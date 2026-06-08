Spis treści: Super foods są już niemal wszędzie. Ich popularność stale rośnie Czym jest konjac? Dlaczego warto jeść konjac i komu szczególnie jest polecana ta roślina?

Super foods są już niemal wszędzie. Ich popularność stale rośnie

W świecie zdrowego odżywiania, które staje się nie dziś nie tyle modne, co potrzebne, furorę od lat robi wiele produktów, które na tle innych wyróżniają się gęstością odżywczą i nieocenionym wpływem na zdrowie. Określane są one mianem tzw. "super foods", bo spożywane regularnie doskonale wpływają na witalność oraz samopoczucie, a z czasem mogą poprawić parametry zdrowotne i wspomóc leczenie wielu schorzeń.

O tych dziś najbardziej popularnych zalicza się np. nasiona chia, jagody goji, amarantus, awokado, spirulinę, chorellę, jednak możemy korzystać także z naszych lokalnych, nieprzetworzonych źródeł najlepszych dobroci jak żurawina, siemię lniane, orzechy włoskie, czosnek, aronia czy kiszonki.

W sklepach spożywczych rzadziej pojawiają się egzotyczne warzywa, owoce, czy inne produkty, których popularność dopiero zaczyna rosnąć. Łatwiej można dostać je w sklepach internetowych ze zdrową żywnością, gdzie zyskują pozytywne opinie. Wśród nich jest konjac - azjatycka roślina, która pełni nieocenione wsparcie w czasie odchudzania. Jakie ma właściwości i dlaczego warto po nią sięgać?

W Polsce konjac można go zobaczyć wyłącznie jako roślinę egzotyczną uprawianą w ogrodach botanicznych. Naturalnie występuje w Azji 123RF/PICSEL

Czym jest konjac?

Konjac to wieloletnia roślina bulwiasta pochodząca z Azji, znana też pod nazwą dziwidło Riviera. Na szeroką skalę uprawia się ją w Japonii, Korei, Wietnamie oraz Indonezji - tam wykorzystywana jest w celach spożywczych i leczniczych od zarania dziejów.

Jej najważniejsza część to podziemna bulwa, wyglądem przypominająca duży, nieregularny ziemniak. To właśnie tam znajduje się najcenniejszy składnik konjac o nazwie glukomannan czyli błonnik o niezwykłych właściwościach. Potrafi on wchłonąć nawet 100 razy więcej aniżeli ten pochodzący ze zbóż, tworząc żel, który spowalnia opróżnianie żołądka. Z bulwy tej rośliny produkuje się przede wszystkim niskokaloryczną mąkę o właściwościach żelujących. Z niej z kolei wytwarzane są popularne w Azji (i nie tylko) makarony oraz ryże, a także wykorzystywana jest jako środek do zagęszczania zup, sosów i dżemów.

Choć konjac sam w sobie zawiera śladowe ilości witamin, zasłużył na miano "superfoods" z uwagi na wyjątkowe właściwości wspomagające odchudzanie, regulację poziomu cukru oraz pracę jelit.

Dlaczego warto jeść konjac i komu szczególnie jest polecana ta roślina?

Konjac, a właściwie wyroby z tej rośliny to przede wszystkim produkty, które będą wsparciem dla osób borykających się z nadmierną wagą ciała. Makarony czy ryże są bowiem nieporównywalnie mniej kaloryczne do tych tradycyjnych, a jednocześnie zapewniają uczucie sytości. Na przykład popularny makaron shirataki zawiera jedynie 6-9 kcal w 100 g, a zwykły, pszenny ma ich około 145 w tej samej objętości. Ponadto warto zaznaczyć, że produkty wytwarzane z mąki konjac są bezglutenowe, czyli bezpieczne dla osób z nietolerancją na pszenicę i nie powodują dolegliwości jakie występują u wielu osób po jej spożyciu.

Dodatkowo będę idealnym wyborem w diecie ketogenicznej, bowiem są to wyroby niskowęglowodanowe. Warto też zaznaczyć, że makarony czy ryże produkowane z tej rośliny mają zerowy indeks glikemiczny, więc będą dodatkowo idealnym produktem dla chorujących na cukrzycę typu II czy insulinooporność. Jednocześnie są wyrobami 100 proc. naturalnymi, wolnymi od soi, orzechów czy jaj.

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Makaron konjac można wykorzystywać w kuchni dokładnie w ten sam sposób, co tradycyjny, pszenny 123RF/PICSEL

Gdzie je dostać? Dostępne są obecnie głównie w internetowych sklepach ze zdrową żywnością, chociaż coraz częściej można spotkać je w dobrze zaopatrzonych dyskontach. Z uwagi na fakt, że makarony i ryże z mąki konjac obecnie zyskują dużą popularność, ich stacjonarna dostępność najpewniej będzie z czasem się poprawiać. Są nieco drożdże od tych tradycyjnych, ale nie przesadnie. Za 200 g makaronu konjac trzeba zapłacić około 6-7 zł.

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