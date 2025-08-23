Segregacja odpadów w Polsce: Główne zasady

Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) mówi, że należy dokładnie oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Surowce, które oddzielamy to:

metale i tworzywa sztuczne,

papier,

opakowania szklane,

tekstylia,

odpady biodegradowalne.

Niektóre gminy mogły zdecydować również o konieczności rozdzielania szkła białego i kolorowego.

Od 1 stycznia 2025 roku zobowiązani jesteśmy także do segregacji tekstyliów. Stare ubrania, pościel, bieliznę, firanki, ścierki, ręczniki i inne oddajemy do najbliższego PSZOKu, czyli Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Nowe przepisy wprowadziła unijna dyrektywa i obowiązują one w całej Polsce. To jednak nie koniec zmian!

Jak prawidłowo segregować śmieci? 123RF/PICSEL

Portal infor.pl poinformował, że mieszkańcy domów jednorodzinnych otrzymają dodatkowe, szare worki na jeszcze jeden rodzaj odpadów. O jakie śmieci chodzi?

Szare worki na śmieci. Sposób na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych

Mieszkańcy domów jednorodzinnych zobowiązani będą do właściwej segregacji zimnego popiołu - by oddzielić go od innych odpadów, wprowadzone zostały nowe, szare worki, które odbierane będą przez cały rok, dwa razy w miesiącu, niezależnie od sezonu grzewczego.

Wprowadzenie szarych worków na popiół ma być odpowiedzią na problem niewłaściwej segregacji odpadów biodegradowalnych i rosnącej ilości odpadów zmieszanych. To właśnie do worków na te odpady trafiał dotychczas popiół z domowych kominków i pieców,

Popiół, szczególnie ten pochodzący ze spalania czystego drewna, może być ponownie wykorzystany, na przykład jako nawóz ogrodniczy.

Szare worki na popiół wprowadziła już gmina miejska Lubaczów, która prowadzi dodatkowo kampanię informacyjną pod hasłem "Okaż kulturę. Chroń swój budżet i naturę!", zachęcającą mieszkańców do odpowiedzialnego postępowania z odpadami. Szare worki prawdopodobnie już niedługo będą standardem w innych gminach, szczególnie tam, gdzie osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu jest zagrożone.

