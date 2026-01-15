Ile wynosi świadczenie honorowe?

Od ponad roku obowiązują nowe przepisy ws. świadczenia honorowego z tytułu ukończenia 100 lat życia, które zmieniają m.in. wysokość tego świadczenia. Przed wejściem w życie nowych regulacji, tzw. emerytura honorowa nie była waloryzowana.

Obecnie świadczenie honorowe wynosi 6589,67 zł i taka kwota będzie obowiązywać do marca 2026 r., kiedy to zostanie poddana waloryzacji. Ostateczny wskaźnik waloryzacji emerytur poznamy w lutym br., ale prognozuje się, że wyniesie on 4,9 proc. W związku z tym od marca br. tzw. emerytura honorowa wzrośnie do ok. 6912,56 zł brutto miesięcznie.

Komu przysługuje świadczenie honorowe?

Świadczenie honorowe, potocznie nazywane również emeryturą honorową przysługuje osobie, która posiada polskie obywatelstwo, skończyła 100 lat i w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym skończyła 100 lat, posiadała prawo do np. emerytury lub renty.

W takim przypadku prawo do świadczenia honorowego będzie nadane z urzędu, czyli bez konieczności składania wniosku. Jeśli w chwili skończenia 100 lat osoba uprawniona będzie pobierać więcej niż jedno świadczenie emerytalno-rentowe, np. emeryturę i rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową, wówczas otrzyma tylko jedno świadczenie honorowe - wyjaśnia ZUS.

Ponadto, jeżeli świadczenia emerytalne lub rentowe, wypłacane są przez dwa różne organy emerytalno-rentowe, to decyzję w sprawie świadczenia honorowego wydaje i świadczenie to wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Należy również pamiętać, że świadczenie honorowe może być przyznane na wniosek. Dotyczy to osób, które nie posiadają prawa do świadczenia wymienionego w ustawie o świadczeniu honorowym, np. emerytury, renty, ale mają polskie obywatelstwo, skończyły 100 lat i - jak tłumaczy ZUS - miały po ukończeniu 16. roku życia ośrodek interesów życiowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 10 lat.

Formularz wniosku o świadczenie honorowe (ESH) jest dostępny na stronie internetowej zus.pl i w każdej placówce ZUS.

