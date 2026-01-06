Spis treści: Kim jest Katarzyna Bosacka? Kupujesz pomarańcze? Na to musisz zwrócić uwagę Jak wybrać idealną pomarańczę? Jak wybrać pomarańcze bez pestek? O tym mało kto wie

Kim jest Katarzyna Bosacka?

Katarzyna Bosacka znana jest Polakom przede wszystkim z popularnych programów telewizyjnych: "Wiem, co jem", "Wiem, co kupuję", "Co nas truje", "Gwiazdy od kuchni" czy "Mądrzejemy". Od lat udzielała tam wielu cennych porad dotyczących świadomych wyborów żywieniowych. Przyglądała się bacznie wielu popularnym produktom i ich etykietom radząc, co warto kupować, a czego lepiej unikać jak ognia. Dziś Bosacka sporadycznie pojawia się w programach śniadaniowych i działa przede wszystkim w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją już 228 tys. internautów, z którymi influencerka stara się być w stałym kontakcie. Na jej profilu pojawiają się regularnie nowe, ciekawe, edukujące posty, które cieszą się pozytywnym odbiorem.

Aby kupić dobrej jakości pomarańcze zwróć uwagę na ich wagę, barwę i zapach africa-studio.com (Olga Yastremska and Leonid Yastremskiy) 123RF/PICSEL

Kupujesz pomarańcze? Na to musisz zwrócić uwagę

Katarzyna Bosacka tym razem podzieliła się w sieci ciekawostkami dotyczącymi wyboru dobrej jakości pomarańczy. Sezon jesienno-zimowy to czas, kiedy częściej sięgamy po te owoce, chętnie wykorzystując jako przekąskę czy dodatek do rozgrzewających napojów. Nie zawsze jednak zwracamy uwagę na ich wygląd podczas zakupów. W konsekwencji okazuje się, że po obraniu owoc jest mało soczysty, wręcz suchy, a tym samym niesmaczny. Jakie zatem cechy świadczą o tym, że pomarańcze są najwyższej jakości? Katarzyna Bosacka podała kilka ważnych informacji w tym temacie.

Jak wybrać idealną pomarańczę?

- Podczas zakupów warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów:

Waga - cięższa pomarańcza to zwykle więcej soku.

Skórka - najlepiej, gdy jest jędrna i bez miękkich miejsc.

Zapach - świeża powinna intensywnie pachnieć cytrusami.

Kolor - im bardziej wyrazisty pomarańczowy, tym lepiej - wyjaśniła Bosacka na Instagramie.

Jak wybrać pomarańcze bez pestek? O tym mało kto wie

Irytują cię pestki w pomarańczach? Nie każdy zdaje sobie sprawę, że można w łatwy sposób zweryfikować, czy cytrusy je posiadają, zanim jeszcze zabierzemy się do obierania. Bosacka zdradziła genialny patent - wystarczy, że spojrzysz na tzw. "pępek" owocu. Jego kształt świadczy o odmianie. Warto wybierać te o nazwie "navelina", jeśli zależy nam na pomarańczach bezpestkowych.

Przede wszystkim kupujmy pomarańcze deserowe pierwszej klasy. O tej porze roku, czyli jesienią i zimą mamy w sklepach pomarańcze europejskie i właśnie takich szukajmy.

