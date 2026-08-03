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O jakiej porze zbierać ogórki? Pora dnia ma znaczenie

Natalia Jabłońska

Natalia Jabłońska

Pełnia lata to w polskich ogrodach czas intensywnych zbiorów. Chrupiące, zielone ogórki bez wątpienia są jednymi z największych sezonowych przysmaków. Choć większość ogrodników w uprawie skupia się na właściwym podlewaniu i nawożeniu, istnieje jeszcze jeden istotny czynnik, który ma wpływ na smak, jakość i trwałość plonów. Mowa o wyborze najlepszej pory dnia na zbiory.

Koszyk świeżych ogórków gruntowych z ogrodu na tle zielonej trawy, widok z góry.
Rano czy wieczorem? Kiedy zbierać ogórki, aby były najsmaczniejsze?123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Poranek czy wieczór? Idealna pora na zbiór ogórków
  2. Dlaczego należy unikać zbiorów w pełnym słońcu?
  3. Wpływ pory zbioru na smak i trwałość w słoikach

Poranek czy wieczór? Idealna pora na zbiór ogórków

Stosunkowo chłodny poranek lub zmierzch to dwie pory, które ogrodnicy najczęściej biorą pod uwagę. Zdecydowanym zwycięzcą w tym zestawieniu jest wczesny poranek. Zbieranie ogórków o tej porze przynosi najlepsze rezultaty, ponieważ roślina po nocy jest w pełni nawodniona. Przekłada się to na jędrne, soczyste i chrupkie ogórki.

Jeśli z racji natłoku obowiązków rano wyprawa na grządkę nie wchodzi w grę, drugą akceptowalną porą jest wczesny wieczór. Temperatura zaczyna już spadać, a roślina regeneruje się po upalnym dniu.

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Dlaczego należy unikać zbiorów w pełnym słońcu?

Zbieranie ogórków w środku dnia, zwłaszcza podczas wakacyjnych upałów, to jeden z najczęstszych błędów popełnianych na działkach i w przydomowych warzywnikach. Słońce sprawia, że warzywa tracą wilgoć, a przez to stają się bardziej miękkie. Po zerwaniu w takich warunkach również szybciej się psują, więc ich przechowywanie staje się wyzwaniem.

Dojrzały ogórek gruntowy rosnący na roślinie wśród zielonych liści i żółtych kwiatów.
Lepiej nie zbieraj ogórków w samo południe123RF/PICSEL

Dochodzi do tego także kondycja samego krzaka. Zbiory w pełnym słońcu osłabiają roślinę i sprawiają, że tkanki w miejscu odcięcia owoców szybciej wysychają. Odbić się to może na walorach pozostałych, dojrzewających jeszcze ogórków.

Należy pamiętać również o tym, aby owoce odcinać ostrym nożem lub sekatorem, razem z krótkim fragmentem szypułki. Lepiej unikać ręcznych zbiorów i gwałtownego szarpania, które mogłyby uszkodzić wrażliwe pędy i osłabić całe krzak.

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Wpływ pory zbioru na smak i trwałość w słoikach

Pora dnia, w której zbierane są ogórki, ma bezpośrednie przełożenie na ich późniejszą przydatność w kuchni, szczególnie w kontekście domowych przetworów. Ogórki zbierane wcześnie rano po ukiszeniu pozostają twarde i chrupiące. Zerwane w upale owoce często stają się puste w środku i miękkie. Dodatkowo poranny zbiór pomaga ograniczyć ryzyko pojawienia się gorzkiego posmaku.

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