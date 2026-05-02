Niedoceniany skarb natury

Czarny bez od wieków wykorzystywany był w medycynie ludowej, jednak z czasem poniekąd stracił na znaczeniu. Zupełnie niesłusznie, ponieważ jego owoce są bogate w antyoksydanty, w tym antocyjany, które odpowiadają za charakterystyczny ciemnofioletowy kolor.

Związki te pomagają neutralizować wolne rodniki i wspierają organizm w walce ze stresem oksydacyjnym. Sok z czarnego bzu dostarcza także witaminę C, błonnik i liczne związki bioaktywne, które wpływają korzystnie na szereg procesów w ludzkim ciele.

Co mówią badania naukowe?

Powrót do "żywieniowych korzeni" coraz częściej zalecają naukowcy. Badania prowadzone przez specjalistów z Washington State University wskazują na pozytywny wpływ spożywania soku z czarnego bzu na metabolizm i mikrobiom jelitowy.

Podczas analiz zauważono, że jego regularne przyjmowanie wspiera regulację poziomu cukru we krwi i poprawia wrażliwość na insulinę. U badanych borykających się z nadwagą zaobserwowano spadek poziomu glukozy średnio o 24 proc. Dodatkowo stwierdzono korzystne działanie na procesy związane ze spalaniem tłuszczu. Dzięki takiemu dodatkowi do diety organizm efektywniej wykorzystuje energię, co sprzyja kontroli masy ciała.

Kto powinien sięgać po sok z czarnego bzu?

Owoce czarnego bzu to kumulacja prozdrowotnych właściwości. Wspierają odporność, działają przeciwzapalnie i mogą łagodzić objawy infekcji. Polecane są więc nie tylko w momencie, gdy przeszkadza nam nadmierna masa ciała, ale również osobom, które skarżą się na ciągłe osłabienie i skłonność do "łapania" przeziębień.

Dzięki obecności polifenoli sok z czarnego bzu wspomaga układ krążenia i wzmacnia naczynia krwionośne. Jest doceniany również za delikatne działanie detoksykujące i wspierające trawienie. Jeśli w ostatnim czasie czujesz się ciężko, zauważasz opuchliznę, np. na twarzy i pod oczami, albo pocisz się bardziej niż zwykle, może być to znak, że czas zainteresować się oczyszczaniem organizmu.

