Choć na wieść o planowanych kontrolach większość internautów zareagowała z humorem, przekonując, że nie mają oni obowiązku wpuszczać nikogo to mieszkań, to warto mieć świadomość, że zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, z późn. zm.), organy nadzoru mają pełne prawo przeprowadzać kontrole w lokalach mieszkalnych bez wcześniejszego uprzedzenia właściciela. Potwierdza to art. 81c ust. 1-3 ustawy. Mówi on, że inspektorzy mogą wejść do budynku lub mieszkania o każdej porze dnia, jeżeli mają uzasadnione podejrzenie naruszenia przepisów. O jakie sytuacje chodzi?