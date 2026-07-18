W skrócie Po sześćdziesiątym roku życia warto uczyć się nowych umiejętności dla przyjemności, skupiając się na własnej ciekawości zamiast na osiąganiu perfekcyjnych wyników.

Podróże po sześćdziesiątce powinny odbywać się w tempie dostosowanym do własnych potrzeb, bez przymusu zaliczania wszystkich atrakcji turystycznych czy planowania dalekich tras.

Wprowadzenie nowej aktywności fizycznej pozwala odzyskać zaufanie do własnego ciała i przełamać przekonanie o konieczności ograniczenia ruchu wraz z upływem lat.

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- Całe życie pracowałam w księgowości i wszystko było "na czas" i "jak trzeba" - mówi pani Teresa, 64 lata. - A potem nagle się okazało, że mogę robić coś tylko dlatego, że mam ochotę.

Po sześćdziesiątce łatwo uznać, że najważniejsze decyzje zostały już podjęte, a czas zmian minął. Tymczasem właśnie ten etap życia może sprzyjać odważnym wyborom. Obowiązków zawodowych jest zwykle mniej, a doświadczenie pozwala lepiej odróżnić własne potrzeby od oczekiwań otoczenia. Czasem wystarczy jeden kurs, krótka podróż albo telefon do osoby, z którą kontakt urwał się wiele lat temu.

Zacznij uczyć się czegoś od podstaw

- Kupiłam sobie farby i zaczęłam malować. Pierwsze obrazy były… delikatnie mówiąc średnie - śmieje się pani Teresa. - Ale sprawiało mi to ogromną frajdę.

Nauka nie ma wieku, choć wiele osób zakłada, że na język obcy, fotografię, komputer czy grę na instrumencie jest już za późno. Tymczasem początkujący senior ma często cierpliwość i świadomość, że nie wszystko musi udać się od razu.

Dobrym początkiem może być kurs w bibliotece, domu kultury albo na uniwersytecie trzeciego wieku. Nie trzeba stawiać sobie ambitnego celu. Dziesięć nowych słów tygodniowo, jedno zdjęcie dziennie czy krótka lekcja obsługi smartfona mogą dawać poczucie postępu. Najważniejsza jest ciekawość, nie perfekcja.

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Wybierz się w podróż, którą od dawna odkładasz

Pan Jan i pani Krystyna przez lata odkładali wyjazd w góry.

- Zawsze coś było ważniejsze: praca, dzieci, remont - mówi pan Jan, 68 lat. - W końcu powiedzieliśmy: jedziemy, choćby na trzy dni.

Wybrali spokojny pensjonat i krótkie trasy spacerowe.

- I okazało się, że to był jeden z najlepszych wyjazdów w życiu - dodaje pani Krystyna. - Bez pośpiechu, bez planu "zaliczyć wszystko".

Podróż nie musi być daleka. Ważne, by wreszcie przestała być odkładana.

Nie musi to być wyprawa na drugi koniec świata. Spełnieniem marzenia może być weekend nad morzem, wycieczka pociągiem do nieznanego miasta albo pobyt w uzdrowisku. Podróż pozwala wyjść z rutyny i daje wspomnienia na długo.

Po sześćdziesiątce warto podróżować w swoim tempie: z przerwami, dobrze zaplanowanym noclegiem i bez potrzeby zaliczania wszystkich atrakcji. Można wybrać wyjazd z grupą, pojechać z bliską osobą albo zdecydować się na bezpieczną podróż solo. Najważniejsze, by nie odkładać każdego planu na lepszy moment.

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Spróbuj ruchu, którego wcześniej unikałeś

Aktywność fizyczna nie musi oznaczać siłowni ani wyczerpujących treningów. Może być tańcem, gimnastyką w wodzie, jogą, nordic walkingiem, jazdą na rowerze czy regularnym spacerem.

Nowy rodzaj ruchu pozwala odzyskać zaufanie do własnego ciała i przełamuje przekonanie, że z wiekiem trzeba wyłącznie ograniczać aktywność. Przed rozpoczęciem bardziej wymagających zajęć warto skonsultować się z lekarzem lub fizjoterapeutą, ale sama metryka nie powinna być zakazem.

