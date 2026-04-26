Nietypowy sposób na mycie piekarnika bije rekordy popularności. Szybki i skuteczny
Zabrudzony piekarnik to jeden z najtrudniejszych do wyczyszczenia sprzętów kuchennych. Zaschnięty tłuszcz i resztki jedzenia wymagają długotrwałego szorowania, chyba że zamiast tego skorzystamy ze sprawdzonych trików. I chociaż popularne czyszczenie piekarnika za pomocą sody oczyszczonej czy cytryny przynosi efekty, to prawdziwym hitem stał się inny nietypowy sposób.
Spis treści:
- Jak wyczyścić piekarnik za pomocą pianki do golenia?
- Domowe sposoby na czyszczenie piekarnika
Jak wyczyścić piekarnik za pomocą pianki do golenia?
W internecie rekordy popularności bije nietypowy sposób czyszczenia piekarnika. Celebryci i osoby prowadzące profile w mediach społecznościowych dotyczące sprzątania zachwalają użycie pianki do golenia do czyszczenia piekarnika. Podkreślają, że produkt doskonale rozpuszcza nawet najbardziej uporczywy brud i zaschnięty tłuszcz.
Piankę wystarczy nałożyć na wszystkie zabrudzone powierzchnie - drzwiczki, ścianki czy dno urządzenia i zostawić na przynajmniej pół godziny. Po tym czasie pozostałości pianki należy zebrać np. skrobaczką, a piekarnik przetrzeć mokrą ściereczką lub gąbką. Po brudzie i zaschniętym tłuszczu nie powinno być śladu. Na wszelki wypadek można jeszcze uruchomić puste urządzenie na kilkanaście minut, by pozbyć się zapachu pianki do golenia.
Domowe sposoby na czyszczenie piekarnika
Brud z piekarnika można też usunąć za pomocą sody oczyszczonej. Pół szklanki specyfiku wystarczy zmieszać z niewielką ilością wody, tak by powstała konsystencja pasty. Później trzeba ją nałożyć na zabrudzenia i pozostawić na pół godziny. Soda oczyszczona świetnie rozpuszcza brud i tłuszcz, a dodatkowo odświeża i odkaża powierzchnię. Po 30 minutach od nałożenia pasty, wystarczy zebrać ją ściereczką i przetrzeć urządzenie.
Piekarnik da się też wyczyścić bez szorowania za pomocą octu. Wystarczy zmieszać go z wodą w proporcji 1:1 i wlać do butelki z atomizerem, a następnie spryskać całą zabrudzoną powierzchnię piekarnika. Po 3o minutach całość wystarczy przetrzeć ściereczką. Jeszcze prostszym rozwiązaniem jest wlanie octu i wody (w proporcji 1:1) do naczynia żaroodpornego i umieszczenie go w nagrzanym do 150 stopni piekarniku. Włącz tryb termoobiegu a po 30 minutach wyłącz i poczekaj, aż urządzenie ostygnie. Zabrudzenia wystarczy przetrzeć ściereczką - powinny być rozmiękczone i rozpuszczone, dzięki czemu unikniesz szorowania.
