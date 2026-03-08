Spis treści: Kto może skorzystać z Karty Dużej Rodziny? Zniżki i ulgi - jakie korzyści daje KDR? Nowość w 2026: realne wsparcie w urzędach pracy Jak długo ważna jest karta i kto jej nie otrzyma?

Kto może skorzystać z Karty Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny (KDR) to ogólnopolski program zniżek dostępnych zarówno w instytucjach publicznych, jak i u prywatnych partnerów. Przysługuje rodzinom, które wychowują lub wychowały co najmniej troje dzieci - niezależnie od ich obecnego wieku. Co ważne, z programu mogą korzystać także osoby, których dzieci są już dorosłe, a także wybrane grupy cudzoziemców legalnie mieszkających w Polsce.

Do uprawnionych należą rodzice biologiczni, adopcyjni i zastępczy, ich małżonkowie, a także dzieci - zarówno własne, jak i objęte pieczą zastępczą. Program obejmuje również osoby prowadzące rodzinne domy dziecka.

Zniżki i ulgi - jakie korzyści daje KDR?

Zakres korzyści wynikających z posiadania Karty Dużej Rodziny jest szeroki i stale się powiększa. Posiadacze mogą liczyć m.in. na tańsze przejazdy kolejowe (30 proc. zniżki na przejazdy pociągami PKP Intercity), zniżki do muzeów, teatrów czy parków narodowych.

Program obejmuje także rabaty w popularnych sieciach handlowych, wybranych aptekach oraz na stacjach paliw.

Choć dla wielu osób największą zaletą KDR są codzienne oszczędności, warto pamiętać, że karta działa w całej Polsce i obejmuje tysiące partnerów. Dzięki temu nawet drobne rabaty mogą w dłuższej perspektywie znacząco odciążyć domowy budżet.

Nowość w 2026: realne wsparcie w urzędach pracy

Największe zmiany w 2026 roku dotyczą jednak nie zniżek, a wsparcia systemowego. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą liczyć na pierwszeństwo w dostępie do różnorakich usług - przykładowo do poradnictwa zawodowego, a także bony szkoleniowe.

Kluczową zmianą jest wydłużenie okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych - z 180 do nawet 365 dni. To istotna różnica, która daje rodzinom wielodzietnym większe poczucie bezpieczeństwa finansowego w trudniejszych momentach. Dodatkowo możliwe jest szybsze uzyskanie bonu szkoleniowego, co ułatwia powrót na rynek pracy.

Jak długo ważna jest karta i kto jej nie otrzyma?

Okres ważności Karty Dużej Rodziny zależy od sytuacji jej posiadacza. Dzieci mogą korzystać z niej do 18. roku życia, a jeśli kontynuują naukę - do 25. roku życia. W przypadku osób z niepełnosprawnością karta przyznawana jest bezterminowo, podobnie jak rodzicom.

Nie każdy jednak może otrzymać KDR. Wykluczeni są m.in. rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub tacy, którym ją ograniczono w związku z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej. Karta nie przysługuje także rodzinom zastępczym, którym odebrano dzieci z powodu niewłaściwej opieki.

