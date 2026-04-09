Nie zwlekaj. Wiosną zaserwuj azalii prosty zabieg
Wiosna to kluczowy czas w pielęgnacji azalii. W kwietniu i maju warto pamiętać o kilku zabiegach, dzięki którym krzew zachwyci okazałymi kwiatami.
Spis treści:
- Azalia ogrodowa i jej wymagania. O tym pamiętaj
- Nie zwlekaj. Wiosną zaserwuj azalii prosty zabieg
- Poczęstuj azalię w maju. Obsypie się okazałymi kwiatami
Azalia ogrodowa i jej wymagania. O tym pamiętaj
Azalia nie jest zbyt wymagająca, a stanowi okazałą ozdobę ogrodu. Roślina wywodząca się z rodziny wrzosowatych uwielbia kwaśną glebę (pH 4,0 - 5,5), która powinna być przepuszczalna i bogata w próchnicę. W zależności od odmiany, azalia może rozpocząć kwitnienie już w kwietniu. Zazwyczaj kwiaty zdobią krzew do czerwca. Niektóre odmiany - jeśli warunki są sprzyjające - mogą zakwitnąć ponownie pod koniec lata.
Nie zwlekaj. Wiosną zaserwuj azalii prosty zabieg
Początek wiosny to w kalendarium pielęgnacji azalii ważny czas. W kwietniu należy przyciąć roślinę, jak i usunąć chore, uszkodzone lub przemarznięte pędy. Należy też zadbać o regularne podlewanie. Ze względu na to, że azalia ma dość płytki system korzeniowy jest wrażliwa na suszę. Najlepiej wykorzystywać w tym celu miękką wodę ze studni lub deszczówkę. Zbyt suche podłoże sprawi, że azalia będzie marnieć w oczach. Będzie słabiej kwitnąć, a liście zaczną wcześnie opadać. Dlatego sprawa jest prosta: systematyczne podlewanie to klucz do sukcesu.
Warto pamiętać też o ściółkowaniu, np. korą sosnową, kwaśnym torfem lub szyszkami. Taka warstwa zakwasza glebę, chroni korzenie przed uszkodzeniami i utrzymuje wilgoć. Zabieg warto powtarzać regularnie, a zwłaszcza w lipcu i sierpniu.
Poczęstuj azalię w maju. Obsypie się okazałymi kwiatami
Na przełomie kwietnia i maja ważnym zabiegiem jest natomiast nawożenie. Zabieg należy powtórzyć w czerwcu i lipcu. W przypadku azalii świetnie sprawdzą się preparaty przeznaczone dla roślin kwasolubnych, zarówno w płynie, jak i granulkach. Najważniejsze, by na liście składników znajdowały się azot, fosfor i potas oraz mikroelementy takie jak magnez i żelazo. Nie należy przesadzać z ilością preparatu, ponieważ zamiast zachwycających kwiatów, krzew obsypie się większą liczbą liści.
W kwestii nawożenia możemy też posiłkować się domowymi nawozami. Dobrym sposobem jest odżywka z kwaskiem cytrynowym w roli głównej. Do 10 l wody wystarczy dodać 1 łyżeczkę kwasku cytrynowego. Tak uzyskaną mieszanką należy podlewać różanecznik raz na dwa tygodnie.
Innym skutecznym sposobem jest zastosowanie fusów po kawie. Szklankę fusów wsyp do 10 l wody. Po 15 minutach wymieszaj i podlej azalię.
W maju, gdy roślina intensywnie kwitnie, azalia potrzebuje dużej ilości wody. Takie wsparcie jest kluczowe zwłaszcza wtedy, gdy jest ciepło.
