbyt płytkie posadzenie cebul naraża je na uszkodzenie przez mróz. Oprócz tego rośnie ryzyko chorób grzybowych. Późną jesienią w miejscach posadzenia cebul warto rozłożyć ściółkę.
Warstwa ochroni je przed przemarznięciem. W tej roli sprawdzą się m.in. suche liście czy kompost. Należy je usunąć dopiero wiosną, gdy pojawią się kiełki.