Skarbnica witamin i minerałów: co kryje w sobie sok z kapusty?

Choć kapusta kojarzy nam się głównie z bigosem czy gołąbkami, to właśnie w jej surowej, wyciśniętej formie drzemie największa moc. Świeży sok z białej kapusty to prawdziwa bomba odżywcza. Jest niskokaloryczny, a przy tym niezwykle bogaty w cenne dla zdrowia składniki.

Przede wszystkim to potężne źródło witaminy C, która wspiera naszą odporność w walce z infekcjami. Ale to nie wszystko! Znajdziemy w nim również całą gamę witamin z grupy B, a także witaminy A, E i K. Do tego dochodzi koktajl minerałów, takich jak potas, magnez, wapń, żelazo, cynk i jod.

Jednak prawdziwą gwiazdą w składzie soku z kapusty jest rzadko spotykana witamina U. To właśnie ona odpowiada za jego niezwykłe właściwości gojące i ochronne dla błony śluzowej przewodu pokarmowego.

Prawdziwy plaster na żołądek i jelita

Regularne picie soku ze świeżej kapusty może przynieść ulgę w wielu dolegliwościach i realnie poprawić komfort życia. Oto jego najważniejsze zalety:

• Wsparcie w chorobie wrzodowej: dzięki zawartości witaminy U, sok z kapusty przyspiesza gojenie się nadżerek i owrzodzeń żołądka oraz dwunastnicy. Działa przeciwzapalnie i pomaga w normalizacji wydzielania soków żołądkowych.

• Łagodzenie zgagi i niestrawności: masz problem z uporczywym paleniem w przełyku? Sok z kapusty może zneutralizować nadmiar kwasu solnego, przynosząc szybką ulgę. Poprawia również trawienie i reguluje rytm wypróżnień, pomagając przy zaparciach.

• Naturalny detoks dla organizmu: sok ten działa oczyszczająco, pomagając usunąć z organizmu zalegające toksyny. Wspiera pracę wątroby i jelit, które są kluczowe w procesie detoksykacji.

• Wzmocnienie flory bakteryjnej: działa jak naturalny probiotyk, sprzyjając rozwojowi dobrych bakterii w jelitach. Jest to szczególnie ważne podczas i po antybiotykoterapii.

• Tarcza ochronna przed nowotworami: zawarte w soku przeciwutleniacze pomagają w walce z wolnymi rodnikami, co może zmniejszać ryzyko rozwoju niektórych chorób nowotworowych.

• Poprawa odporności: wysoka dawka witaminy C i innych składników odżywczych stymuluje układ odpornościowy, dzięki czemu rzadziej łapiemy infekcje.

Jak włączyć go do diety? Proste porady

Przygotowanie soku w domu jest banalnie proste. Wystarczy blender lub sokowirówka.

Przepis na domowy sok z kapusty:

1. Weź około 250 g świeżej, twardej i zwartej główki białej kapusty.

2. Dokładnie ją umyj i pokrój na mniejsze kawałki.

3. Jeśli używasz blendera, wrzuć kapustę, dodaj szklankę przegotowanej, chłodnej wody i zmiksuj na gładko. Następnie przecedź przez gęste sitko lub gazę.

4. Jeśli masz wyciskarkę wolnoobrotową, po prostu wrzucaj kawałki kapusty do urządzenia.

Aby kuracja przyniosła najlepsze efekty, zaleca się picie około pół szklanki soku 1 do 3 razy dziennie, najlepiej na 20-30 minut przed posiłkiem. Smak czystego soku z kapusty jest dość specyficzny, dlatego na początku możesz go urozmaicić, dodając na przykład marchewkę, jabłko, pomarańczę czy odrobinę soku z cytryny.

