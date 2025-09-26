Choroby a dieta roślinna. Badacze uważnie przyjrzeli się temu związkowi

Naukowcy z Uniwersytetu w Wiedniu we współpracy z badaczami z Międzynarodowej Agencji Badań nad Nowotworem (IARC) we Francji oraz z Uniwersytetu Kyung Hee w Seulu w Korei Południowej przeanalizowali dane zebrane wśród ponad 400 tys. kobiet i mężczyzn w wieku od 37 do 70 lat z sześciu krajów europejskich - Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii i Danii.

Informacje dotyczyły nawyków żywieniowych oraz występowania różnych chorób i pochodziły z dużego badania europejskiego pt. European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) oraz z brytyjskiej bazy danych medycznych - UK Biobank.

Okazało się, że osoby, których dieta składała się głównie ze zdrowej żywności roślinnej i niewielkiej ilości produktów pochodzenia zwierzęcego miały niższe ryzyko zachorowania na raka, choroby kardiometaboliczne (cukrzycę i choroby sercowo-naczyniowe), jak również mniejsze ryzyko współwystępowania chorób przewlekłych (tzw. wielochorobowości).

Dotyczyło to zarówno osób po 60. roku życia, jak i osób młodszych. Analiza danych pochodzących z UK Biobank wykazała na przykład, że dorosłe osoby, które ściślej przestrzegały zdrowej diety opartej głównie na produktach roślinnych miały o 32 proc. niższe ryzyko wielochorobowości w porównaniu z osobami, których dieta była w mniejszym stopniu oparta na żywności pochodzenia roślinnego.

Nie musisz rezygnować z mięsa. Wprowadź jednak więcej warzyw do diety

Zielone warzywa liściaste i owoce są zalecane w diecie Canva Pro INTERIA.PL

Wielochorobowość, czyli występowanie co najmniej dwóch chorób przewlekłych u jednej osoby, stanowi narastający problem zdrowotny na całym świecie, zwłaszcza wśród osób w wieku 60 lat i starszych.

"Nie trzeba całkowicie rezygnować z produktów zwierzęcych. Już przejście na dietę opartą w większym stopniu na roślinach może przynieść pozytywne efekty" - skomentowała główna autorka badań Reynalda Cordova, cytowana w materiałach prasowych.

Chodzi o spożywanie np. większej ilości warzyw, owoców, produktów pełnoziarnistych, roślin strączkowych oraz wegańskich odpowiedników mięsa, a jednocześnie o zmniejszenie konsumpcji mięsa i produktów mięsnych.

"Wyniki tego badania pokazują, jak ważna dla naszego zdrowia jest dieta oparta głównie na roślinach i tym samym potwierdzają nowe austriackie zalecenia dietetyczne, które kładą nacisk na żywność roślinną z niskim udziałem produktów pochodzenia zwierzęcego" - ocenił współautor badania i prezes Austriackiego Towarzystwa Żywieniowego Karl-Heinz Wagner z Uniwersytetu Wiedeńskiego.

Przypomniał, że dodatkową korzyścią stosowania diety roślinnej jest m.in. niższa emisja gazów cieplarnianych.

