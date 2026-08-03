Spis treści: Poranek czy wieczór? Idealna pora na zbiór ogórków Dlaczego należy unikać zbiorów w pełnym słońcu? Wpływ pory zbioru na smak i trwałość w słoikach

Poranek czy wieczór? Idealna pora na zbiór ogórków

Stosunkowo chłodny poranek lub zmierzch to dwie pory, które ogrodnicy najczęściej biorą pod uwagę. Zdecydowanym zwycięzcą w tym zestawieniu jest wczesny poranek. Zbieranie ogórków o tej porze przynosi najlepsze rezultaty, ponieważ roślina po nocy jest w pełni nawodniona. Przekłada się to na jędrne, soczyste i chrupkie ogórki.

Jeśli z racji natłoku obowiązków rano wyprawa na grządkę nie wchodzi w grę, drugą akceptowalną porą jest wczesny wieczór. Temperatura zaczyna już spadać, a roślina regeneruje się po upalnym dniu.

Zobacz też: Nigdy nie podlewaj pomidorów o tej porze dnia. W upały możesz stracić cały plon

Dlaczego należy unikać zbiorów w pełnym słońcu?

Zbieranie ogórków w środku dnia, zwłaszcza podczas wakacyjnych upałów, to jeden z najczęstszych błędów popełnianych na działkach i w przydomowych warzywnikach. Słońce sprawia, że warzywa tracą wilgoć, a przez to stają się bardziej miękkie. Po zerwaniu w takich warunkach również szybciej się psują, więc ich przechowywanie staje się wyzwaniem.

Lepiej nie zbieraj ogórków w samo południe 123RF/PICSEL

Dochodzi do tego także kondycja samego krzaka. Zbiory w pełnym słońcu osłabiają roślinę i sprawiają, że tkanki w miejscu odcięcia owoców szybciej wysychają. Odbić się to może na walorach pozostałych, dojrzewających jeszcze ogórków.

Należy pamiętać również o tym, aby owoce odcinać ostrym nożem lub sekatorem, razem z krótkim fragmentem szypułki. Lepiej unikać ręcznych zbiorów i gwałtownego szarpania, które mogłyby uszkodzić wrażliwe pędy i osłabić całe krzak.

Wpływ pory zbioru na smak i trwałość w słoikach

Pora dnia, w której zbierane są ogórki, ma bezpośrednie przełożenie na ich późniejszą przydatność w kuchni, szczególnie w kontekście domowych przetworów. Ogórki zbierane wcześnie rano po ukiszeniu pozostają twarde i chrupiące. Zerwane w upale owoce często stają się puste w środku i miękkie. Dodatkowo poranny zbiór pomaga ograniczyć ryzyko pojawienia się gorzkiego posmaku.

Zobacz też: Kwitnące rabaty od wiosny do jesieni. Najlepsze rośliny ozdobne do sadzenia w sierpniu

Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL



