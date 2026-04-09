Azalia ogrodowa i jej wymagania. O tym pamiętaj

Azalia nie jest zbyt wymagająca, a stanowi okazałą ozdobę ogrodu. Roślina wywodząca się z rodziny wrzosowatych uwielbia kwaśną glebę (pH 4,0 - 5,5), która powinna być przepuszczalna i bogata w próchnicę. W zależności od odmiany, azalia może rozpocząć kwitnienie już w kwietniu. Zazwyczaj kwiaty zdobią krzew do czerwca. Niektóre odmiany - jeśli warunki są sprzyjające - mogą zakwitnąć ponownie pod koniec lata.

Nie zwlekaj. Wiosną zaserwuj azalii prosty zabieg

Początek wiosny to w kalendarium pielęgnacji azalii ważny czas. W kwietniu należy przyciąć roślinę, jak i usunąć chore, uszkodzone lub przemarznięte pędy. Należy też zadbać o regularne podlewanie. Ze względu na to, że azalia ma dość płytki system korzeniowy jest wrażliwa na suszę. Najlepiej wykorzystywać w tym celu miękką wodę ze studni lub deszczówkę. Zbyt suche podłoże sprawi, że azalia będzie marnieć w oczach. Będzie słabiej kwitnąć, a liście zaczną wcześnie opadać. Dlatego sprawa jest prosta: systematyczne podlewanie to klucz do sukcesu.

Rododendrony będą uginać się od kwiatów. Wystarczy zakopać to w ich pobliżu. Victoria Vitkovska 123RF/PICSEL

Warto pamiętać też o ściółkowaniu, np. korą sosnową, kwaśnym torfem lub szyszkami. Taka warstwa zakwasza glebę, chroni korzenie przed uszkodzeniami i utrzymuje wilgoć. Zabieg warto powtarzać regularnie, a zwłaszcza w lipcu i sierpniu.

Poczęstuj azalię w maju. Obsypie się okazałymi kwiatami

Na przełomie kwietnia i maja ważnym zabiegiem jest natomiast nawożenie. Zabieg należy powtórzyć w czerwcu i lipcu. W przypadku azalii świetnie sprawdzą się preparaty przeznaczone dla roślin kwasolubnych, zarówno w płynie, jak i granulkach. Najważniejsze, by na liście składników znajdowały się azot, fosfor i potas oraz mikroelementy takie jak magnez i żelazo. Nie należy przesadzać z ilością preparatu, ponieważ zamiast zachwycających kwiatów, krzew obsypie się większą liczbą liści.

Zadbaj o odpowiednie nawadnianie i nawożenie azalii 123RF/PICSEL

W kwestii nawożenia możemy też posiłkować się domowymi nawozami. Dobrym sposobem jest odżywka z kwaskiem cytrynowym w roli głównej. Do 10 l wody wystarczy dodać 1 łyżeczkę kwasku cytrynowego. Tak uzyskaną mieszanką należy podlewać różanecznik raz na dwa tygodnie.

Innym skutecznym sposobem jest zastosowanie fusów po kawie. Szklankę fusów wsyp do 10 l wody. Po 15 minutach wymieszaj i podlej azalię.

W maju, gdy roślina intensywnie kwitnie, azalia potrzebuje dużej ilości wody. Takie wsparcie jest kluczowe zwłaszcza wtedy, gdy jest ciepło.

Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 160: Piotr Kruk INTERIA.PL