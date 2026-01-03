Spis treści: Częsty błąd - nigdy nie wkładaj tego do karmnika Jak przyciągnąć sikorki do karmnika? Jakie jest najlepsze miejsce dla karmnika? Jak długo dokarmiać ptaki?

Częsty błąd - nigdy nie wkładaj tego do karmnika

Dokarmianie ptaków jest szczególnie ważne w grudniu, styczniu i lutym, a zwłaszcza gdy na polach leży śnieg. Niestety wiele osób popełnia błąd, który może być bardzo groźny dla sikorek. Wkładanie resztek z obiadu do karmnika, takich jak ziemniaki, kasza czy osolony ryż to przepis na tragedię.

Sól znajdująca się w tych produktach zaburza równowagę wodno-elektrolitową ptaków, co prowadzi do poważnych problemów, a nawet śmierci zwierząt. Równie niebezpieczne są wysokoprzetworzone produkty, takie jak resztki smażonego mięsa, sery i wędliny. Do karmnika nie wkładaj też spleśniałego pieczywa. W ten sposób narażasz ptaki, a zwłaszcza sikorki, na problemy trawienne i odwodnienie.

Jak przyciągnąć sikorki do karmnika?

Dla ptaków najlepsze jest pożywienie, którym żywią się w naturze. Jeśli do karmnika chcesz przyciągnąć sikorki, umieść w nim nasiona słonecznika, rzepaku lub siemienia lnianego, ponieważ ptaki te uwielbiają produkty bogate w tłuszcz, które dostarczają dużo energii. Świetnym "wabikiem" będą też samodzielnie przygotowane kule ze smalcu z nasionami. Na gałęziach drzew warto też powiesić plastry niesolonej słoniny.

Jakie jest najlepsze miejsce dla karmnika?

Dokarmiając ptaki, zawsze miej na uwadze ich bezpieczeństwo. Karmnik powinien znajdować się w miejscu, do którego nie dostaną się drapieżniki. Warto też umieścić go w osłoniętym miejscu i niezbyt blisko okna. Ptaki, dostrzegając nasz ruch za szybą mogą się niepotrzebnie stresować. Dobrym miejscem na ptasią stołówkę są więc okolice drzew, by zwierzęta mogły się szybko ukryć w razie zagrożenia. Pamiętaj też, by regularnie czyścić karmnik i usuwać z niego zepsute czy spleśniałe resztki ziaren i nasion. To zmniejsza ryzyko chorób wirusowych i bakteryjnych, a także namnażania się szkodliwych grzybów.

Bogatki uwielbiają tłuste pożywienie, które dostarcza im dużej ilości energii Vasily Vishnevsky 123RF/PICSEL

Jak długo dokarmiać ptaki?

Ptaki najlepiej dokarmiać dopiero, gdy pogarszają się warunki atmosferyczne, a w szczególności, gdy spadnie śnieg i panują niskie temperatury. Ważne, by dokarmiania nie przerywać nagle - przyzwyczajone do pożywienia ptaki mogą być zdezorientowane, a nagły brak żywności może doprowadzić nawet do całkowitego braku energii na poszukiwania i śmierć. Dlatego jeśli już zaczynasz dokarmianie, powinno ono trwać aż do początku wiosny. Pod koniec sezonu możesz stopniowo zmniejszać ilość pożywienia, by ptaki mogły wrócić do samodzielnego żerowania w bezpieczny sposób.

