Spis treści: Dlaczego zimą suplementowanie witaminy D3 jest koniecznie? Jak uzupełnić witaminę D3 w naturalny sposób?

Dlaczego zimą suplementowanie witaminy D3 jest koniecznie?

Każdy z nas wie, że latem o witaminę D jest dużo łatwiej, aniżeli jesienią i zimą. Gdy spadają temperatury i znacznie redukuje się liczba słonecznych godzin w ciągu dnia, niemal wszyscy cierpimy na niedobory tego niezwykle ważnego składnika. Statystyki podają, że to właśnie w styczniu najczęściej diagnozuje się najbardziej ekstremalne niedobory witaminy D3 u Polaków. Po wielu tygodniach od zakończenia lata, poziom tego związku często spada do krytycznie niskiego poziomu. Ciągły niedostatek witaminy D3 może bardzo szybko odbić się na naszym zdrowiu i dawać oznaki takie jak:

słaba odporność

uczucie ciągłego zmęczenia i znużenia

brak energii, senność

zaburzone działanie gospodarki wapniowo-fosforanowej (słabe kości, zęby, stawy)

negatywnie wpływać na psychikę, zwiększając ryzyko depresji

Pediatrzy od zawsze alarmują, aby już od pierwszego dnia życia podawać noworodkom i niemowlętom witaminę D3 w kropelkach w ilości 400-600 jednostek. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że w przypadku starszych dzieci, nastolatków i osób dorosłych, suplementacja również jest nie tyle zalecana, co konieczna. U dzieci, które skończyły 10 lat będzie to 1000 jednostek dziennie, natomiast osoby po 65. roku życia powinny przyjmować jej jeszcze więcej - nawet 4000 jednostek na dobę.

Jak uzupełnić witaminę D3 w naturalny sposób?

Poza tym, że witaminę D3 możemy przyjmować w postaci kropelek czy kapsułek, jesienią i zimą warto robić wszystko, aby dostarczać ją sobie w sposób naturalny. Poza ekspozycją na słońce - częstymi spacerami i aktywnością na świeżym powietrzu, niezwykle istotna jest odpowiednio skomponowana dieta. D3 to witamina rozpuszczalna w tłuszczach, tak więc na jej przyswajalność wpływa spożywanie produktów będących ich źródłem, a także obecność w diecie wapnia i magnezu oraz odpowiednie nawodnienie.

W okresie jesienno-zimowym szczególnie zadbaj o to, aby w diecie obecne były ryby, jaja i nabiał 123RF/PICSEL

W okresie jesienno-zimowym koniecznie więc włącz do jadłospisu tłuste ryby np. tuńczyka, łososia, makrelę i owoce morza (źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych NNKT), jak również dobrej jakości oleje roślinne (np. oliwę), awokado, orzechy. Warto też częściej sięgać po jajka z chowu ekologicznego i nabiał (pełnotłuste mleko, sery żółte i dojrzewające, jogurty). Nie każdy wie, że źródłem witaminy D2 są także grzyby - szczególnie pieczarki i shitake.

Wielu lekarzy rekomenduje ponadto, aby zimą włączyć do suplementacji tran - olej z wątroby ryb dorszowatych. Taki suplement stanowi ważne źródło witaminy D, kwasów DHA i Omega-3.

