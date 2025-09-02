Papier nie zawsze jest makulaturą

Większość z nas intuicyjnie wrzuca do niebieskiego pojemnika wszystko, co wygląda jak papier. Niestety, to poważny błąd. Nie każdy papier nadaje się do recyklingu, a jego niewłaściwe wyrzucenie może skutkować mandatem lub wyższymi opłatami za śmieci. Kluczem jest rozróżnianie papieru czystego od materiałów powlekanych tworzywem sztucznym, klejonych lub zabrudzonych.

Papier lakierowany - pozornie zwyczajny

Szczególną uwagę warto zwrócić na papier lakierowany, czyli taki, który ma połysk, odbija światło i jest śliski w dotyku. Znajdujemy go w ulotkach reklamowych, broszurach promocyjnych, w magazynach czy podręcznikach.

Choć wygląda jak zwykła kartka, w rzeczywistości pokryty jest cienką warstwą tworzywa sztucznego. To właśnie ta powłoka uniemożliwia recykling, ponieważ w procesie przetwarzania nie da się oddzielić tworzywa od papieru.

Jeżeli twoje zeszyty mają błyszczącą, śliską powierzchnię, oznacza to, że powleczone są tworzywami sztucznymi, które trudno oddzielić od papieru Arina Habich 123RF/PICSEL

Uwaga na papier zanieczyszczony

Do makulatury nie wrzucamy także papieru zabrudzonego lub mokrego. Kartki z tłuszczem, resztkami jedzenia, wodą czy farbą nie nadają się do recyklingu, ponieważ zanieczyszczają całą partię odpadów.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku papieru powlekanego folią lub plastikiem, kartek sklejonych taśmą, papieru zdobionego plasteliną czy brokatem. Choć może wyglądać atrakcyjnie lub być wartościowe estetycznie, nie nadaje się do niebieskiego pojemnika.

Tłusty papier, który zostaje nam po jedzeniu np. frytek czy burgera należy wyrzucić do odpadów zmieszanych b 123RF/PICSEL

Paragony, ręczniki i opakowania po żywności

Kolejnym źródłem pomyłek są paragony, ręczniki papierowe, chusteczki i papierowe opakowania po żywności. Choć są papierowe, nie można ich wrzucać do makulatury, ponieważ zawierają domieszki chemiczne lub tłuszcze, które utrudniają recykling.

Podobnie postępujemy z papierem powlekanym do pieczenia - powinien trafić do odpadów zmieszanych. Za to kartony po sokach i mleku można wyrzucić do żółtego pojemnika.

Konsekwencje finansowe

Nieprawidłowa segregacja może skończyć się wysoką karą. Straż Miejska może nałożyć mandat do 500 zł za wyrzucenie papieru lakierowanego do pojemnika na makulaturę.

Dodatkowo, przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewidują wyższe opłaty za odpady dla osób niesegregujących - od dwukrotności do czterokrotności normalnej stawki. Najsurowsze sankcje dotyczą elektroodpadów, ale nawet papierowe błędy mogą mocno uszczuplić domowy budżet.

Jak prawidłowo segregować papier

Podstawowa zasada jest prosta: do niebieskiego pojemnika trafia wyłącznie czysty, suchy papier bez domieszek tworzyw sztucznych, tłuszczu czy kleju. Wszystko inne - papier lakierowany, paragony, mocno zabrudzony lub powlekany - powinno trafić do odpadów zmieszanych. Dzięki temu recykling jest skuteczny, a domowy budżet nie ucierpi na karach.

