W skrócie Pierścień oporowy to elastyczne koło z uchwytami, wykorzystywane w pilatesie, jodze i domowych treningach wzmacniających.

Trening z pierścieniem oporowym angażuje mięśnie głębokie, brzuch, uda, pośladki, ramiona, barki i klatkę piersiową.

Gadżet jest niedrogi, łatwy do przechowywania i bezpieczny, ale wymaga ostrożności u osób z urazami, bólem kręgosłupa oraz kobiet w ciąży i po porodzie.

Spis treści: Czym jest pierścień oporowy? Jakie mięśnie wzmacnia? Nie tylko brzuch Zalety treningu z pierścieniem oporowym Dwa proste ćwiczenia z obręczą na początek Kto powinien uważać z pierścieniem oporowym? Ile kosztuje obręcz? Tani i dostępny gadżet

Czym jest pierścień oporowy?

Pierścień oporowy wygląda niepozornie, to elastyczne koło z miękkimi uchwytami po bokach. Wykonany jest najczęściej z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym. W sklepach sportowych znajdziesz go również pod nazwą magic circle albo obręcz oporowa do pilatesu. Jego zadaniem jest stawianie oporu podczas ściskania lub rozchylania, co zmusza mięśnie do intensywniejszej pracy niż przy klasycznych ćwiczeniach bez sprzętu.

Obręcz ma średnicę około 36 cm, jest więc mniejsza niż popularne koła hula hop. Gadżet jest zaprojektowany tak, by używać go zarówno w pilatesie czy jodze, jak i w lekkim treningu wzmacniającym w domu. Dzięki temu sprawdza się także u osób początkujących lub u seniorów. Nie wymaga skomplikowanej techniki ani dużej siły na start.

Jakie mięśnie wzmacnia? Nie tylko brzuch

Choć najczęściej mówi się o ćwiczeniach na brzuch, pierścień oporowy działa znacznie szerzej. Podczas treningu najmocniej angażowane są mięśnie głębokie, odpowiadające za stabilizację tułowia i prawidłową postawę. To nie tylko mięśnie proste brzucha, ale też poprzeczne, dna miednicy i mięśnie przykręgosłupowe.

W zależności od ustawienia obręczy może ona również skutecznie wzmacniać uda, szczególnie ich wewnętrzną stronę, która w zwykłych ćwiczeniach bywa zaniedbywana. Skorzystają na tym również pośladki, ramiona i barki, a także mięśnie klatki piersiowej. Dlatego pierścień często polecany jest kobietom, które chcą poprawić sylwetkę, ale bez ciężkiego treningu siłowego.

Zalety treningu z pierścieniem oporowym

Największą zaletą ćwiczeń z pierścieniem jest ich uniwersalność. Ten sam gadżet pozwala wykonać zarówno bardzo lekką aktywację mięśni, jak i intensywniejszy trening wzmacniający. Wszystko zależy od siły docisku i tempa pracy.

Trening z pierścieniem oporowym jest też bezpieczny dla stawów. Opór jest płynny i kontrolowany, dlatego ćwiczenia nie obciążają kolan ani kręgosłupa tak jak skoki czy dynamiczne cardio. To właśnie dlatego obręcze do pilatesu są chętnie wykorzystywane również w ćwiczeniach rehabilitacyjnych i treningu po dłuższej przerwie od ruchu. Z ich dobrodziejstw skorzystają również seniorzy, dla których bezpieczeństwo stawów jest bardzo ważne.

Nie bez znaczenia jest też wygoda: pierścień jest lekki, łatwy do przechowywania i można zabrać go ze sobą nawet w torbie podróżnej. To sprytna alternatywa dla ciężkich hantli czy dużych maszyn fitness, na które nie każdy może sobie pozwolić. Mając obręcz, możesz wykonać trening domowy i oszczędzić sobie wydatków na siłownię.

Dwa proste ćwiczenia z obręczą na początek

Jednym z najprostszych ćwiczeń jest wzmacnianie ud w pozycji siedzącej. Usiądź prosto na macie lub krześle, włóż pierścień między kolana i powoli ściskać go, kontrolując ruch i oddech. Już po kilku powtórzeniach poczujesz intensywną pracę wewnętrznych partii ud i mięśni brzucha.

Drugim popularnym ćwiczeniem jest aktywacja ramion i klatki piersiowej. Trzymając pierścień na wysokości klatki, z łokciami lekko ugiętymi, ściskaj obręcz do środka. To proste ćwiczenie mocno angażuje ręce i barki, a przy jednoczesnym napięciu brzucha wzmacnia także mięśnie głębokie. Oba ćwiczenia możesz wykonać nawet w kilku krótkich seriach w ciągu dnia.

Kto powinien uważać z pierścieniem oporowym?

Choć pierścień oporowy uchodzi za bezpieczny i łagodny przyrząd do ćwiczeń, nie każdemu będzie służył w każdej sytuacji. Ostrożność powinny zachować osoby z zaawansowanymi bólami kręgosłupa, świeżymi urazami lub po operacjach. Zabiegi w obrębie brzucha, pleców i miednicy są wyraźnym przeciwwskazaniem do treningu z tym gadżetem. W takich przypadkach nawet niewielki opór może pogłębiać dolegliwości zamiast je łagodzić.

Do treningu z obręczą oporową powinny podchodzić ostrożnie również kobiety w ciąży oraz krótko po porodzie. Choć pierścień bywa wykorzystywany w treningu dna miednicy, kluczowe jest dobranie odpowiednich ćwiczeń i siły nacisku. Najlepiej wcześniej skonsultować się z fizjoterapeutą. Jeśli podczas treningu pojawia się ból, zawroty głowy lub uczucie nadmiernego napięcia, to znak, że warto przerwać ćwiczenia i sięgnąć po poradę specjalisty.

Pierścień oporowy możesz zabrać w podróż lub w plener. Anton Deev 123RF/PICSEL

Ile kosztuje obręcz? Tani i dostępny gadżet

Pierścienie oporowe należą do jednych z tańszych akcesoriów treningowych. Są dostępne w stacjonarnych sklepach sportowych w cenie około 60 zł. W sklepach internetowych znajdziesz modele, które kosztują od 30 do 70 zł. W tym przypadku najczęściej jednak trzeba doliczyć koszty wysyłki.

Przy zakupie pierścienia oporowego zwróć uwagę na jego sztywność. Zbyt twardy może szybko zniechęcić do ćwiczeń, a zbyt miękki nie da wyraźnych efektów. Ważne są także miękkie, antypoślizgowe uchwyty, które zwiększają komfort i zapobiegają uciekaniu dłoni podczas treningu. Sprawdź też średnicę i wagę obręczy, model lekki i kompaktowy łatwiej schować, a nawet zabrać ze sobą w podróż.

