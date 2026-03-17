Nowe zasady w InPost: Tych produktów nie umieszczaj w paczkomacie
InPost poinformował klientów, że wprowadza nowe zasady dotyczące wysyłania paczek. Dotyczą one głównie konkretnej grupy osób, ale część zmian dotknie wszystkich użytkowników paczkomatów. Co się zmieni?
InPost wystosował komunikat, w którym poinformowano, że wprowadzane właśnie nowe zasady mają ujednolicić sposób przygotowania przesyłek i ograniczyć sytuacje, w których dochodzi do uszkodzeń paczek lub zagrożeń w centrach logistycznych. Mają one także przyspieszyć i usprawnić cały proces wysyłki, a finalnie - ułatwić pracę pracownikom firmy.
Nowe zasady w InPost: Uwaga na niestandardowe paczki
InPost poinformował, że zmienił wymiary paczek dla klientów biznesowych. Od 16 marca tego roku obowiązują wymiary:
- A: maksymalnie - 80 × 380 × 640 milimetrów,
- B: maksymalnie - 190 × 380 × 640 milimetrów,
- C: maksymalnie - 410 × 380 × 640 milimetrów,
- D: maksymalnie - 500 × 500 × 800 milimetrów.
Opcję D stworzono z myślą o największych paczkach, ale jest ona dostępna tylko w przypadku przesyłek kurierskich oraz nadawanych w paczkopunktach. Istotnym jest więc fakt, że firmy nie będą mogły umieszczać ich w paczkomatach. To jednak nie koniec zmian!
W nowym regulaminie znalazły się również informacje o paczkach niestandardowych, które wymagają większej ostrożności w czasie transportu i wcześniej, na etapie pakowania. Nierzadko nadanie takich paczek wiąże się z dodatkowymi opłatami.
W InPost niestandardowe przesyłki to te, których suma wymiarów (wysokość, szerokość, długość) przekracza 220 cm. Za niestandardowe uznaje się także:
- paczki o nieregularnym kształcie,
- przesyłki z wystającymi elementami,
- przedmioty cylindryczne lub okrągłe,
- paczki, w których jeden z wymiarów przekracza 120 centymetrów.
Produkty zakazane według InPost
InPost poinformował też klientów o paczkach, których pod żadnym pozorem nie wolno nadawać w sieci paczkomatów ani w przesyłkach kurierskich. Na liście znalazły się przedmioty niebezpieczne oraz takie, które mogą ulec uszkodzeniu na etapie transportu:
- amunicja i broń,
- aerozole,
- niektóre substancje chemiczne,
- farby i lakiery,
- oleje samochodowe i płyny eksploatacyjne,
- wyroby tytoniowe i e-papierosy,
- zwierzęta,
- materiał biologiczny,
- wybrane części samochodowe,
- dzieła sztuki,
- różne przedmioty o dużej wartości
- elementy wyposażenia łazienek, takie jak na przykład umywalki czy miski WC.
Firma pochwaliła się też nową usługą, czyli platformą InPost Easy, umożliwiającą łatwiejsze wysyłanie paczek za granicę i umieszczanie ich w paczkomatach oraz paczkopunktach. Obecnie usługa jest dostępna w ośmiu europejskich państwach - Polsce, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Belgii, Portugalii, Holandii oraz Luksemburgu.