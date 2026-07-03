Spis treści: Czy pora picia kolagenu ma znaczenie? Czy kolagen pić na czczo? Czy warto pić kolagen wieczorem? Po jakim czasie można zauważyć efekty?

Czy pora picia kolagenu ma znaczenie?

Choć wokół suplementacji kolagenu narosło wiele teorii, eksperci podkreślają, że najważniejsza jest regularność. Odpowiednio dobrana pora dnia ułatwia wyrobienie zdrowego nawyku. Sprawia, że nie będziemy zapominać o codziennej porcji substancji wspierającej organizm na różnych płaszczyznach.

Nie ma przekonujących dowodów naukowych, które wskazywałyby na to, że sam moment spożycia suplementu jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na skuteczność kuracji. Znacznie większe znaczenie mają systematyczność oraz zbilansowana dieta. Z czym najlepiej łączyć kolagen? Właściwie skomponowany jadłospis powinien dostarczać składniki niezbędne do naturalnej syntezy kolagenu. Na tym polu należy zadbać o jedzenie produktów o wysokiej zawartości witaminy C, białka, cynku oraz miedzi.

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Czy kolagen pić na czczo?

Poranna suplementacja ma głównie wymiar praktyczny. Wiele osób włącza kolagen do swojej porannej rutyny i wypija go zaraz po przebudzeniu - jeszcze przed śniadaniem. Choć niektórzy mogą twierdzić, że spożywanie kolagenu na czczo poprawia jego wchłanianie, nie ma to jednoznacznych dowodów.

Takie zachowanie ułatwia raczej utrzymanie regularności. Poranne rytuały zazwyczaj wyglądają podobnie każdego dnia, dzięki czemu ryzyko pominięcia dawki jest mniejsze.

Czy warto pić kolagen wieczorem?

Wieczorna suplementacja również ma swoich zwolenników. Dla niejednej osoby jest po prostu wygodniejsza, szczególnie jeśli rano brakuje nam czasu i myślami jesteśmy już przy obowiązkach zaplanowanych na cały dzień.

Można spotkać się z opinią, że organizm intensywniej regeneruje się podczas snu, dlatego kolagen warto spożywać przed położeniem się do łóżka. Rzeczywiście, noc jest okresem wielu procesów naprawczych. Mimo to nie ma wiarygodnych badań potwierdzających, że wypicie kolagenu wieczorem zwiększa jego skuteczność w porównaniu z porannym przyjmowaniem.

Kolagen nie przyniesie upragnionych efektów, jeśli zabraknie nam konsekwencji 123RF/PICSEL

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Po jakim czasie można zauważyć efekty?

Kolagen jest jednym z najważniejszych białek budujących organizm człowieka. Stanowi podstawowy składnik skóry, chrząstek, ścięgien oraz kości. Z wiekiem jego naturalna produkcja maleje, więc wiele osób decyduje się na suplementację. Wspiera ona utrzymanie optymalnego nawilżenia i elastyczności skóry, a także wpływa na zmniejszenie widoczności zmarszczek. Nie pozostaje bez znaczenia dla zdrowego funkcjonowania stawów, zwłaszcza u osób starszych i aktywnych fizycznie.

Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że kolagen nie działa natychmiast. Pierwsze efekty jego regularnego spożywania pojawiają się po kilku tygodniach. Może się jednak zdarzyć, że zajmie to więcej czasu - nawet dwa lub trzy miesiące. Z tego powodu najlepsze rezultaty osiąga się w sytuacji, gdy picie kolagenu stanowi element codziennej rutyny, a nie krótkotrwałej kuracji.

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