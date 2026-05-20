Niezabudki wracają do łask. Różowe kobierce szybko wypełniają ogród

Natalia Jabłońska

Delikatne kwiaty potrafią być niezwykle dekoracyjne. Świetnym dowodem na poparcie tej tezy jest szybki rzut oka na różowe niezapominajki. Nie wymagają skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych, a jednocześnie nadają nawet niewielkiej rabacie czy balkonowi wyjątkowy, odrobinę baśniowy charakter.

Różowe kwiaty niezapominajki wśród zielonych liści, sfotografowane w pełnym słońcu.
Jak uprawiać różowe niezapominajki? Na szczęście nie mają wygórowanych wymagań123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Jaka jest symbolika niezapominajek? Kwiaty pamięci i uczuć
  2. Dlaczego warto wybrać różowe niezapominajki?
  3. Gdzie posadzić różowe niezapominajki?
  4. Jakie wymagania mają niezapominajki? Nie należą do kapryśnych roślin

Jaka jest symbolika niezapominajek? Kwiaty pamięci i uczuć

Choć można trafić na nie na leśnych polanach, doskonale sprawdzają się w ogrodowej uprawie. Warto znaleźć dla nich miejsce na balkonie lub w przydomowej przestrzeni nie tylko ze względu na walory dekoracyjne. Niezapominajki od wieków symbolizują pamięć, wierność, a także trwałość i szczerość uczuć. Nazwa nie jest zresztą przypadkowa - mają przypominać nam o ważnych chwilach i bliskich osobach.

W Polsce bywają nazywane także niezabudkami, żabimi oczkami oraz mysimi uszkami. To tylko dodaje im uroku i sprawia, że mogą kojarzyć się z baśniowym światem. Są cenione przez ogrodników o nieco romantycznym usposobieniu, a ich subtelny wygląd sprawia, że kojarzą się z naturalnością i spokojem.

Dlaczego warto wybrać różowe niezapominajki?

Różowe odmiany niezapominajek prezentują się lekko i elegancko. Są bardziej oryginalne od klasycznych niebieskich kwiatów, więc trafią w gusta osób, które szukają niebanalnych roślin do ogrodu.

Bukiet drobnych, różowych kwiatów z żółtymi środkami wsunięty do przezroczystego, szklanego naczynia.
Z niezapominajek uprawianych w ogrodzie stworzyć można urocze bukiety123RF/PICSEL

Pięknie wyglądają sadzone w większych grupach pod drzewami, przy ścieżkach ogrodowych i na obrzeżach rabat. Można wykorzystać je jako rośliny okrywowe, ponieważ szybko tworzą dekoracyjne kobierce, szczelnie wypełniając przestrzeń, na której zagospodarowanie zabrakło nam pomysłu.

Gdzie posadzić różowe niezapominajki?

Delikatne kwiaty najlepiej rosną w miejscach półcienistych i lekko wilgotnych. Dobrym pomysłem jest udekorowanie nimi okolic ogrodowego oczka wodnego. Doskonale czują się pod koronami drzew i krzewów, gdzie mają dostęp do rozproszonego światła i są chronione przed błyskawicznym wysychaniem.

Różowe niezapominajki poradzą sobie co prawda na bardziej nasłonecznionych stanowiskach, ale będą wymagać wtedy częstego podlewania. Warto wiedzieć, że rośliny nadają się także do uprawy w pojemnikach na balkonach oraz tarasach. Dzięki specyficznemu pokrojowi tworzą efektowne kompozycje w donicach.

Jakie wymagania mają niezapominajki? Nie należą do kapryśnych roślin

Nawet jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z ogrodnictwem, uprawa niezapominajek nie będzie wyzwaniem. Najlepiej rosną w żyznej, próchniczej i umiarkowanie wilgotnej glebie. Nie lubią przesuszenia, dlatego podczas cieplejszych dni warto zadbać o dostarczenie im wody, zwłaszcza jeśli rosną w pojemnikach. Susza sprawia, że szybko przekwitają, więc mała pomoc ogrodnicza zaprocentuje dłuższym spektaklem kolorowych płatków. Biorąc pod uwagę, że kwiaty przyciągają motyle i pszczoły, w ogród będzie wyglądał jeszcze bardziej okazale.

