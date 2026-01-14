7 listopada 2025 roku prezes NFZ podpisał zarządzenie, które odracza obowiązek pełnej realizacji wszystkich kierunków lecznictwa uzdrowiskowego do 31 grudnia 2026 roku. Oznacza to, że sanatoria nie muszą w pełni wdrażać całego katalogu zabiegów i procedur przewidzianych w dokumentacji uzdrowiska. Na ile skomplikuje to pobyt kuracjuszom w ośrodkach?

Pobyty w sanatoriach NFZ: Co zmieni się w nowym roku?

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że decyzja o wprowadzeniu zmian była konieczna, by uzdrowiska miały czas na modernizacje, zatrudnienie personelu i doposażenie w sprzęt. Według NFZ będą one mogły lepiej przygotować się do pełnego wejścia w nowy system od 2027 roku. Jakie zmiany czekają więc kuracjuszy?

nie każdy ośrodek będzie póki co oferował wszystkie zabiegi,

część uzdrowisk będzie nadal działała w modelu "ograniczonej dostępności",

pacjent może otrzymać skierowanie do ośrodka z niepełną ofertą,

realizacja bardziej specjalistycznych kierunków może być czasowo wstrzymana lub ograniczona.

Specjaliści już mówią o tym, że decyzja NFZ uderzy w pacjentów - może wydłużyć czas oczekiwania na turnus, zwłaszcza w tych kierunkach leczenia, które wymagają pełnej rehabilitacji i specjalistycznego sprzętu. Czas oczekiwania w niektórych województwach może wzrosnąć z około 12 miesięcy do 14 - 18 miesięcy! W 2026 roku część ośrodków może nadal realizować tylko część zabiegów. Specjaliści radzą, by osoby planujące wyjazd pilnowały statusu skierowania i na bieżąco sprawdzały dostępność zabiegów. Wysyłka skierowań będzie przebiegać bez zakłóceń.

Zmiany w sanatoriach NFZ. Jak przygotować się do wyjazdu?

Eksperci radzą, by przed wyjazdem do sanatorium zadzwonić do ośrodka i sprawdzić, czy realizuje on wszystkie przewidziane świadczenia. Niektóre ośrodki mogą bowiem w tym roku oferować tylko część z planowanych zabiegów.

Reszta przygotowań pozostaje jednak bez zmian - aby w pełni cieszyć się pobytem w uzdrowisku, odpocząć i podreperować zdrowie, kuracjusz musi przygotować, a następnie zabrać z sobą w podróż wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak:

dowód osobisty lub paszport,

skierowanie z NFZ na turnus sanatoryjny wraz z numerem skierowania,

pełna dokumentacja medyczna, czyli posegregowane dokumenty, dotyczące stanu zdrowia i chorób, wyniki wszystkich badań powiązanych z główną chorobą, na leczenie której otrzymał on skierowanie, ale także dodatkowe wyniki badań, które mogą pomóc lekarzom kwalifikującym na miejscu

spisane informacje o przyjmowanych lekach i wizytach lekarskich oraz wypisy ze szpitala,

legitymacja emeryta-rencisty ZUS lub inny dokument potwierdzający prawo do ubezpieczenia zdrowotnego (jeśli korzysta z e-legitymacji, wystarczy telefon),

orzeczenie o niepełnosprawności jeśli je posiada,

prawo jazdy lub bilety na transport do uzdrowiska,

gotówkę i karty płatnicze.

Nie wszystko trzeba wiedzieć od razu, ale warto wiedzieć, gdzie szukać pomocy. Zajrzyj po proste i rzetelne porady, które pomogą ci w codziennych sprawach od sąsiedzkich nieporozumień po ważne dokumenty i świadczenia. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

Czasem wystarczy kilka sprawdzonych wskazówek, by załatwić coś szybciej, taniej i spokojniej Canva Pro INTERIA.PL

"Wydarzenia": Skierowania do sanatoriów tylko w formie elektronicznej Polsat News Polsat News