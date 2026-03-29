Sekret długowieczności? Nie ma jednej recepty

Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała ranking krajów, w których ludzie żyją najdłużej. Zestawienie otwiera Japonia, która nie bez przyczyny nazywana jest "krajem stulatków", ale na szczycie listy znajdują się również takie kraje, jak Singapur, Szwajcaria, Włochy i Hiszpania.

Czy istnieje jeden przepis na długowieczność? Na pewno na długie życie mają wpływ nie tylko geny, ale także styl życia. Dieta jest także kluczowa, ponieważ to dzięki niej dostarczamy kluczowe dla zdrowia składniki odżywcze, które mogą np. hamować rozwój chorób układu krążenia. Co jeść, aby żyć długo? Na pewno ważne są świeże warzywa i owoce, ale także produkty, które zawierają kwasy omega - ponieważ są ważne dla kondycji serca, mózgu i innych kluczowych narządów.

"Zupa długowieczności" w wersji polskiej?

Choć Polacy nie zaliczają się do narodów długowiecznych, nasza rodzima kuchnia ma kilka dań, które powinny nas zainteresować. Do nich z całą pewnością zaliczają się zupy: dostarczają niezbędnych wartości odżywczych, a do tego doskonale nawadniają organizm, co wpływa na sprawną pracę mózgu, nerek, wątroby i serca.

Jakie są korzyści jedzenia zup? Okazuje się, że jest ich całkiem sporo. Rozgrzewają, pobudzają jelita do sprawniejszego działania, są lekkostrawne oraz mogą przyczynić się do sprawniejszego działania układów nerwowego i odpornościowego.

Czy wszystkie zupy są zdrowe? Na pewno nie, ale warto skupić się na tych, które swoimi właściwościami mogą przyczynić się do poprawy kondycji organizmu.

Zupa ogórkowa - często niedoceniana

Zupa ogórkowa może być "balsamem" dla jelit

Kto lubi zupę ogórkową? Okazuje się, że jej miłośnicy mogą mieć podwójną okazję do radości. Czym charakteryzuje się zupa ogórkowa? Przede wszystkim obecnością kiszonek, które wspierają jelita, nazywane przecież "drugim mózgiem". Właśnie tam zachodzą kluczowe procesy trawienia, ale także budowana jest odporność, co przyczynia się do lepszego zdrowia. Co zrobić, żeby faktycznie zupa ogórkowa była zdrowa?

Najlepiej, aby zupa została przyrządzana na bulionie warzywnym, przygotowanym samodzielnie. Wystarczy skorzystać z włoszczyzny, która będzie podstawą naszego bulionu. Kiedy będzie już gotowy, możemy dodać pozostałe składniki: starte na tarce o grubych oczkach ogórki kiszone oraz sok.

Zupa fasolowa w nowym wydaniu

Zamiast wędzonki można dodać paprykę wędzoną. Fasolowa będzie zdrowsza

Poczciwa zupa fasolowa także może przyczynić się do poprawy naszej kondycji. Dlaczego? Wszystko za sprawą obecności białka. Co prawda, najczęściej jego suplementowanie kojarzy się przede wszystkim ze sportowcami, ale białko jest ważnym budulcem tkanek, które niezbędne jest nam wszystkim. Co więcej, fasola to solidna dawka błonnika, który wspiera perystaltykę jelit, poprawia ich funkcjonowanie i może wpływać na odporność. Co więcej, błonnik zawarty w roślinach strączkowych (ale nie tylko tam) pomaga ograniczać ilość wchłanianego przez organizm tzw. złego cholesterolu, którego nadmiar może prowadzić m.in. do udarów mózgu i zawałów serca.

Pamiętajmy: aby zupa była niskokaloryczna, należy przyrządzić ją w następujący sposób: tłusty boczek i kiełbasę można zastąpić niewielką ilością papryki wędzonej.

Zupa pomidorowa: serce ci podziękuje

Poczciwa pomidorówka może pomóc ochronić serce

Poniedziałkowa zupa? Wtedy zazwyczaj wybór pada na pomidorową, która jest bardzo zdrowa. Dlaczego? Ponieważ pomidory zawierają likopen, który jest bardzo silnym przeciwutleniaczem. Substancja ta może chronić przed chorobami cywilizacyjnymi, pomaga usuwać wolne rodniki, a także redukować ilość toksyn. Ponadto likopen może chronić serce i cały układ krążenia przed chorobami.

Gdzie jest najwięcej likopenu? Im pomidor jest bardziej czerwony, tym substancji jest więcej. Ponadto likopen znajduje się także w przetworach: przecierach, konserwach oraz koncentratach. Użycie ich w zupie i poddanie gotowaniu również nie jest przeszkodą, ponieważ obróbka termiczna oraz obecność tłuszczu w zupie (np. oliwy lub oleju) zwiększa przyswajalność likopenu nawet dziesięciokrotnie.

