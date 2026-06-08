Spis treści: Dlaczego o pustoszu kradniku robi się coraz głośniej? Portret pamięciowy, czyli jak wygląda pustosz kradnik? Gdzie żyje pustosz kradnik? Małe chrząszcze z dużym apetytem Czy pustosz kradnik jest groźny dla człowieka?

Dlaczego o pustoszu kradniku robi się coraz głośniej?

Wzrost świadomości na temat tego owada wynika przede wszystkim z częstszego występowania szkodnika w budynkach mieszkalnych. Przestał być kojarzony wyłącznie jako problem dużych magazynów czy sklepów spożywczych.

Coraz więcej osób przechowuje spore zapasy żywności w piwnicach, a produkty kupowane luzem lub w dużych opakowaniach stwarzają idealne warunki do żerowania niepożądanych owadów. Ponadto zaczyna się lato - ulubiona pora roku pustosza kradnika. Chrząszcz jest wtedy najbardziej aktywny, choć niełatwo jest go zobaczyć. Wynika to zarówno z niewielkich rozmiarów, jak i nocnego trybu życia.

Portret pamięciowy, czyli jak wygląda pustosz kradnik?

Dorosłe osobniki są niewielkimi chrząszczami, osiągającymi zwykle od trzech do pięciu milimetrów długości. Ciało ma brunatne lub brązowoczerwone zabarwienie. Warto wspomnieć, że samce pustosza są mniejsze, smuklejsze od samic i w przeciwieństwie do nich potrafią latać.

Owady mają stosunkowo długie nogi oraz czułki, przez co przypominają odrobinę pajęczaki. Z kolei larwy są jasne, kremowobiałe i pokryte delikatnymi włoskami. Wykazują się wyjątkowym apetytem, więc odpowiadają za większość szkód wyrządzanych przez ten gatunek.

Gdzie żyje pustosz kradnik?

Gdy mowa o naturalnych warunkach, pustosza kradnika najczęściej spotkać można w spróchniałym drewnie, dziuplach drzew, ptasich gniazdach i starych ulach. Owad lubi zacienione, ciepłe i wilgotne miejsca. Z tego powodu zaczął dość śmiało zbliżać się do człowieka.

Złodziejaszek rypidełko chętnie wkrada się w zakamarki drewnianych altan i domków letniskowych 123RF/PICSEL

Może pojawić się nie tylko w magazynach żywności, ale także w piwnicach, domkach letniskowych, altanach, stodołach, szopach na narzędzia. Lubi zaciszne zakamarki, w których bez przeszkód rozmnaża się i żeruje. Wejście złodziejaszka rypidełko bezpośrednio do mieszkań można jednak uznać za rzadkość - w ludzkich domach jest dla pustosza zbyt sucho.

Małe chrząszcze z dużym apetytem

Dorosłe owady najczęściej żywią się szczątkami organicznymi oraz pyłkiem. Brzmi niezbyt inwazyjnie? Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, gdy uświadomimy sobie, że chętnie żeruje także na suszonych wędlinach, ziołach, produktach sypkich i karmie dla zwierząt. Szczególnie wygłodniałe są larwy, których celem stają się również:

wełna,

skórzane wyroby,

pierze z poduszek.

Nie pogardzą papierem. Z tego powodu trzeba upewnić się, że odpowiednio zabezpieczamy książki i dokumenty w miejscach przechowywania. Inaczej kolekcja obróci się w drobny mak.

Czy pustosz kradnik jest groźny dla człowieka?

Pustosz kradnik nie gryzie ludzi i nie jest uznawany za gatunek bezpośrednio zagrażający zdrowiu człowieka. Jego obecność stanowi jednak problem higieniczny - obecność larw, odchodów, wylinek i martwych osobników zanieczyszcza przestrzeń i zapasy żywności, które nie nadają się już do spożycia. Straty materialne z tym związane mogą być spore.

Trzeba też wspomnieć, że larwy wydają się nie do powstrzymania, gdy w grę wchodzi poszukiwanie pożywienia lub znalezienie idealnego miejsca do przepoczwarzenia. Są w stanie wygryzać otwory w drewnie i gipsie. Uszkadzane przez szkodniki mogą być też stare wiązania dachowe oraz izolacje wodociągowe.

Szukasz sprawdzonych sposobów na łatwiejsze i przyjemniejsze życie? Sprawdź nasze praktyczne porady, które pomogą ci zaoszczędzić czas, uniknąć błędów i czerpać radość z codziennych obowiązków. Więcej w sekcji PORADY na kobieta.interia.pl

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL





"Ewa gotuje": Wołowina miso, ginger, orange Polsat