Pożegnaj się z plastikową deską

Na pierwszy rzut oka wydaje się praktyczna i niezastąpiona. Plastikowa deska do krojenia gości w niemal każdej kuchni. Niestety, badania nie pozostawiają złudzeń - szczególnie te mocno zużyte mogą być źródłem mikroplastiku w diecie. Każde cięcie nożem to kolejne mikrouszkodzenia, z których drobne cząsteczki plastiku mogą trafiać do przygotowywanych potraw.

Dodatkowo w głębokich rysach łatwo gromadzą się bakterie, których nie zawsze da się skutecznie usunąć podczas mycia. Bezpieczniejszą alternatywą są deski drewniane, znane z naturalnych właściwości antybakteryjnych. Dobrym rozwiązaniem będą także deski bambusowe - twarde, trwałe i szybkoschnące.

Teflon pod lupą

Patelnie teflonowe bez wątpienia ułatwiły codzienne smażenie i pozwoliły ograniczyć ilość tłuszczu. Problem pojawia się wtedy, gdy są niewłaściwie użytkowane. Przegrzewanie pustej patelni może prowadzić do uwalniania niepożądanych związków, a największym sygnałem ostrzegawczym jest porysowana lub łuszcząca się powłoka.

W takiej sytuacji drobinki teflonu mogą przedostawać się do jedzenia. Jeśli zauważysz, że powierzchnia patelni nie jest już idealnie gładka, to wyraźny znak, że czas ją wymienić. Bezpieczniejszymi i trwalszymi opcjami są patelnie żeliwne, stalowe lub ceramiczne, które dobrze znoszą wysokie temperatury i nie reagują z żywnością.

Obtłuczone garnki - sentyment na bok

Emaliowane garnki często przywołują miłe, domowe wspomnienia. Ich problem zaczyna się jednak wtedy, gdy na powierzchni pojawiają się odpryski i obtłuczenia. Uszkodzona emalia odsłania metal, który w kontakcie z żywnością - szczególnie kwaśną - może rdzewieć i uwalniać niekorzystne związki.

Podobne ryzyko dotyczy garnków aluminiowych pozbawionych ochronnej powłoki. Dlatego warto co jakiś czas zrobić przegląd kuchennej szafki i bez żalu pożegnać naczynia, które mają swoje najlepsze lata za sobą. Garnki ze stali nierdzewnej, szkła żaroodpornego lub z grubym, wielowarstwowym dnem to rozwiązania, które zapewniają trwałość i bezpieczeństwo na długi czas.

Plastikowe pojemniki - wygoda z drugą stroną medalu

Plastikowe pojemniki są niezwykle wygodne i trudno się bez nich obyć. Trzeba jednak pamiętać, że nie każdy plastik nadaje się do kontaktu z żywnością, a już na pewno nie do jej podgrzewania. Umieszczanie jedzenia w mikrofalówce w nieprzystosowanych pojemnikach może powodować przenikanie do posiłków substancji takich jak BPA czy ftalany, które mogą wpływać na gospodarkę hormonalną.

Dlatego do przechowywania i podgrzewania żywności najlepiej wybierać pojemniki szklane. Są neutralne dla zdrowia, nie przejmują zapachów i łatwo utrzymać je w czystości.

Akcesoria, które mają znaczenie

Choć rzadko zwracamy na nie uwagę, kuchenne drobiazgi również mają znaczenie. Silikonowe łopatki z niepewnego źródła, stare plastikowe chochle czy zużyte trzepaczki mogą pod wpływem wysokiej temperatury stopniowo uwalniać niepożądane substancje. Jeśli narzędzia kuchenne zmieniły kolor, stały się lepkie lub wyraźnie się odkształciły, to sygnał, że warto je wymienić. Dobrym wyborem będą akcesoria z drewna, stali nierdzewnej lub certyfikowanego silikonu odpornego na wysokie temperatury. To drobna zmiana, która realnie wpływa na komfort i bezpieczeństwo codziennego gotowania.