Odkryj hobby, które nie musi być użyteczne

- Zacząłem robić modele statków - mówi pan Jan. - Żona się śmieje, że mam drugą młodość.

Przez większość dorosłego życia zajęcia ocenia się według użyteczności. Praca ma przynosić dochód, gotowanie nakarmić rodzinę, a obowiązki domowe zapewnić porządek. Po sześćdziesiątce warto zrobić coś wyłącznie dlatego, że sprawia przyjemność.

Może to być ceramika, malowanie, śpiew w chórze, uprawa ziół, pisanie wspomnień, obserwowanie ptaków czy majsterkowanie. Hobby nie musi prowadzić do mistrzostwa. Może przynosić odprężenie, porządkować dzień i dawać satysfakcję z tworzenia. Czasem staje się też początkiem nowych znajomości.

Zrób porządek z rzeczami i zobowiązaniami

Minimalizm po sześćdziesiątce nie oznacza pustego mieszkania ani wyrzucania rodzinnych pamiątek. Chodzi o odzyskanie przestrzeni. Przepełnione szafy, nieużywane przedmioty i stosy dokumentów potrafią odbierać spokój, podobnie jak zobowiązania podejmowane z poczucia winy.

Warto zacząć od jednej półki i zapytać: czy ta rzecz jest potrzebna, lubiana albo naprawdę ważna? Podobną zasadę można zastosować do kalendarza. Nie każda prośba wymaga zgody i nie każde rodzinne zadanie musi spoczywać na seniorze. Ograniczenie nadmiaru robi miejsce na odpoczynek i zajęcia, które rzeczywiście mają znaczenie.

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Odnów relację albo zbuduj nową

- Zadzwoniłam do koleżanki ze szkoły po czterdziestu latach - opowiada pani Krystyna. - Bałam się, że to dziwne. A rozmawiałyśmy trzy godziny.

Samotność często rozwija się po cichu, gdy ubywa codziennych kontaktów, kończy się praca zawodowa, a znajomi coraz rzadziej wychodzą z domu. Dlatego warto wykonać pierwszy krok.

Można odnowić kontakt z dawną koleżanką, zapisać się do klubu seniora, dołączyć do grupy spacerowej albo zaangażować się w lokalną inicjatywę. Warto też częściej mówić bliskim, że są ważni. Ciepłe słowa, przeprosiny czy zwykłe "tęsknię" bywają trudniejsze niż wielkie gesty, ale ich braku ludzie często żałują najbardziej.

Zrób jedną rzecz, która trochę cię onieśmiela

Nie każdy musi skakać ze spadochronem czy latać paralotnią. Odwaga po sześćdziesiątce może wyglądać spokojniej. Dla jednej osoby będzie nią samodzielne pójście na zajęcia, dla innej wystąpienie na scenie, pierwsza randka od wielu lat albo zapisanie się na lekcje tańca.

Ważne, by nowe doświadczenie było bezpieczne i zgodne z własnymi możliwościami, ale jednocześnie wyprowadzało poza codzienny schemat. Strach przed oceną często blokuje bardziej niż rzeczywiste ograniczenia. Po sześćdziesiątce nie trzeba już nikomu udowadniać, że wszystko robi się idealnie.

Najlepszy moment może być właśnie teraz

- Najtrudniej było zacząć - przyznaje pan Jan. - A potem już jakoś poszło.

Nowy etap życia nie zaczyna się od wielkiej deklaracji, lecz od pierwszego kroku: telefonu, zapisania daty wyjazdu, kupienia szkicownika albo wyjścia na próbne zajęcia. Nie każda próba zamieni się w pasję i nie każda zmiana okaże się trwała. To nie porażka, lecz część poszukiwania.

Po sześćdziesiątce można nadal uczyć się, zakochiwać, podróżować, tworzyć i zaczynać od początku. Dojrzałość nie musi oznaczać rezygnacji z marzeń. Może oznaczać, że wreszcie wiadomo, które z nich naprawdę są własne.

Zamiast rezygnować z marzeń, kobiety po 60. coraz częściej zaczynają żyć dla siebie. Podróżują, zakochują się, rozwijają pasje asiaimages 123RF/PICSEL





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