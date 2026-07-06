Spis treści: Koszyczek ratunkowy - mały dodatek, wielkie wsparcie Niezbędnik na każdą weselną awarię Beauty SOS - ekspresowe poprawki w kilka minut Męski koszyczek ratunkowy - co warto do niego włożyć?

Koszyczek ratunkowy - mały dodatek, wielkie wsparcie

Zanim przejdziemy do konkretnej listy zakupów, ustalmy jedno: koszyczek ratunkowy to absolutny must have na każdym współczesnym weselu. Podnosi on komfort zabawy i często dosłownie ratuje komuś wieczór.

Zazwyczaj takie koszyczki ustawia się w łatwo dostępnych miejscach w łazienkach - oczywiście osobno w damskiej i męskiej. Każdy, kto w ferworze szalonego tańca nabawił się otarcia na pięcie lub zgubił guzik od marynarki, wie, jak bardzo są przydatne. Dzięki nim goście nie muszą w panice szukać świadkowej czy panny młodej, aby poprosić o tabletkę lub pomoc. Wszystko, czego potrzebują, czeka na nich tuż przy lustrze.

Niezbędnik na każdą weselną awarię

Co powinno stanowić bazę naszego weselnego niezbędnika? Przede wszystkim plastry na odciski, które uratują niejedną przetańczoną noc! Tuż obok nich koniecznie postawcie chłodzący spray do stóp - to absolutny hit, który w kilka sekund przyniesie ulgę zmęczonym nogom. W aptecznej części koszyczka obowiązkowo powinny znaleźć się również sprawdzone leki przeciwbólowe oraz krople żołądkowe - te ostatnie szybko uratują samopoczucie tych, którzy nieco przesadzili z degustacją weselnego menu.

Nie zapomnijcie też o stworzeniu miniaturowej, awaryjnej strefy krawieckiej. Bezbarwny lakier do paznokci to wciąż niezawodny sposób na "uciekające oczko" w rajstopach. Dołóżcie do niego kompaktowy zestaw do szycia z igłą i nitkami w podstawowych kolorach, paczkę agrafek oraz lepką rolkę, by goście w mig pozbyli się pyłków i sierści z eleganckich kreacji.

Koszyczek ratunkowy dla gości: co schować do środka? ILONA SHOROKHOVA 123RF/PICSEL

Beauty SOS - ekspresowe poprawki w kilka minut

Każda z nas po kilku godzinach intensywnej zabawy ma ochotę się odświeżyć. Absolutnym pewniakiem w tej kategorii są bibułki matujące, które błyskawicznie radzą sobie ze świecącą cerą oraz niezawodny dezodorant w sprayu - najlepiej antyperspirant o neutralnym zapachu, by nie gryzł się z perfumami gości.

Warto dorzucić mały lakier do włosów, garść wsuwek i bezszwowe gumki, które doceni każda dziewczyna, gdy jej misterne upięcie skapituluje przed energicznym rock and rollem. Całość świetnie uzupełnią chusteczki nawilżane, pilniczek do paznokci oraz miętówki na szybkie odświeżenie oddechu.

Męski koszyczek ratunkowy - co warto do niego włożyć?

Drogie panny młode, panowie też potrzebują naszego wsparcia! Choć ich koszyczek może być nieco skromniejszy, pod żadnym pozorem nie powinnyśmy o nim zapominać. Podstawa to oczywiście dobry, odświeżający dezodorant, solidny zapas plastrów oraz tabletki na ból głowy.

Zamiast lakieru do włosów, absolutnie genialnym pomysłem w męskiej łazience będą nawilżane chusteczki do czyszczenia skórzanych butów. W końcu nic tak nie psuje eleganckiego looku, jak zakurzone lakierki. Z pewnością panowie docenią również wykałaczki oraz nici dentystyczne, które po obfitym obiedzie bywają na wagę złota. Gwarantujemy, że taki zestaw sprawi, że nawet najbardziej wymagający wujek doceni takie przygotowanie.

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