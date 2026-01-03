Nigdy nie wkładaj do karmnika. Sikorki mogą już nigdy nie przylecieć
Dokarmianie zwierząt zimą staje się coraz bardziej popularne - karmniki widać nie tylko w prywatnych ogrodach czy na działkach, ale też na balkonach mieszkań w blokach. Dzięki temu nie tylko pomagamy ptakom przetrwać trudne warunki, ale zyskujemy niesamowitą możliwość obserwowania przyrody z bliska. Nauka rozpoznawania poszczególnych gatunków przylatujących do karmnika to wspaniała rozrywka nie tylko dla najmłodszych. Dokarmiając ptaki warto jednak pamiętać o kilku ważnych zasadach i unikaniu częstego błędu.
Spis treści:
- Częsty błąd - nigdy nie wkładaj tego do karmnika
- Jak przyciągnąć sikorki do karmnika?
- Jakie jest najlepsze miejsce dla karmnika?
- Jak długo dokarmiać ptaki?
Częsty błąd - nigdy nie wkładaj tego do karmnika
Dokarmianie ptaków jest szczególnie ważne w grudniu, styczniu i lutym, a zwłaszcza gdy na polach leży śnieg. Niestety wiele osób popełnia błąd, który może być bardzo groźny dla sikorek. Wkładanie resztek z obiadu do karmnika, takich jak ziemniaki, kasza czy osolony ryż to przepis na tragedię.
Sól znajdująca się w tych produktach zaburza równowagę wodno-elektrolitową ptaków, co prowadzi do poważnych problemów, a nawet śmierci zwierząt. Równie niebezpieczne są wysokoprzetworzone produkty, takie jak resztki smażonego mięsa, sery i wędliny. Do karmnika nie wkładaj też spleśniałego pieczywa. W ten sposób narażasz ptaki, a zwłaszcza sikorki, na problemy trawienne i odwodnienie.
Jak przyciągnąć sikorki do karmnika?
Dla ptaków najlepsze jest pożywienie, którym żywią się w naturze. Jeśli do karmnika chcesz przyciągnąć sikorki, umieść w nim nasiona słonecznika, rzepaku lub siemienia lnianego, ponieważ ptaki te uwielbiają produkty bogate w tłuszcz, które dostarczają dużo energii. Świetnym "wabikiem" będą też samodzielnie przygotowane kule ze smalcu z nasionami. Na gałęziach drzew warto też powiesić plastry niesolonej słoniny.
Jakie jest najlepsze miejsce dla karmnika?
Dokarmiając ptaki, zawsze miej na uwadze ich bezpieczeństwo. Karmnik powinien znajdować się w miejscu, do którego nie dostaną się drapieżniki. Warto też umieścić go w osłoniętym miejscu i niezbyt blisko okna. Ptaki, dostrzegając nasz ruch za szybą mogą się niepotrzebnie stresować. Dobrym miejscem na ptasią stołówkę są więc okolice drzew, by zwierzęta mogły się szybko ukryć w razie zagrożenia. Pamiętaj też, by regularnie czyścić karmnik i usuwać z niego zepsute czy spleśniałe resztki ziaren i nasion. To zmniejsza ryzyko chorób wirusowych i bakteryjnych, a także namnażania się szkodliwych grzybów.
Jak długo dokarmiać ptaki?
Ptaki najlepiej dokarmiać dopiero, gdy pogarszają się warunki atmosferyczne, a w szczególności, gdy spadnie śnieg i panują niskie temperatury. Ważne, by dokarmiania nie przerywać nagle - przyzwyczajone do pożywienia ptaki mogą być zdezorientowane, a nagły brak żywności może doprowadzić nawet do całkowitego braku energii na poszukiwania i śmierć. Dlatego jeśli już zaczynasz dokarmianie, powinno ono trwać aż do początku wiosny. Pod koniec sezonu możesz stopniowo zmniejszać ilość pożywienia, by ptaki mogły wrócić do samodzielnego żerowania w bezpieczny sposób.
