Spis treści: Czy awokado jest zdrowe? Jak wykorzystać awokado w kuchni? Jakiego awokado lepiej nie jeść? Te oznaki świadczą o tym, że owoc jest nieświeży Czym grozi zjedzenie zepsutego awokado? Jak wybrać idealne awokado?

Czy awokado jest zdrowe?

Faktem jest, że awokado to jeden z najzdrowszych owoców na świecie. Jest źródłem nie tylko wielu witamin (C, E i A, a także witaminy z grupy B oraz kwasu foliowego), minerałów i błonnika, ale przede wszystkim wartościowych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6. Mimo iż zawiera sporo kalorii (ok. 160 kcal na 100 g), to z uwagi na znikomą zawartość cukrów prostych posiada niski indeks glikemiczny i syci na długo.

Jak wykorzystać awokado w kuchni?

Awokado można wykorzystać do przygotowania codziennych posiłków na wiele sposobów - zarówno jeść solo jako przekąskę jak również dodawać do kanapek, koktajli, dressingów, sałatek i makaronów. Najbardziej popularnym przysmakiem z awokado jest guacamole - pasta z dodatkiem czosnku, cebuli oraz przypraw, idealna do posmarowania na chrupiące tosty.

Jakiego awokado lepiej nie jeść? Te oznaki świadczą o tym, że owoc jest nieświeży

Awokado można kupić w Polsce już w niemal każdym sklepie spożywczym. Istnieje kilka odmian, a do tych najchętniej kupowanych należy Hass - owoc z ciemną, chropowatą skórką o kremowym miąższu i lekko orzechowym posmaku. Bez względu na to, jaką odmianę kupujesz, może się zdarzyć, że w sklepie nie znajdziesz awokado dobrze dojrzałego (delikatnie miękkiego). Możesz je natomiast zakupić i umieścić w pobliżu innych owoców, a następnie poczekać dzień lub dwa, aż dojrzeje. Niekiedy jednak zdarza się, że przegapimy moment, w którym awokado jest idealne do spożycia. Wówczas staje się bardzo miękkie. Po przekrojeniu okazuje się, że miąższ ma natomiast plamki, kreski i inne nieciekawie wyglądające defekty.

Jakie zatem konkretnie cechy świadczą o tym, że powinno wylądować w koszu, a nie na talerzu? Najczęściej są to:

ciemna barwa wokół szypułki i plamy na skórce - oznacza to, że wnętrze zaczęło się już psuć

brązowe lub szare nitki w miąższu - oznaczają, że owoc jest przejrzały i zepsuty

pleśń, nieprzyjemny zapach, czarne i zapadnięte lub wodniste plamy - to oznaki, że pojawiła się próchnica

W przypadku brązowej plamy w miejscu po wyjęciu pestki, a jednocześnie idealnym miąższu, awokado można bezpiecznie zjeść, a ciemniejsze miejsce wystarczy wykroić.

Moment, w który awokado jest idealne do spożycia nietrudno przegapić. Potem psuje się już bardzo szybko VALENTIN SUPRUNOVICH 123RF/PICSEL

Czym grozi zjedzenie zepsutego awokado?

Zjedzenie zepsutego awokado może skutkować typowymi objawami zatrucia pokarmowego - najczęściej są to bóle brzucha i głowy, wymioty, biegunka, niestrawność i nudności.

Jak wybrać idealne awokado?

Wybierając awokado, zwróćmy uwagę na kilka rzeczy:

kolor skórki - powinna być ona ciemnozielona lub prawie czarna, bez plam

twardość owocu - nie powinien być zbyt miękki, lepiej kupić twarde awokado i poczekać aż dojrzeje

szypułkę - jeśli łatwo odpada, a skórka w tej okolicy ma nieco przygaszony kolor, oznacza to, że awokado jest gotowe do spożycia

