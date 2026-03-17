InPost wystosował komunikat, w którym poinformowano, że wprowadzane właśnie nowe zasady mają ujednolicić sposób przygotowania przesyłek i ograniczyć sytuacje, w których dochodzi do uszkodzeń paczek lub zagrożeń w centrach logistycznych. Mają one także przyspieszyć i usprawnić cały proces wysyłki, a finalnie - ułatwić pracę pracownikom firmy.

Nowe zasady w InPost: Uwaga na niestandardowe paczki

InPost poinformował, że zmienił wymiary paczek dla klientów biznesowych. Od 16 marca tego roku obowiązują wymiary:

A: maksymalnie - 80 × 380 × 640 milimetrów,

B: maksymalnie - 190 × 380 × 640 milimetrów,

C: maksymalnie - 410 × 380 × 640 milimetrów,

D: maksymalnie - 500 × 500 × 800 milimetrów.

Opcję D stworzono z myślą o największych paczkach, ale jest ona dostępna tylko w przypadku przesyłek kurierskich oraz nadawanych w paczkopunktach. Istotnym jest więc fakt, że firmy nie będą mogły umieszczać ich w paczkomatach. To jednak nie koniec zmian!

W nowym regulaminie znalazły się również informacje o paczkach niestandardowych, które wymagają większej ostrożności w czasie transportu i wcześniej, na etapie pakowania. Nierzadko nadanie takich paczek wiąże się z dodatkowymi opłatami.

W InPost niestandardowe przesyłki to te, których suma wymiarów (wysokość, szerokość, długość) przekracza 220 cm. Za niestandardowe uznaje się także:

paczki o nieregularnym kształcie,

przesyłki z wystającymi elementami,

przedmioty cylindryczne lub okrągłe,

paczki, w których jeden z wymiarów przekracza 120 centymetrów.

Produkty zakazane według InPost

InPost poinformował też klientów o paczkach, których pod żadnym pozorem nie wolno nadawać w sieci paczkomatów ani w przesyłkach kurierskich. Na liście znalazły się przedmioty niebezpieczne oraz takie, które mogą ulec uszkodzeniu na etapie transportu:

amunicja i broń,

aerozole,

niektóre substancje chemiczne,

farby i lakiery,

oleje samochodowe i płyny eksploatacyjne,

wyroby tytoniowe i e-papierosy,

zwierzęta,

materiał biologiczny,

wybrane części samochodowe,

dzieła sztuki,

różne przedmioty o dużej wartości

elementy wyposażenia łazienek, takie jak na przykład umywalki czy miski WC.

Firma pochwaliła się też nową usługą, czyli platformą InPost Easy, umożliwiającą łatwiejsze wysyłanie paczek za granicę i umieszczanie ich w paczkomatach oraz paczkopunktach. Obecnie usługa jest dostępna w ośmiu europejskich państwach - Polsce, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Belgii, Portugalii, Holandii oraz Luksemburgu.

