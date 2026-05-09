Niesamowicie pachnie, zdobi ogród, a przy tym doskonale smakuje. Kłosowiec fenkułowy to prawdziwy skarb w ogrodzie

Jeśli chcesz zasadzić w swoim ogrodzie roślinę, która poza pięknymi, bogatymi kwiatostanami oferuje także intensywny zapach, jest miododajna, a przy tym bardzo łatwa w uprawie, strzałem w dziesiątkę będzie kłosowiec fenkułowy. Co to za roślina i dlaczego idealnie sprawdzi się w naturalistycznych ogrodach?

Kłosowiec fenkułowy z fioletowymi kwiatami na tle żółtych słoneczników w słonecznym ogrodzie.
Kłosowiec fenkułowy to roślina o wielu walorach - dekoracyjnych, zapachowych, a przy tym jest również jadalna

Kłosowiec fenkułowy - charakterystyka

Kłosowce fenkułowy to roślina ozdobna pochodzą z Ameryki Północnej, należąca do rodziny jasnotowatych. Ich piękne, puchate, sporych rozmiarów kwiatostany w kształcie kłosów, posiadające różnobarwne w zależności od odmiany odcienie, można podziwiać od lipca, nawet do października. Cenione są także za intensywny lecz bardzo przyjemny zapach podobny do tego, jaki wydziela anyż. Ma dorastające do 6 cm jajowate, ząbkowane i ostro zakończone liście, które wczesną wiosną są fioletowe, a później zmieniają barwę na niebieską. Łodyga kłosowca jest natomiast pusta w środku i kwadratowa w przekroju. Roślina sięga wysokością od 50 do maksymalnie 100 km. Kłosowce są ponadto mało wymagające, łatwe u prawie, a posadzone w ogrodzie zakwitają już w pierwszym roku uprawy. Doskonale nadają się również na kwiaty cięte do bukietów czy wazonów.

Jakie wymagania ma kłosowiec fenkułowy?

Kłosowiec fenkułowy to krótkowieczna bylina, co oznacza, że potrzebuje odmładzania średnio co 2-3 lata. Sadzonki kupione w doniczkach można sadzić przez cały sezon, od kwietnia do września. Kłosowiec lubi nasłonecznione stanowiska, dobrze znosi przesuszenie podłoża i nie toleruje zbyt wilgotnej gleby. Roślina ta jest również odporna na choroby oraz szkodniki, chociaż niekiedy zdarza się, że dotyka ją pleśń. Świetnie sprawdzi się na rabatach w pełnym słońcu i nie trzeba go podlewać. Preferuje gleby lekkie, przepuszczalne, niezbyt żyzne i dobrze znosi niskie temperatury.

Kłosowców, które mają więcej niż dwa lata nie należy przesadzać, z uwagi na palikowatą budowę ich korzenia. Wiązałoby się to z ryzykiem, że roślina nie przyjmie się w nowym miejscu. Jesienią dobrze jest przykryć kłosowce liśćmi lub włókniną, żeby pomóc im przetrwać mrozy.

Kłosowiec fenkułowy to roślina miododajna o minimalnych wymaganiach

Kłosowiec fenkułowy - pielęgnacja

Pielęgnacja kłosowców fenkułowych tak naprawdę może ograniczać się do przycinanie pędów na wysokość 5-10 cm wczesną wiosną i usuwania przekwitłych kwiatostanów. Co 3-4 lata, najlepiej wiosną, warto także wykopać starą kępę i podzielić ją na mniejsze części, a następnie posadzić ponownie. Dzięki temu zabiegowi roślina zyska lepszą kondycję.

Czy kłosowiec fenkułowy jest jadalny?

Kłosowiec fenkułowy to nie tylko roślina o walorach dekoracyjnych, ale także smakowych, bezpieczna w spożyciu. Charakteryzuje się orzeźwiającym, cytrynowym smakiem i anyżowym zapachem, a jej kwiaty można wykorzystać np. jako dodatek do sałatek czy mieszanek herbat. Kłosowiec sprawdzi się także jako przyprawa do wytrawnych dań - np. gulaszów. W ziołolecznictwie znany i stosowany jest od dawien dawna - ma działanie uspokajające i regenerujące, a także wykazuje pozytywny wpływ na pracę serca oraz układ krwionośny. Wzmacnia też układ odpornościowy.

