Spis treści: Jaka jest symbolika niezapominajek? Kwiaty pamięci i uczuć Dlaczego warto wybrać różowe niezapominajki? Gdzie posadzić różowe niezapominajki? Jakie wymagania mają niezapominajki? Nie należą do kapryśnych roślin

Jaka jest symbolika niezapominajek? Kwiaty pamięci i uczuć

Choć można trafić na nie na leśnych polanach, doskonale sprawdzają się w ogrodowej uprawie. Warto znaleźć dla nich miejsce na balkonie lub w przydomowej przestrzeni nie tylko ze względu na walory dekoracyjne. Niezapominajki od wieków symbolizują pamięć, wierność, a także trwałość i szczerość uczuć. Nazwa nie jest zresztą przypadkowa - mają przypominać nam o ważnych chwilach i bliskich osobach.

W Polsce bywają nazywane także niezabudkami, żabimi oczkami oraz mysimi uszkami. To tylko dodaje im uroku i sprawia, że mogą kojarzyć się z baśniowym światem. Są cenione przez ogrodników o nieco romantycznym usposobieniu, a ich subtelny wygląd sprawia, że kojarzą się z naturalnością i spokojem.

Dlaczego warto wybrać różowe niezapominajki?

Różowe odmiany niezapominajek prezentują się lekko i elegancko. Są bardziej oryginalne od klasycznych niebieskich kwiatów, więc trafią w gusta osób, które szukają niebanalnych roślin do ogrodu.

Z niezapominajek uprawianych w ogrodzie stworzyć można urocze bukiety 123RF/PICSEL

Pięknie wyglądają sadzone w większych grupach pod drzewami, przy ścieżkach ogrodowych i na obrzeżach rabat. Można wykorzystać je jako rośliny okrywowe, ponieważ szybko tworzą dekoracyjne kobierce, szczelnie wypełniając przestrzeń, na której zagospodarowanie zabrakło nam pomysłu.

Gdzie posadzić różowe niezapominajki?

Delikatne kwiaty najlepiej rosną w miejscach półcienistych i lekko wilgotnych. Dobrym pomysłem jest udekorowanie nimi okolic ogrodowego oczka wodnego. Doskonale czują się pod koronami drzew i krzewów, gdzie mają dostęp do rozproszonego światła i są chronione przed błyskawicznym wysychaniem.

Różowe niezapominajki poradzą sobie co prawda na bardziej nasłonecznionych stanowiskach, ale będą wymagać wtedy częstego podlewania. Warto wiedzieć, że rośliny nadają się także do uprawy w pojemnikach na balkonach oraz tarasach. Dzięki specyficznemu pokrojowi tworzą efektowne kompozycje w donicach.

Jakie wymagania mają niezapominajki? Nie należą do kapryśnych roślin

Nawet jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z ogrodnictwem, uprawa niezapominajek nie będzie wyzwaniem. Najlepiej rosną w żyznej, próchniczej i umiarkowanie wilgotnej glebie. Nie lubią przesuszenia, dlatego podczas cieplejszych dni warto zadbać o dostarczenie im wody, zwłaszcza jeśli rosną w pojemnikach. Susza sprawia, że szybko przekwitają, więc mała pomoc ogrodnicza zaprocentuje dłuższym spektaklem kolorowych płatków. Biorąc pod uwagę, że kwiaty przyciągają motyle i pszczoły, w ogród będzie wyglądał jeszcze bardziej okazale.

Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL

"Wydarzenia": Wrocławski ogród tonie w kwitnących liliach Polsat News Polsat News