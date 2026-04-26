W internecie rekordy popularności bije nietypowy sposób czyszczenia piekarnika. Celebryci i osoby prowadzące profile w mediach społecznościowych dotyczące sprzątania zachwalają użycie pianki do golenia do czyszczenia piekarnika. Podkreślają, że produkt doskonale rozpuszcza nawet najbardziej uporczywy brud i zaschnięty tłuszcz.

Piankę wystarczy nałożyć na wszystkie zabrudzone powierzchnie - drzwiczki, ścianki czy dno urządzenia i zostawić na przynajmniej pół godziny. Po tym czasie pozostałości pianki należy zebrać np. skrobaczką, a piekarnik przetrzeć mokrą ściereczką lub gąbką. Po brudzie i zaschniętym tłuszczu nie powinno być śladu. Na wszelki wypadek można jeszcze uruchomić puste urządzenie na kilkanaście minut, by pozbyć się zapachu pianki do golenia.

Brudny piekarnik nie będzie już straszył. Są na niego skuteczne sposoby 123RF/PICSEL

Brud z piekarnika można też usunąć za pomocą sody oczyszczonej. Pół szklanki specyfiku wystarczy zmieszać z niewielką ilością wody, tak by powstała konsystencja pasty. Później trzeba ją nałożyć na zabrudzenia i pozostawić na pół godziny. Soda oczyszczona świetnie rozpuszcza brud i tłuszcz, a dodatkowo odświeża i odkaża powierzchnię. Po 30 minutach od nałożenia pasty, wystarczy zebrać ją ściereczką i przetrzeć urządzenie.

Piekarnik da się też wyczyścić bez szorowania za pomocą octu. Wystarczy zmieszać go z wodą w proporcji 1:1 i wlać do butelki z atomizerem, a następnie spryskać całą zabrudzoną powierzchnię piekarnika. Po 3o minutach całość wystarczy przetrzeć ściereczką. Jeszcze prostszym rozwiązaniem jest wlanie octu i wody (w proporcji 1:1) do naczynia żaroodpornego i umieszczenie go w nagrzanym do 150 stopni piekarniku. Włącz tryb termoobiegu a po 30 minutach wyłącz i poczekaj, aż urządzenie ostygnie. Zabrudzenia wystarczy przetrzeć ściereczką - powinny być rozmiękczone i rozpuszczone, dzięki czemu unikniesz szorowania.

Sprzątanie nigdy nie było prostsze i przyjemniejsze Canva Pro INTERIA.PL

Jak sprzątać bez chemikaliów? Polsat News Polsat News