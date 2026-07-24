Nieocenione wsparcie dla jelit. Regeneruje, uszczelnia, wycisza stany zapalne

Spis treści: Maślan sodu - co to za związek i gdzie się znajduje? Jak maślan sodu działa na organizm i dla kogo okaże się ogromnym wsparciem? Kto nie powinien przyjmować maślanu sodu?

Maślan sodu - co to za związek i gdzie się znajduje?

Maślan sodu to inaczej sól sodowa kwasu masłowego - naturalnego związku produkowanego w jelitach. Zaliczany jest do do krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, w warunkach fizjologicznych produkowany jest w okrężnicy w wyniku fermentacji bakteryjnej niestrawionych składników pokarmowych. Charakteryzuje się stałym stanem skupienia, a w roztworze wodnym łatwo rozkłada się do kwasu masłowego. Wśród produktów spożywczych występuje w śladowych ilościach w maśle, mleku krowim, kozim, owczych, a także twardych serach jak parmezan, cheddar czy gouda. Spożywany wraz z żywnością wchłania się prawie całkowicie w początkowym odcinku jelita cienkiego, nie docierając do grubego. Po co jednak suplementować maślan sodu, skoro nasze własne bakterie jelitowe produkują go w procesie fermentacji błonnika? U wielu osób naturalna produkcja kwasu masłowego w jelitach jest niewystarczająca i wynika najczęściej z ubogiej w błonnik diety, zaburzeń mikroflory jelitowej czy toczących się stanów zapalnych. Suplement, który można przyjmować w postaci kapsułek dostarcza gotowy kwas, wspierając regenerację i szczelność nabłonka. Tylko po co właściwie go przyjmować?

Jak maślan sodu działa na organizm i dla kogo okaże się ogromnym wsparciem?

Maślan sodu to związek działający przede wszystkim jak "superpaliwo" dla przewodu pokarmowego. Odżywia i regeneruje komórki jelit oraz wykazuje silne działanie przeciwzapalne. Jego regularna suplementacja odbudowuje florę bakteryjną jelit, zmniejsza ich przepuszczalność, wspiera regenerację po antybiotykoterapii i łagodzi wiele dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Będzie więc wsparciem szczególnie dla osób borykających się z zespołem jelita drażliwego (IBS), uchyłkami oraz nieswoistym zapaleniem jelit. Maślan sodu wspomaga regenerację nabłonka jelitowego, wycisza stany zapalne w obrębie układu pokarmowego, a tym samym niweluje dolegliwości takie jak wzdęcia, zaparcia, biegunki, bóle brzucha i skurcze jelit. Jest także polecany osobom z objawami zgagi, ponieważ obniża ciśnienie w jamie brzusznej wywołane wzdęciami. Efekty po rozpoczęciu suplementacji pojawiają się stopniowo, a pełne działanie zwykle jest widoczne po kilku tygodniach.

Kto nie powinien przyjmować maślanu sodu?

Jeśli chodzi o przeciwskazania dotyczące suplementacji maślanu sodu, tyczą się one niewielkiej grupy osób. Z uwagi na niedostateczną ilość badań, nie jest zalecany kobietom w ciąży oraz karmiącym piersią. Maślanu sodu nie mogą przyjmować też osoby uczulone na ten związek oraz dzieci poniżej 7 roku życia. W przypadku zaostrzonych chorób jelit (aktywnych stanów zapalnych) należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem specjalistą.



