Spis treści: Zmieszaj dwa składniki - udrożnią odpływ i zwalczą nieprzyjemny zapach Sól do udrażniania rur Jak odświeżyć zapach w odpływie zlewu? Jak zapobiegać zatykaniu się zlewu? Jak pozbyć się nieprzyjemnego zapachu z mieszkania?

Zmieszaj dwa składniki - udrożnią odpływ i zwalczą nieprzyjemny zapach

Jedną z najskuteczniejszych metod do udrożnienia zlewu jest użycie tanich środków, które zawsze mamy w domu. Do zlewu wystarczy wsypać pół szklanki sody oczyszczonej, a następnie ostrożnie wlać pół szklanki octu, a odpływ przykryć szmatką. W rurach dojdzie do reakcji chemicznej i wytworzy się piana, którą po 30 minutach należy zalać wrzątkiem (ok. 2 litry). Odpływ powinien zostać udrożniony, a nieprzyjemna woń zniknąć - zarówno ocet, jak i soda działają odkażająco i pochłaniają nieprzyjemne zapachy.

Sól do udrażniania rur

Pomocna może być także zwykła sól kuchenna. Do odpływu należy wlać dużą ilość wrzątku, a następnie wsypać pół szklanki soli. W ten sposób można usunąć zalegający w rurach tłuszcz i resztki żywności.

Jak odświeżyć zapach w odpływie zlewu?

Najskuteczniejszą metodą na pozbycie się nieprzyjemnego zapachu ze zlewu jest zmieszanie połowy szklanki sody oczyszczonej z połową szklanki soku z cytryny. Dokładnie wymieszaną miksturę należy wlać do odpływu i odczekać pół godziny. Później wystarczy jedynie przepłukać zlew wrzątkiem.

Jak zapobiegać zatykaniu się zlewu?

Przyczyną nieprzyjemnego zapachu i powolnego spływania wody ze zlewu jest przedostawanie się większych cząsteczek resztek żywności. Dlatego najlepszą metodą jest zamontowanie specjalnego koszyka lub sitka, które temu zapobiegają. Do zlewu nie powinno się też wlewać gorącego tłuszczu, np. oleju ze smażenia, ponieważ po zastygnięciu może zalegać w rurach i z łatwością przylegają do niego nawet najmniejsze drobinki jedzenia.

Jak pozbyć się nieprzyjemnego zapachu z mieszkania?

Zdarza się, że nieprzyjemna woń z zatkanemu odpływu dosłownie wgryza się w mieszkanie i trudno się jej pozbyć mimo udrożnienia rur. W sezonie jesienno-zimowym długie wietrzenie całego mieszkania nie wchodzi w grę, więc warto skorzystać z prostej metody. Do niewielkiego rondelka wystarczy wlać szklankę wody, dodać skórkę z jednej cytryny, kilkanaście goździków i łyżeczkę suszonego rozmarynu. Całość wystarczy gotować na wolnym ogniu, tak by przyjemny zapach rozniósł się po całym mieszkaniu.

