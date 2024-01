Spis treści: 01 Zimowe przycinanie jabłoni. Zabieg warto przeprowadzić już w lutym

02 Jak przycinać jabłonie zimą? Istnieją dwie metody

03 Dlaczego warto przycinać jabłonie?

Zimowe przycinanie jabłoni. Zabieg warto przeprowadzić już w lutym

Cięcie jabłoni przeprowadza się głównie w dwóch optymalnych okresach: zimowym (wczesnowiosennym) i letnim. Cięcie zimowe powinno być wykonane w okresie od końca lutego do końca marca lub na początku kwietnia. Natomiast cięcie letnie przypada na lipiec i sierpień, w zależności od odmiany jabłoni.

W rzeczywistości, jeśli warunki atmosferyczne nam na to pozwalają, cięcie zimowe możemy przeprowadzić w naszych ogródkach już od początku lutego, kiedy drzewa są jeszcze w stanie spoczynku, a wegetacja nie rozpoczęła się. Zabieg należy przeprowadzić w suchy dzień bez przymrozków. Takie warunki zmniejszą ryzyko rozprzestrzeniania się patogenów chorobotwórczych.

Reklama

Jeśli jednak zdecydujemy się na cięcie jabłoni pod koniec marca lub w kwietniu pamiętajmy, że musimy zdążyć przed pęknięciem pąków.

Zobacz również: Włóż do doniczki jeszcze w styczniu. Zapewnisz sobie wcześniejsze i obfitsze plony



Jak przycinać jabłonie zimą? Istnieją dwie metody

W zależności od tego, czy w naszym ogródku mamy młode, czy nieco starsze i zaniedbane drzewka, możemy zdecydować się na następujące rodzaje cięcia:

Cięcie formujące

Polega ono na nadaniu pożądanego kształtu koronie jabłoni. Przeprowadzamy je na młodych drzewach. Przy formowaniu korony jabłoni należy zadbać o to, by górna część była nieco węższa niż dolna. Warto też wyciąć u nasady wszystkie pędy krzyżujące się lub pokładające się na siebie wewnątrz korony. Pamiętajmy, że usunięcie lub skrócenie gałęzi wierzchołkowych poprawi dostęp światła do gałęzi dolnych.

Cięcie przerzedzające

Należy je przeprowadzić na starszych, a także zaniedbanych drzewach. Polega ono na skróceniu wierzchołka oraz prześwietleniu korony. Wierzchołek drzewa możemy przyciąć nad jakąkolwiek gałęzią boczną. Przy okazji możemy też skrócić wszystkie zbyt długie gałęzie.

Zdjęcie Zimowe cięcie jabłoni przełoży się na obfitość plonów / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Kwitnie już w styczniu. To wyjątkowa ozdoba ogrodu



Dlaczego warto przycinać jabłonie?

Regularne przycinanie drzewek owocowych przynosi wiele korzyści. Zabieg ten jest kluczowy dla zdrowego wzrostu rośliny, a także dla zachowania jej pięknego wyglądu. Ma ono jednak dużo więcej zalet.

Przycinanie jabłoni umożliwia nam kontrolowanie ich wzrostu i kształtu. Dzięki niemu zapobiegamy nadmiernemu rozrastaniu się drzew. Przycinanie pozwala nam również utrzymać jabłonie w dobrej kondycji, a także chroni je przed chorobami i infekcjami np. grzybiczymi.

Cięcie polegające na przerzedzeniu korony pozytywnie wpływa na zwiększenie nasłonecznienia rośliny, pobudza jabłoń do wytwarzania młodych gałęzi, a także pączków kwiatów, z których powstaną owoce.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wiosna w ogrodzie. Najpiękniejsze krzewy są łatwe w uprawie Interia.tv

Zobacz również: Zimą też można szukać grzybów. Co znajdują grzybiarze w styczniu?