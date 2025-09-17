Niepozorny nawyk obciąża cały organizm. Pogarsza pamięć i szkodzi sercu

Magdalena Kowalska

Oprac.: Magdalena Kowalska

Mimo że mamy coraz większą świadomość dotyczącą tego, jak ważna jest zbilansowana dieta, wciąż zapominamy o odpowiednim nawadnianiu organizmu. O ile staramy się więcej pić w upalne, letnie dni, o tyle jesienią i zimą często spożywamy minimalne ilości płynów. Tymczasem nowe badania naukowców dowodzą, że nawet niewielkie i krótkotrwałe odwodnienie organizmu niesie wiele negatywnych konsekwencji dla naszego zdrowia. Sprawdź, ile wody należy pić każdego dnia i co dzieje się z ciałem, jeśli tego nie robisz.

W ciągu dnia warto wypić nawet 8 szklanek wody. Dzięki temu uchronisz organizm przed poważnymi konsekwencjami
W ciągu dnia warto wypić nawet 8 szklanek wody. Dzięki temu uchronisz organizm przed poważnymi konsekwencjami123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Jakie są objawy odwodnienia organizmu?
  2. Jak niedobory wody wpływają na organizm? Nowe badania naukowców
  3. Odwodnienie organizmu a większy apetyt na słodycze
  4. Odwodnienie organizmu a nasilenie objawów alergii
  5. Odwodnienie organizmu a spadek ciśnienia krwi
  6. Odwodnienie organizmu a zaburzenia elektrolitowe i skurcze mięśni
  7. Odwodnienie organizmu a nerki

Jakie są objawy odwodnienia organizmu?

Najbardziej charakterystyczne objawy odwodnienia organizmu to spierzchnięte usta oraz suchość w jamie ustnej. Wiele osób w pierwszej kolejności zaczyna odczuwać pragnienie, bóle i zawroty głowy oraz pogorszenie nastroju. Jeśli stale pijemy zbyt mało płynów, zaczynamy odczuwać chroniczne zmęczenie, apatię i senność. Pogorsza się również kondycja skóry, która staje się wysuszona, traci jędrność i elastyczność. Nie bez przyczyny eksperci nazywają wodę naturalnym eliksirem młodości - to jeden z najlepszych sposobów na opóźnienie procesów starzenia się.

Jak niedobory wody wpływają na organizm? Nowe badania naukowców

Woda to podstawowy budulec wszystkich komórek naszego ciała. Odpowiada za kluczowe procesy fizjologiczne i metaboliczne, dlatego jej niedobory w organizmie grożą wieloma negatywnymi konsekwencjami. Naukowcy z Uniwersytetu Johna Mooresa w Liverpoolu odkryli, że dotyczą one nie tylko aspektów fizjologicznych, ale też psychicznych. Okazuje się, że przyjmowanie mniej niż 1,5 l płynów dziennie skutkuje podwyższonym poziomem kortyzolu w organizmie. A nadmiar hormonu stresu negatywnie wpływa na gospodarkę hormonalną, przyczynia się do tycia, osłabia odporność i utrudnia zasypianie. Brytyjscy naukowcy dowiedli, że osoby, które piją niewystarczającą ilość wody, gorzej radzą sobie z zadaniami umysłowymi i znacznie bardziej stresują się stojącymi przed nimi wyzwaniami. Odwodnienie pogarsza funkcje poznawcze - pamięć i koncentrację. W skrajnych przypadkach prowadzi do uczucia splątania i dezorientacji.

Odwodnienie organizmu a większy apetyt na słodycze

Im mniej płynów dostarczamy do organizmu, tym większą mamy ochotę na słodkie produkty. Dzieje się tak, m.in. dlatego, że wątroba potrzebuje wody, by przekształcić glikogen w glukozę. Kiedy jest to niemożliwe, poziom cukru w organizmie spada, co skutkuje apetytem na słodycze.

Starszy mężczyzna w czerwonej koszulce je rogalika i czyta gazetę przy stole, na którym stoi szklanka soku pomarańczowego.
Im mniej pijesz, tym większą możesz mieć chęć na słodycze, a to przyczynia się do nadwagi i otyłościCanva ProINTERIA.PL

Odwodnienie organizmu a nasilenie objawów alergii

Zbyt mała podaż płynów sprawia, że w organizmie zwiększa się stężenie substancji odpowiedzialnych za stan zapalny i wrażliwość na alergeny. W efekcie jesteśmy bardziej narażeni na łzawienie oczu, wysypkę na skórze czy nieżyt nosa.

Odwodnienie organizmu a spadek ciśnienia krwi

Niedobór wody w ciele negatywnie wpływa też na układ krążenia. Prowadzi do zmniejszenia objętości krwi i spadku ciśnienia tętniczego. W efekcie komórki ciała stają się niedotlenione i nieodżywione. Jest to nie tylko obciążające dla mózgu, ale też dla serca, które za wszelką cenę stara się pompować jak największą ilość krwi.

Starsza kobieta z białymi włosami nosząca okulary siedzi przy stole i mierzy sobie ciśnienie za pomocą elektronicznego ciśnieniomierza na ramieniu, skupiona na odczycie wyniku.
Odwodnienie sprawia, że ciśnienie tętnicze spada, a serce musi intensywniej pracowaćCanva ProINTERIA.PL

Odwodnienie organizmu a zaburzenia elektrolitowe i skurcze mięśni

Wraz z odwodnieniem szybko pojawia się ryzyko zaburzeń związanych z poziomem sodu, potasu i chloru. W efekcie nie tylko obciążamy pracę nerek i serca, ale dochodzi też do zaburzenia przesyłania impulsów nerwowych, co często objawia się skurczami mięśni.

Odwodnienie organizmu a nerki

Jeśli przez dłuższy czas pijesz za mało wody, zwiększa się ryzyko powstawania kamieni nerkowych. W moczu podnosi się bowiem stężenie minerałów i produktów przemiany materii, które są ich budulcem. Nadmierne zagęszczenie moczu może działać też podrażniająco na pęcherz moczowy, a zbyt mała ilość płynów w organizmie sprzyja też infekcjom układu moczowego, co może nawet doprowadzić do trwałego uszkodzenia nerek.

