Obejrzyj zanim kupisz. Bosacka wyjaśniła, jakie pomarańcze warto wybierać
Katarzyna Bosacka ma dla swoich obserwatorów w mediach społecznościowych kolejne, cenne wskazówki. Tym razem wypowiedziała się na temat pomarańczy, które zimą Polacy chętnie kupują. Na co zwrócić uwagę podczas wyboru tych owoców? Sprawdź, aby uniknąć rozczarowania.
Spis treści:
- Kim jest Katarzyna Bosacka?
- Kupujesz pomarańcze? Na to musisz zwrócić uwagę
- Jak wybrać idealną pomarańczę?
- Jak wybrać pomarańcze bez pestek? O tym mało kto wie
Kim jest Katarzyna Bosacka?
Katarzyna Bosacka znana jest Polakom przede wszystkim z popularnych programów telewizyjnych: "Wiem, co jem", "Wiem, co kupuję", "Co nas truje", "Gwiazdy od kuchni" czy "Mądrzejemy". Od lat udzielała tam wielu cennych porad dotyczących świadomych wyborów żywieniowych. Przyglądała się bacznie wielu popularnym produktom i ich etykietom radząc, co warto kupować, a czego lepiej unikać jak ognia. Dziś Bosacka sporadycznie pojawia się w programach śniadaniowych i działa przede wszystkim w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją już 228 tys. internautów, z którymi influencerka stara się być w stałym kontakcie. Na jej profilu pojawiają się regularnie nowe, ciekawe, edukujące posty, które cieszą się pozytywnym odbiorem.
Kupujesz pomarańcze? Na to musisz zwrócić uwagę
Katarzyna Bosacka tym razem podzieliła się w sieci ciekawostkami dotyczącymi wyboru dobrej jakości pomarańczy. Sezon jesienno-zimowy to czas, kiedy częściej sięgamy po te owoce, chętnie wykorzystując jako przekąskę czy dodatek do rozgrzewających napojów. Nie zawsze jednak zwracamy uwagę na ich wygląd podczas zakupów. W konsekwencji okazuje się, że po obraniu owoc jest mało soczysty, wręcz suchy, a tym samym niesmaczny. Jakie zatem cechy świadczą o tym, że pomarańcze są najwyższej jakości? Katarzyna Bosacka podała kilka ważnych informacji w tym temacie.
Jak wybrać idealną pomarańczę?
- Podczas zakupów warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów:
- Waga - cięższa pomarańcza to zwykle więcej soku.
- Skórka - najlepiej, gdy jest jędrna i bez miękkich miejsc.
- Zapach - świeża powinna intensywnie pachnieć cytrusami.
- Kolor - im bardziej wyrazisty pomarańczowy, tym lepiej - wyjaśniła Bosacka na Instagramie.
Jak wybrać pomarańcze bez pestek? O tym mało kto wie
Irytują cię pestki w pomarańczach? Nie każdy zdaje sobie sprawę, że można w łatwy sposób zweryfikować, czy cytrusy je posiadają, zanim jeszcze zabierzemy się do obierania. Bosacka zdradziła genialny patent - wystarczy, że spojrzysz na tzw. "pępek" owocu. Jego kształt świadczy o odmianie. Warto wybierać te o nazwie "navelina", jeśli zależy nam na pomarańczach bezpestkowych.
Przede wszystkim kupujmy pomarańcze deserowe pierwszej klasy. O tej porze roku, czyli jesienią i zimą mamy w sklepach pomarańcze europejskie i właśnie takich szukajmy.